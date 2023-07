Enshrouded ist ein Survival-Action-Rollenspiel, das sowohl alleine als auch im Koop von bis zu 16 Leuten erlebt werden kann. Noch im Laufe des Jahres 2023 soll das Spiel auf Steam in den Early-Access starten, 2024 soll dann der finale Release erfolgen. Auch eine Version für PS5 und Xbox Series ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Das Spiel punktet vor allem durch seine interessanten Fortbewegungsmöglichkeiten. So könnt ihr auf einen Wingsuit, einen Enterhaken und mehr zurückgreifen, um auch die abgeschiedensten Orte der Spielwelt zu erreichen. Um dort dann auch überleben zu können, müsst ihr craften, kämpfen und Rätsel lösen.

Insert

You are going to send email to