Frankfurter Gaming-Studio versteckt Haus von Drachenlord im Steam-Hit: „Niemand verdient sowas“

Das Survival-Action-RPG Enshrouded ist gerade ein überraschender Erfolg auf Steam. Das Spiel kommt vom Entwickler-Studio Keen Games aus Frankfurt. Wie jetzt bekannt wurde, ist im Spiel ein kontroverses Easter-Egg versteckt: Das ehemalige Haus des Influencers Rainer „Drachenlord“ Winkler, die “Drachenschanze” ist detailgetreu im Spiel nachgebaut. Das finden einige lustig, andere lehnen das als Mobbing ab.

Was ist das für ein Spiel?

Das Survival-Spiel Enshrouded erschien am 24. Januar 2024 im Early Access für den PC. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sollen folgen. Vom Studio “Keen Games” stammen Spiele wie Portal Knights und Sacred 3.

Auf Steam hatte das Spiel in der Spitze beachtliche 160.405 gleichzeitige Spieler. Mit 85 % positiven Reviews wird es auch gut bewertet.

Enshrouded gilt neben Palworld aktuell als „das Survival-Spiel“ der Stunde, das man sich eigentlich angucken müsste. Wir haben es auf MeinMMO häufiger als „Minecraft für Erwachsene“ bezeichnet.

Haus des Drachenlords, die “Drachenschanze”, im Steam-Hit

Das fiel jetzt einigen Usern auf: In einem Teil der Spielwelt von Enshrouded ist ganz offensichtlich das ehemalige Haus des Influencers Rainer Winkler detailgetreu nachgebildet.

Das wurde auch nicht von einem Spieler dort hingebaut, sondern gehört fest zu der Welt von Enshrouded, stammt also von den Entwicklern selbst.

Offenbar haben die Entwickler von "Enshrouded" Rainers alte Schanze ins fertige Spiel portiert und originalgetreu nachgebildet!



Ob er dafür entlohnt wurde, oder ob wieder mal auf seinen Nacken Geld genacht wird, ist leider nicht bekannt!



Credits to @d_h_ofenkaese#Drachenlord pic.twitter.com/LYWwOw3YOt — #iDealzer 🔥🇩🇪 🔥 (@iDealzer) January 30, 2024 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen

Warum ist das problematisch? Der Influencer Rainer Winkler gilt als Musterbeispiel für eine Form von Online-Kontroverse, die mittlerweile jede Mitte und jedes Maß verloren hat und die zu einem Mobbing-Fall und zu einer Hetzjagd geworden ist.

So findet es eine Gruppe von Leuten im Internet, sogenannte „Drachenhaider“, amüsant oder kultig, den Influencer zu beobachten, ihn aufzusuchen und sein Wirken ironisch, sarkastisch oder beleidigend zu kommentieren.

Das „Drachengame“ bestand darin, zum damaligen Haus von Winkler (“der Drachenschanze”) zu fahren, dessen Adresse lange bekannt war, ihn zu belästigen und sich darüber zu amüsieren, wenn Winkler ausrastete und schrie.

Dabei fühlen sich die „Hater“ moralisch im Recht, weil Winkler ein schlechter Mensch sei, der sich schon viel zuschulden kommen lassen habe. Man macht sich etwa über einige Aussagen von ihm, über Sprachfehler oder den Dialekt ausgiebig lustig.

Journalisten mit dem Fachgebiet Internet wie Sascha Lobo (via spiegel) haben sich intensiv mit Rainer Winkler befasst. Lobo schrieb bereits 2021, dass Winkler seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt werde.

Als sich Winkler wehrte und handgreiflich wurde, sprach ihn ein Gericht schuldig. Lobo nannte den Umgang mit ihm ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft.

Wie ist die Reaktion auf das Haus in Enshrouded? Die „Hater“-Community findet das Haus in Enshrouded irre lustig und amüsiert sich in Videos über die Darstellung des Hauses, erklärt einzelne Räume und malt sich aus, was da noch für Toneffekte über den Bildern liegen könnten. In Einzelheiten beschreibt man, mit welchen Worten einen Winkler in diesem oder jenem Zimmer wüst des Grundstücks verweisen könnte.

Man ergötzt sich daran, dass auch im Frankfurter Studio Keen Games ganz offensichtliche „Hater“ säßen.

Aber es gibt auch vereinzelte Stimmen, die es kritisch sehen. In einem negativen Review zu „Enshrouded“ auf Steam heißt es, mit diesem Easter Egg würde man das unsägliche Mobbing gegen Drachenlord befeuern. Zwar müsse auch Winkler für einiges belangt werden, doch das solle durch den Rechtsstaat geschehen, nicht durch einen Haufen Mobber. “Niemand verdient es, gemobbt zu werden. Absolut niemand.”

Das Review fanden 17 Leute hilfreich und 55 Leute lustig, was das Problem der ganzen so verfahrenen Situation zeigt.

MeinMMO hat bei den Entwicklern von Enshrouded nach einem Statement gefragt. Wir werden es nachreichen, sobald es uns vorliegt.

