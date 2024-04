Free2Play-Experten planen neues MMORPG zu Game of Thrones, hatten schon zuvor große Erfolge

In KaiserPunk baut ihr an Land und auf dem Wasser

Game of Thrones: Seven Kingdoms von Bigpoint wurde zum Beispiel nach vielen Jahren Entwicklung eingestellt. Auch hinter Project T von Netmarble, das ebenfalls auf der HBO-Serie basieren soll, steht ein großes Fragezeichen, da es hier abseits einer Stellenanzeige seit Jahren kein Lebenszeichen gab.

Ein MMORPG zu Game of Thrones von Nexon, kann das etwas werden? Aufgrund der Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Martin sowie der bereits erwähnten HBO-Serie gehört Game of Thrones sicherlich zu den spannendsten Universen, für die man ein Online-Rollenspiel entwickeln könnte.

Nexon fungierte zudem für diverse MMORPGs als Publisher (speziell für den koreanischen Raum), etwa für Vindictus, ArcheAge, Final Fantasy XIV, Atlantica Online oder Riders of Icarus. Im vergangenen Jahr konnte man zudem mit dem Online-Shooter The Finals ein Ausrufezeichen setzen.

Was muss ich zu Nexon wissen? Der südkoreanische Publisher hat mit Nexus: Kingdom of the Winds im Jahr 1996 eines der ersten MMORPGs überhaupt veröffentlicht. Zudem gilt Nexon als Pionier für den Free2Play-Bereich, da alle Spiele des 1994 gegründeten Unternehmens auf dieses Bezahlmodell setzen.

Offenbar soll das MMORPG eine Story-Kampagne bieten, in der ihr euch zwischen einer männlichen und weiblichen Hauptfigur entscheiden müsst – der zurückgewiesene Charakter soll dennoch in die Geschichte involviert sein.

Was ist zum neuen MMORPG für Game of Thrones bekannt? Laut eines Berichts von Redanian Intelligence spielt das neue Online-Rollenspiel von Nexon im Norden von Westeros, wo Winterfell und die große Mauer liegen.

Nexon soll an einem neuen MMORPG zu Game of Thrones arbeiten. Der koreanische Publisher gehört zu den Pionieren des Free2Play-Bezahlmodells, hatte 1996 eines der ersten Online-Rollenspiele überhaupt veröffentlicht und konnte mit Marken wie MapleStory und Dungeon & Fighter enorme Erfolge feiern.

