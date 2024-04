Beliebtes Superhelden-MMORPG feiert 20. Jubiläum, wurde 6 Jahre davon nur im Geheimen gespielt

Anfang 2024 feierte City of Heroes ein bemerkenswertes, von NCSoft offiziell abgesegnetes Comeback. Jetzt steht das 20. Jubiläum des Superhelden-MMORPGs auf dem Programm, mit Mitgliedern des originalen Entwickler-Teams. Kaum ein anderes Online-Rollenspiel blickt auf so turbulente 20 Jahre zurück.

Wieso ist City of Heroes zurück? Das Superhelden-Abenteuer aus dem Hause NCSoft und den Cryptic Studios erschien ursprünglich im April 2004 (USA) beziehungsweise im Februar 2005. Am 1. Dezember 2012 folgte die Einstellung und die Server gingen offline.

Ähnlich wie bei Warhammer Online und dem originalen WoW entstanden aber auch für City of Heroes im Laufe der Jahre diverse Privatserver. Die Betreiber vom beliebten Homecoming-Server bekamen im Januar 2024 die Erlaubnis des Publishers, City of Heroes ganz offiziell anbieten zu dürfen.

Mit Abo gestartet, folgte im Jahr 2011 der Wechsel auf ein Free2Play-Modell – hier der Trailer:

City of Heroes – Trailer zum Free2Play-Wechsel

Wieso feiern die Betreiber das 20. Jubiläum? Trotz der offiziellen Einstellung Ende 2012 war City of Heroes nie vollständig weg vom Fenster. Im Jahr 2015 stellten Teile der Community mit Paragon Chat (via Titan Network) eine Möglichkeit bereit, sich in Arealen der Welt von City of Heroes mit neu erstellten Charakteren treffen und chatten zu können. Die Spielmechaniken fehlten jedoch.

Im Jahr 2019 brachte dann ein Youtuber mit dem Namen Destroyer Stroyer ans Licht, dass es bereits seit 2013 einen funktionierenden Privatserver mit dem Namen SCORE (Secret Cabal of Reverse Engineers) gab, der im Geheimen von einer Gruppe Auserwählter gespielt werden konnte (via PC Gamer).

Die Enthüllung sorgte zwar für viel Wut in Teilen der Community von City of Heroes, doch bildete dieser SCORE-Server letztlich das Fundament für das offizielle Comeback des Superhelden-MMORPGs – wobei es den Homecoming-Server eben auch schon fünf Jahre gibt.

Was City of Heroes ausgemacht hat, erfahrt ihr hier:

Original-Devs geben sich die Ehre

Wie wird das Jubiläum gefeiert? Ab dem 30. April 2024 tauchen überall in der Spielwelt von City of Heroes Zeitkapseln auf. In den Behältern findet ihr eine Reihe von Geschenken, darunter Pets, Jubiläumsmarken, temporäre Kräfte oder auch „einige Überraschungen aus der Vergangenheit“.

Außerdem findet Anfang Mai eine Q&A-Runde statt, an der auch 19 Mitglieder des originalen Entwickler-Teams teilnehmen. Zu guter Letzt veranstalten die Betreiber am 19. und 26. Mai jeweils ein Kostüm-Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer einzigartige Abzeichen und Titel, aber auch Jubiläumsmarken verdienen können.

