Kingdom Come: Deliverance 2 wird „doppelt so groß“ wie der erste Teil – Die Hauptfigur hat über 500 Stunden Dialog

Die Fortsetzung von Steam-Hit Kingdom Come: Deliverance soll noch mehr Dialoge als der erste Teil haben, doppelt so groß sein und vielfältiger werden. MeinMMO verrät euch die Infos.

Wie steht es um das Spiel? Kingdom Come: Deliverance 2 ist aktuell in der Entwicklung. Warhorse Studios stellte die Fortsetzung des Rollenspiels im April 2024 mit einem Trailer vor, der viel zu früh kam. Das Entwicklungsteam verspricht, dass das nächste Spiel, das sogar später im Jahr 2024 erscheinen soll, diesmal viel größer sein wird – doppelt so groß und vielfältiger als das Original.

Bereits im ersten Teil des Rollenspiels gibt es haufenweise Dialoge, aber die Fortsetzung setzt nochmal einen drauf. In Kingdom Come: Deliverance 2 hat bereits die Hauptfigur über 500 Stunden an Dialogen.

Hier könnt ihr den Launch-Trailer von Kingdom Come: Deliverance 2 sehen:

Rekordverdächtige Dialogaufnahmen

Wie viel mehr Dialoge wird es geben? Der Sprecher (Luke Dale) hinter der Hauptfigur Henry (deutsch: Heinrich), hat kürzlich die Aufnahme der Dialogzeilen für Kingdom Come: Deliverance 2 abgeschlossen – nach 508 Stunden im Studio, verteilt auf 127 Sitzungen. Das sind ganze drei Wochen Dialog.

Es handelt sich dabei um Aufnahme-Material. Ob am Ende wirklich so viele Stunden verwendet werden, ist noch nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Zeug.

Hier könnt ihr den X-Post des Sprechers sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Neue Features und mehr Vielfalt

Was erwartet uns noch? Die Entwickler betonen, dass Kingdom Come: Deliverance 2 das sein wird, was der erste Teil von Anfang an hätte sein sollen. Dabei wird versichert, dass das Spiel viele neue immersive Systeme einführen werde. Die Entwickler streben eine reaktivere Welt an, die auf unsere Handlungen reagieren, sie reflektieren und kommentieren soll.

Der Sprecher von Warehorse Studios, Tobias Stolz-Zwilling, verrät im Interview mit IGN folgende Details: Die Karte in Kingdom Come: Deliverance 2 etwa doppelt so groß wie die im Vorgänger sein und eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten.

Das bedeutet nicht nur mehr Landschaft und längere Wege, sondern auch eine größere Anzahl von Quests, zufälligen Begegnungen und anderen Inhalten. Es wird auch neue Features wie die Einführung von Armbrüsten und einem Schmiede-Minispiel geben.

Zudem soll das Spiel auch mehr Vielfalt haben. „Natürlich können die Menschen an einem Ort wie diesem eine breite Palette an Ethnien und unterschiedlichen Charakteren erwarten, denen Henry auf seiner Reise begegnen wird“, erzählt Tobias Stolz-Zwilling gegenüber IGN.

Wir versuchen, eine realistische, immersive und glaubwürdige mittelalterliche Welt darzustellen, die nach bestem Wissen und Gewissen rekonstruiert wird .

Sollte ich den Vorgänger gespielt haben? Kingdom Come: Deliverance 2 wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ihr schlüpft erneut in die Rolle von Henry (Heinrich) von Skalitz , dessen Rachefeldzug nach dem Mord an seiner Familie im 15. Jahrhundert Chaos im Böhmen des mittelalterlichen Europas stiftet.

Im ersten Teil wurde Henrys Aufstieg vom einfachen Bürger zum Ritterknappen behandelt, während im zweiten Teil der eigentliche Konflikt wieder in den Mittelpunkt rücken soll.

Obwohl es vorteilhaft sein könnte, den ersten Teil gespielt zu haben, um die Geschichte besser zu verstehen, soll Kingdom Come: Deliverance 2 auch für Neueinsteiger zugänglich sein. Es gibt jedoch keine Bestätigung, ob es eine Zusammenfassung für Neulinge geben wird. Wenn ihr euch die Wartezeit noch versüßen wollt oder auf der Suche nach einem neuen Rollenspiel seid – wir haben euch die besten auf Steam vorgestellt: Die 11 besten Rollenspiele auf Steam