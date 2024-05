Eines der besten Spiele aller Zeiten könnte endlich für den PC erscheinen

Dataminer wollen Hinweise dafür gefunden haben, dass sich die Verantwortlichen von Rockstar Games derzeit auf den PC-Release eines Spiels vorbereiten, das auf Metacritic bei einer Durchschnittswertung von 95 steht Red Dead Redemption 1.

Um welches Spiel geht es? Die Funde von Dataminer Tez2 drehen sich um Red Dead Redemption, das im Jahr 2010 für Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen war.

Mittlerweile gibt es zwar auch die Möglichkeit, das Western-Epos auf neueren Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie der Nintendo Switch zu erleben, doch kam es bislang nie zu einer Portierung für den PC. Anders als beim enorm erfolgreichen Nachfolger Red Dead Redemption 2 aus dem Jahr 2018: Das für einige das beste Spiel der letzten Jahre war.

Während das erste RDR etwa acht Millionen Einheiten verkauft haben soll, kommt der Nachfolger auf mehr als 36 Millionen verkaufte Einheiten. Hier der Trailer zu RDR2:

Red Dead Redemption 2: Official Trailer

Das erste Red Dead Redemption gilt als Klassiker und gehört zu den am höchsten bewerteten Spielen auf Metacritic. Sowohl die Version für Xbox 360 als auch die Fassung für PS3 kommen auf eine Durchschnittswertung von 95.

Was hat der Dataminer entdeckt? Laut Tez2 gab es vor einigen Stunden ein Update für den Rockstar-Launcher. Zu den neuen Dateien gehören Promotion-Strings, mit denen geworben wird, dass Red Dead Redemption sowie der Zombie-Spinoff Undead Nightmare auf PC spielbar seien.

Mit genau so einem String hatten die Rockstar-Verantwortlichen in der Vergangenheit bereits andere Spiele wie GTA V beworben, so Tez2 in einem weiteren Tweet auf X.

Was ist dran an dem Fund? Aus der Ferne lässt sich das schwer beurteilen. Klar ist jedoch, dass es schon oft Gerüchte zu einer PC-Version von Red Dead Redemption gab, die sich bisher stets als falsch herausgestellt haben. Bis zur offiziellen Bestätigung solltet ihr diesen Fund daher mit einer gewissen Skepsis betrachten.

Macht Red Dead Redemption auch heute noch Spaß? RDR ist ein typisches Rockstar-Spiel, mit all den erzählerischen und spielerischen Qualitäten, die ihr auch im Nachfolger, in der GTA-Reihe oder in Max Payne finden könnt.

Dabei bewies erst die Switch-Portierung im vergangenen Jahr, dass das Spiel mit modernen Open-World-Abenteuern mithalten kann.

Selbst die Technik geht dank der Remaster-Fassung völlig ok. Einzig das ständige Kantenflimmern und der hohe Preis nervten auf Nintendos Handheld-Konsolen-Hybrid. Übrigens gab es auch im Vorfeld des PC-Releases von RDR2 einen Leak, und der traf voll ins Schwarze