59-Jähriger spielt Red Dead Redemption 2 stundenlang mit 4 FPS und die Spieler wissen nicht, ob das ein Scherz ist

Eine hohe und stabile Bildrate ist für viele Spieler essenziell, um Spaß mit einem Spiel zu haben. Nun zeigt ein 59-jähriger Däne, dass es auch anders geht, und zockt Red Dead Redemption 2 mit 4 FPS – die Community kann über seine Ausdauer nur staunen.

Wer ist dieser Spieler? Hinter dem YouTube-Kanal Mongo TV steckt ein 59-jähriger Däne namens John. Schon seit 11 Jahren veröffentlicht er auf seinem Channel Videos, darunter Gaming-Inhalte. Über die Jahre haben sich über 62.000 Uploads angesammelt.

Darunter befindet sich seit einiger Zeit eine Gameplay-Aufzeichnung von Red Dead Redemption 2. Der moderne Klassiker von Rockstar gilt als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten und macht wohl auch John Spaß.

Es gibt aber ein Problem: Sein Laptop schafft es nicht, den Titel vernünftig zum Laufen zu bringen. Statt flüssigen 60 Bildern pro Sekunde, die für viele Spieler das absolute Minimum darstellen, muss sich der YouTuber mit kümmerlichen 4 FPS zufriedengeben.

John ist nicht der einzige Spieler, der schon etwas älter ist – auch ein 75-Jähriger fand Spaß am ersten Teil der Western-Reihe.

Video starten Dieses Grab in Red Dead Redemption 2 soll laut Fans ein großes Geheimnis beinhalten Autoplay

12 Stunden nur für den Anfang

Was ist das Problem? Der YouTuber meint im Infotext eines Videos zu Red Dead 2, dass sein Laptop mit einem i5-8300H-Prozessor und einer Geforce GTX 1050 T-Grafikkarte 4GB ausgestattet sei.

Damit sollte Red Dead Redemption 2 zumindest flüssiger laufen als mit nur 4 FPS. Laut eigener Aussage spielt der YouTuber auf niedrigsten Einstellungen. Hinzu kommt, dass die Aufnahmen teilweise über eine vor dem Bildschirm aufgestellte Kamera aufgenommen wurden, was die visuelle Qualität aus Zuschauersicht weiter schmälert.

Allein für den Anfang in den verschneiten Bergen soll John über 12 Stunden gebraucht haben. Kein Wunder, wenn das Spiel nur eine Abfolge einzelner Standbilder ist und nie flüssig läuft.

Aktuell ist der YouTuber bei Folge 309 seines Walkthroughs angekommen, sehr zum Unverständnis der Reddit-Community, die über das Durchhaltevermögen des YouTubers nur staunen kann und es fast für einen Scherz hält.

Der User FeelDeadInside teilt auf Reddit einen Clip aus dem Projekt und weist darauf hin, dass der Lüfter des Laptops sehr laut zu hören ist. Er sei vermutlich seit Jahren nicht mehr gereinigt worden und daher sehr staubig.

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Andere User teilen unter dem Beitrag ihre Gedanken dazu:

„Das Schlimmste, was ich je gespielt habe, waren 15 FPS – das hier ist eine ganz andere Liga“, schreibt RoastedPotato-1kg, worauf SatyrAngel meint: „Das haben wir alle in den 90ern gemacht.“

„Stell dir vor, du verbringst die ganze Woche damit, eine Mission zu spielen, und stirbst dann am Ende“, sagt TodayNo8387

„Ich würde jetzt einfach nachgeben und mir eine gebrauchte PS4 kaufen“, meint MilesFassst.

„Er hat drei Stunden gebraucht, um eine Schüssel Eintopf zu essen“, amüsiert sich DanTaff

„So stellen sich wohl Leute, die keine Spiele mit 30 FPS spielen ‚können‘, Gaming vor“, lacht niclovin508.

Auch das ist in den Kommentaren immer wieder Thema: Ab wann fühlt sich ein Spiel wirklich flüssig an? Während sich manche Spieler mit 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben, beginnt „flüssig“ für andere erst ab 60 FPS – oder noch mehr.

Ob der YouTuber Red Dead Redemption 2 mit diesen Voraussetzungen jemals beenden wird, muss sich zeigen. Zuschauer brauchen auf jeden Fall sehr viel Geduld. Könntet ihr euch vorstellen, auf diese Weise ein komplettes Spiel zu spielen? Und was bedeutet für euch „flüssig“? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch heute finden Spieler noch neue Geheimnisse: „Das ist aufregender als Stranger Things“ – Ganze 7 Jahre nach Release gibt es ein neues Easter Egg in Red Dead Redemption 2