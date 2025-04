Er überredete seinen 75-jährigen Vater dazu, Red Dead Redemption zu spielen und zeigt, dass das Alter keine Rolle spielt

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Und hat es ihm gefallen? Offenbar ja. Der Gamer sagt, er habe gecheckt, ob sein Vater der Story folgt und dieser habe sich an all die Namen erinnert und habe einen ähnlichen Eindruck von den Charakteren gehabt, wie er selbst.

So habe er seinem Vater in einem Video-Anruf erklärt, wo die Trigger am Controller liegen und wie sie funktionieren, wie er aus der Deckung heraus schießen könne, sowie ihn dazu angetrieben, einige Funktionen mehr zu nutzen.

Wie kam es dazu? Wie der Nutzer SlightWerewolf4428 in einem Post auf Reddit erklärt, ist sein Vater in der Hochzeit des Western-Genres aufgewachsen. Als Kind habe er mit seinem Vater Ausflüge unternommen, bei denen dieser ihm begeistert Geschichten über die schillernden Persönlichkeiten des Wilden Westens erzählte.

