Weit verstreute Familie verrät ihr Geheimnis: WoW ist so viel besser als „unangenehme Telefonate“

Wer Teil einer weit verstreuten Familie ist, kennt vielleicht auch die Herausforderung, mit allen regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Ein MMORPG wie World of Warcraft kann dabei helfen, auch über große Distanzen gemeinsam Zeit zu verbringen.

Welche Familie setzt das in die Tat um? Der WoW-Spieler Pale_Sun8898 wollte auf Reddit herausfinden, warum andere nach so vielen Jahren noch das Blizzard-MMORPG spielen, obwohl sie durch Arbeit, Familie und Co. lange nicht mehr so viel Zeit haben wie noch vor 15 oder 20 Jahren.

Er selbst stürzt sich aufgrund des anstrengenden Alltags mittlerweile vor allem auf die Story- und Solo-Inhalte, und er arbeitet an der Transmog-Sammlung für seine zehn Charaktere. 2005, als er 18 war, sah das noch ganz anders aus. Damals ging es ihm speziell um die Meisterung der Raids.

Unter den über 1.200 Antworten findet sich auch ein Erfahrungsbericht von RosyBijou. Die Spielerin schreibt, dass sie nur deswegen zu WoW gekommen sei, weil ihr Sohn (damals noch Schüler, heute ist er in den mittleren 30ern) das Game spielen wollte. Sie traute diesem Internet nicht und besorgte sich daher auch eine Version des Spiels.

In den nächsten Jahren war das gemeinsame Hobby für RosyBijou und ihren Sohn eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen. Heute ist er verheiratet, hat Kids und wohnt in einem anderen Bundesstaat. WoW ist aber weiterhin ein wichtiges Bindemittel für die Familie, weil das Spiel eine einfache Möglichkeit bietet, auch über große Distanz hinweg gemeinsam Zeit zu verbringen.

Jedes Wochenende verbringen wir ein paar Stunden in Discord, spielen Dungeons, Tiefen oder treiben uns manchmal einfach in Azeroth herum, während wir plaudern und uns unterhalten (das ist besser als unangenehme Telefonate …). Da unsere Familie gewachsen ist, hat sich auch unsere Familien-WoW-Gruppe vergrößert. Sie ist zum Höhepunkt meiner Wochenenden geworden, weil ich mit allen zusammen bin (aber ehrlich gesagt genieße ich es auch, unter der Woche nur für mich selbst reinzuschauen!). RosyBijou auf Reddit

Eine weitere herzerwärmende Geschichte aus der WoW-Community:

Spielerfahrung ohne Toxizität

Wie reagiert die Community auf den Bericht? Der Post von RosyBijou kommt auf über 800 Upvotes und zahllose Kommentare.

stars_eternal erklärt auf Reddit: „Das ist so süß, was für eine tolle Art, in Verbindung zu bleiben.“

tendies_senpai fragt auf Reddit: „Kann ich eurer Gilde beitreten? Gezeichnet, jemand, der verzweifelt ohne Toxizität spielen will. Ich habe gerade mein erstes Kind bekommen […]. In der wenigen Zeit, die ich zum Spielen habe, ärgert es mich wirklich, dass ich keiner Warteschlange für Solo Shuffle beitreten kann, ohne dass mich jemand (Heiler) für seine Leistungsprobleme verantwortlich macht.“

ZAlternates berichtet auf Reddit: „Das ist echt cool. Ein Paar aus unserer Gilde hat drei Kinder, die spielen, und sie haben immer ihre perfekte 5-Spieler-Gruppe. Der Ehemann pflegte immer zu tanken, als die Kinder jünger waren, aber der Älteste fing an, in Dragonflight zu tanken und liebte es. Scheint, als wäre es cool, das am Laufen zu halten, zumindest für ein paar weitere Jahrzehnte.“

Nya-Nyan schreibt auf Reddit: „Das kenne ich aus meiner Familie. Mein Bruder hat uns vor vielen Jahren mit WoW vertraut gemacht. Wir haben meine Jungs eingeführt, dann mein Baby, sobald es alt genug war. Jetzt, 20 Jahre später, treffen wir uns alle immer noch in WoW und auf Discord. Jedes Mal, wenn ich ihren Charakter sehe, ist es, als würde ich sie sehen, weil ich ihre Charaktere nur ein paar Jahre weniger kenne, als ich sie kenne, also fühlt es sich an, als würde ich sie persönlich treffen.“

Spielt auch ihr ein MMORPG regelmäßig mit eurer Familie? Verratet es in den Kommentaren! Übrigens ist WoW nicht nur ein prima Spiel, um mit den erwachsenen Kindern in Kontakt zu bleiben, es taugt auch ganz wunderbar als gemeinsames Hobby für Paare: Spieler ist unglaublich dankbar für WoW Classic: „Gab mir tausende Stunden mit meiner Frau in einem Hobby, das wir geliebt haben“