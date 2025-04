Spieler ist unglaublich dankbar für WoW Classic: „Gab mir tausende Stunden mit meiner Frau in einem Hobby, das wir geliebt haben“

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Damit geht’s ihr wie vielen anderen WoW-Spielern, die genau diesen wunderbaren Zyklus bereits beim originalen World of Warcraft durchgemacht haben: Nach tollen Jahren in Vanilla, TBC und WotLK den zerstörerischen Kataklysmus als guten Zeitpunkt nutzen, um sich aus Azeroth zu verabschieden.

Wo bleibt das „aber“? Dass thetinker86 gerade jetzt den Entwicklern von WoW Classic dankt und die Erfahrungen mit seiner Frau mit der Community teilt, hat einen einfachen Grund. Mit dem aktuell laufenden Cataclysm Classic ist die Luft raus. Eventuell möchte man im Frühling gemeinsam in Mists of Pandaria Classic reinschauen. Doch wird die Frau von thetinker86 bis dahin nicht mehr einloggen.

Was ist das für ein Bericht? Der WoW-Spieler thetinker86 nutzt seinen Post auf Reddit , um Blizzard von Herzen für WoW Classic zu danken. Denn obwohl seine Frau eigentlich nie etwas für Games übrig hatte, konnte er sie für die Neuauflage von World of Warcraft begeistern.

