Mein 3 Jahre alter Sohn bekommt in einem aktuellen Koop-Hit auf Steam nicht genug von einem Regenbögen furzenden Schwein

Die Koop-Experten der Hazelight Studios haben mit Split Fiction auf Steam, PS5 sowie Xbox ihr nächstes Highlight für alle Fans von kooperativem Couch- und Online-Gaming veröffentlicht. Im Hause Scholz sind Groß und Klein gleichermaßen begeistert, wenn auch mit Abstrichen.

Meine Frau und meiner einer sind große Fans von It Takes Two, dem launigen Koop-Hit der Hazelight Studios aus dem Jahr 2021. Entsprechend groß war bei uns die Vorfreude auf das nächste kooperative Abenteuer der Schweden: Split Fiction, das am 6. März 2025 für PC (Steam und Epic Games), PS5 und Xbox Series erschienen ist.

Was ich im Vorfeld nicht erwartet hätte: Während meine Frau vor allem bei den SciFi-Passagen wie ein Rohrspatz flucht, feiert der Jüngste einige Level des Spiels, als hätte er den heiligen Gral der Videospiele für sich entdeckt.

Split Fiction im Trailer:

Abwechslungsreiches, aber auf ‘ne Art generisches Abenteuer

Worum geht’s in Split Fiction? Im neuen Spiel von Hazelight steuert man die beiden Schriftstellerinnen Mio und Zoe durch ihre eigenen, irgendwann erdachten SciFi- und Fantasy-Welten. Wie schon in A Way Out (2018) und It Takes Two (2021) erwartet euch online oder im Couch-Koop eine kooperative Splitscreen-Erfahrung, in der ihr zusammenarbeiten müsst, um die Level abschließen zu können.

Pluspunkt für Hazelight: Das Studio verzichtet seit jeher auf jede Art von Service-Modell oder Mikrotransaktionen und fokussiert sich voll auf die Koop-Erfahrung. Wer sich das Spiel kauft, kann über den Freunde-Pass einen Koop-Partner dazuholen, der keine eigene Version von Split Fiction benötigt.



Split Fiction bietet einen abwechslungsreichen Mix aus Sprung-, Reaktions-, Rätsel- und Action-Passagen. Dabei wechselt man immer wieder auch die Perspektive, man erhält Zugang zu immer neuen Gadgets oder verwandelt sich für bestimmte Level in die unterschiedlichsten Gestalten, die stets ihre ganz eigenen Skills besitzen.

Noch mehr Abwechslung bietet der ständige Wechsel zwischen den fantasievollen Welten, die sich Zoe im Laufe ihres Lebens ausgedacht hat, und den futuristischen Missionen, die aus Mios Feder stammen. Freut euch auf Riesen, Trolle, Cyber-Ninja-Moves, Disco-Affen, einen gruseligen Roboter-Zahnarzt, aufwachsende Drachen und vieles mehr.

So abwechslungsreich sich Split Fiction über weite Strecken spielt, so unzusammenhängend, willkürlich und generisch wirken viele der Levels. Gerade bei einigen der austauschbaren SciFi-Passagen machte sich bei uns nach einiger Zeit eine gewisse Ermüdung breit.

Die verschärfte sich mit zunehmender Spielzeit, weil sich die futuristischen Ballereien und Reaktionstests zeitweise recht anstrengend spielen – vor allem für meine Frau, die lieber am PC mit Maus sowie Tastatur zockt und eher selten ein Gamepad in der Hand hat.

Es ist auf jeden Fall gut, dass die Checkpoints fair gesetzt sind und die Figur nach ihrem Ableben teils beim deutlich weiteren Koop-Partner spawnt. Dadurch hält sich der Frust durch die zahlreichen virtuellen Ableben zumindest in einem gewissen Rahmen.

Nicht falsch verstehen, das ist meckern auf sehr hohem Niveau! Split Fiction gehört trotz dieser Erfahrung zu den klar besten Koop-Spielen auf dem Markt. Unterm Strich hatten meine Frau und ich mit dem Quasi-Vorgänger It Takes Two aber noch etwas mehr Spaß, weil dort alles aus unserer Sicht etwas besser zusammenpasst.

Tipp: Bis Donnerstag, dem 20. März 2025 um 20 Uhr, könnt ihr euch It Takes Two auf : Bis Donnerstag, dem 20. März 2025 um 20 Uhr, könnt ihr euch It Takes Two auf Steam für 11,99 Euro sichern (70 Prozent reduziert).

Ihr reitet in Split Fiction sogar auf Drachen, die unterschiedliche Skills besitzen.

Der Nachwuchs ist begeistert

Anders als zum Beispiel ein Astro Bot, das 2024 mein Spiel des Jahres war, ist Split Fiction auf den ersten Blick nicht für meinen jüngsten Nachwuchs (3 Jahre) geeignet. Er liebt es jedoch, mit Papa oder Mama im Koop auf der PS5 zu spielen (etwas, das in Astro Bot leider nicht möglich ist). Also fragt er immer wieder nach dem Gamepad, um selbst sein Glück zu versuchen.

Und siehe da: Einige Level machen ihm derart viel Spaß, dass wir sie immer wieder und wieder spielen müssen. Zwei seiner absoluten Highlights:

In einem kunterbunten Märchen-Abschnitt steuert man zwei Schweine, wobei eines der Tiere auf Knopfdruck Regenbögen furzt, während das andere den Hüftspeck in eine Sprungfeder verwandelt. Man hüpft über Hindernisse, füttert Türen mit Äpfeln, pustet ein Haus um und … wird schließlich zu Hotdog-Würstchen verarbeitet, die man über den Grill steuern, in Ketchup baden und in einem Brötchen platzieren muss. Schon weird, irgendwie.

Das Level mit den Schweinen musste durfte MeinMMO-Redakteur Karsten schon mehr als ein Dutzend Mal spielen.

Ein anderes Level ist wie ein Skizzen-Buch aufgemacht und wird von einem Bleistift live ausgemalt, während man Zoe und Mio von links nach rechts steuert. Der Kleine findet es besonders lustig, wenn sich eine der Figuren in ein Pferd verwandelt, auf dem die andere Protagonistin fortan reitet. Es gibt aber auch Passagen mit Schwert sowie Bogen, dunkle Höhlen, ein Ritt auf Widdern und vieles mehr – und all das ergibt einen zwar kurzen, aber liebevoll designten und sehr spaßigen Nebenstrang.

Wenn all das für euch spannend klingt, schaut auf jeden Fall mal mit einem Koop-Partner in Split Fiction rein. Alternative, recht aktuelle Koop-Empfehlungen hatten wir vergangenes Jahr für euch zusammengestellt: Die coolsten Couch-Koop-Games – Das spielt die MeinMMO-Redaktion 2024