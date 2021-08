Ihr sucht nach Spielen, in denen ihr zusammenarbeiten müsst, aber keine Online-Verbindung braucht? Die ihr gemeinsam vor einem Bildschirm, im Zweifel mit Splitscreen, bewältigen könnt? Dann seid ihr hier richtig. Wir zeigen euch die besten Couch-Koop-Spiele, die wir 2021 spielen.

Was ist das für eine Liste? Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der MeinMMO-Redaktion, welche Spiele man gemeinsam im Couch-Koop unbedingt mal gespielt haben sollte.

Diese Spiele haben uns besonders gut gefallen und sind unserer Meinung nach empfehlenswert. Dabei liegt kein Fokus auf irgendeinem Genre oder einer Plattform: Hier findet ihr Koop-Spiele aus allen möglichen Richtungen.

Wie haben wir ausgewählt? Voraussetzung war, dass die Spiele über einen lokalen Koop-Modus verfügen. Die hier aufgelisteten Spiele haben wir durch Diskussion unter allen Experten der MeinMMO-Redaktion ausgewählt. Zusammengerechnet kommen wir auf mehrere tausend Stunden im Genre und in den hier genannten Spielen.

Habt ihr noch Spiele, die aus eurer Sicht zu den besten Couch-Koop-Games zählen und in diese Liste gehören? Erzählt es uns in den Kommentaren!

It Takes Two

Genre: Adventure | Entwickler: Hazelight / EA | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Release-Datum: 26.03.2021 | Modell: Buy2Play

Das ist It Takes Two: „It Takes Two“ ist das neueste Spiel der Macher von „A Way Out“ (das ihr weiter unten findet). Das Spiel dreht sich um das Paar Cody und May, das sich in einer Beziehungskrise befindet. Ihr Kind muss mit der drohenden Trennung klarkommen.

Doch durch einen Zauber werden die beiden in kleine Puppen verwandelt. Um das rückgängig zu machen, müssen sie zusammenarbeiten. Auf einer magischen Reise gilt es, Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu bestehen. Das ganze ist sehr abwechslungsreich: Unter anderem nehmen die beiden es mit Gangster-Eichhörnchen auf und müssen mit Schlitten durch eine Schneekugel rasen.

Zum Release machte It Takes Two mit tollen Wertungen auf sich aufmerksam und gilt heute als eines der besten Koop-Spiele überhaupt.

So könnt ihr zusammen spielen: Wie „A Way Out“ ist auch „it Takes Two“ nur zu zweit spielbar. Das geht im Splitscreen von der Couch aus, aber auch online – man braucht nur eine Kopie des Spiels.

Grundsätzlich müsst ihr alle Herausforderungen gemeinsam meistern. Das gilt für Plattform-Herausforderungen genau wie für wilde Froschritte oder Videospiel-Rätsel.

Für wen ist das was? Die Prämisse des Spiels zeigt schon, dass in der Story eine Menge Herz steckt. Gleichzeitig besticht das Spiel aber auch mit Humor und einer ganz eigenen, niedlich-schönen Optik.

Habt ihr Lust auf eine liebevoll erzählte Geschichte, die ihr von vorne bis hinten gemeinsam bewältigen könnt, seid ihr hier richtig. Für „schnelle Spiele zwischendurch“ kommen eher andere Titel in Frage.

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight / EA | Plattform: PS4, Xbox One, PC | Release-Datum: 23. März 2018 | Modell: Buy2Play

Das ist A Way Out: A Way Out besticht mit einer spannenden Geschichte rund um zwei Verbrecher, die sich ihren Weg aus dem Gefängnis bahnen.

Als Spieler übernehmt ihr die Rollen von Leo und Vincent und folgt ihnen bei ihrer filmreifen Flucht. Das Besondere ist hier: Dieses Spiel ist wie „It Takes Two“ von Grund auf für kooperatives Spielen geschaffen worden.

So könnt ihr zusammen spielen: Wenn ihr zu zweit von der Couch aus spielt, übernehmt ihr jeweils einen der beiden Ausbrecher. Ihr erlebt das ganze Spiel dabei in der Splitscreen-Variante. Allerdings heißt das nicht, dass ihr immer dasselbe spielt.

Leo und Vincent können sich teilweise an ganz unterschiedlichen Orten in verschiedenen Situationen befinden. Es ist sogar möglich, dass für Leo eine Cutscene abläuft, während Vincent gerade durch die Gegend läuft und aktiv spielt. Das ganze geht dabei fließend ineinander über und eure Taten wirken sich auf die Spielhälfte des jeweils anderen aus.

Obwohl man so separiert spielt, arbeitet man doch die meiste Zeit Hand in Hand und versucht, Probleme zu bewältigen und durch Teamwork zu lösen. Gleichzeitig müsst ihr gemeinsam Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Story bestimmen.

Das ganze ist übrigens auch online spielbar, was gar nicht so schlecht ist, falls ihr an einem Koop-Abend nicht genug Zeit für die gesamte Handlung habt.

Für wen ist das was? Wenn ihr auf filmreife Geschichten in Spielen steht, dann ist A Way Out auf jeden Fall was für euch. Im Verlauf des Spiels lernt ihr die beiden Charaktere gut kennen und werdet regelrecht in die Story hineingezogen. Das ganze zu zweit zu erleben, ist eine durchaus ungewöhnliche Spielerfahrung: Wer A Way Out bisher verpasst hat, sollte es vielleicht nachholen.

Wenn ihr allerdings eher auf ständige Action und schnelle Spiele aus seid, ist A Way Out nichts für euch. Es hat zwar seine Actionszenen, die bestimmen aber nicht den Großteil des Spiels. Oft müsst ihr Orte erkunden, Rätsel lösen oder Gesprächen lauschen. Die Story steht hier klar im Mittelpunkt.

