Diese 5 Koop-Games mit Story lohnen sich am langen Wochenende

Ihr sucht Koop-Spiele mit Story für lange Wochenenden oder ein paar freie Tage? Dann findet ihr hier fünf spannende Games für zwei oder mehr Spieler.

Battle-Royale-Spiele wie Fortnite, die ein oder andere Runde Mario Kart oder auch ein, zwei Matches bei FIFA können jede Menge Spaß machen, wenn man sie gemeinsam spielt. Doch manchmal sucht man Spiele, in denen man etwas mehr Zeit verbringen kann, als nur ein paar Matches lang – zum Beispiel an langen Wochenenden. Hier findet ihr 5 Spiele, die euch eine spannende Story zum gemeinsamen Durcharbeiten geben.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Genre: Open-World-Shooter| Entwickler: Ubisoft | Release-Datum: 07. März 2017 |Plattform: PS4, Xbox One, PC

Das ist die Story: In Ghost Recon: Wildlands schlüpft ihr in die Rolle von vier Mitgliedern einer militärischen Spezialeinheit, bekannt als Ghosts. Euer Auftrag besteht darin, das Santa-Blanca-Kartell unter Leitung von „El Sueño“ hochzunehmen, das in Bolivien für Unruhe sorgt. Doch bis zu dem Drogenboss ist es ein weiter Weg. Gut 30 Stunden könnt ihr in den Wildlands verbringen, bevor ihr die Hauptstory abgeschlossen habt.

So könnt ihr zusammen spielen: Ghost Recon: Wildlands bietet eine spannende Mischung – ihr bekommt einen typischen Shooter, der sich aber in einer riesigen, offenen Welt abspielt. Die bietet nicht nur viel zu entdecken, sondern auch noch eine spannende Geschichte und das ganze könnt ihr komplett gemeinsam erleben.

Zwischen einem und vier Spielern ist jede Kombination möglich. Dabei können eure Mitspieler einsteigen, wann immer sie wollen. Ihr seid nicht darauf angewiesen von Anfang bis Ende gemeinsam durchzuziehen. Aber: ihr könnt, wenn ihr wollt.

A Way Out

Genre: Action-Adventure| Entwickler: Hazelight Studios/EA | Release-Datum: 23. März 2018 |Plattform: PS4, Xbox One, PC

Das ist die Story: Ihr spielt Leo und Vincent – zwei im Knast sitzende Verbrecher, die mit ihrem Dasein im Gefängnis nicht gerade glücklich sind. Kurzentschlossen entscheiden sie, einen „Way Out“ zu finden – und türmen. Das ist aber nur der Anfang einer packenden Geschichte rund um Rache und Verrat, durch die ihr euch mit den beiden schlagen müsst. Die Spielzeit der Story liegt bei 6 bis 8 Stunden.

So spielt ihr zusammen: A Way Out ist insofern ein besonderes Spiel, als dass ihr gar nicht um den Koop herumkommt. Das Spiel lässt sich ausschließlich zu zweit spielen – entweder online oder auf der Couch. Das Schöne: In jedem Fall braucht ihr nur eine Kopie des Spiels. Wenn einer von euch A Way Out gekauft hat, könnt ihr den zweiten Mitspieler über eine Gratis-Demo einladen.

Das Gameplay ist dementsprechend auf Zusammenarbeit fixiert. So könnt ihr euch etwa gegenseitig decken, für Ablenkung sorgen oder bei Sprüngen unterstützen. Ob ihr die Story eher schleichend angeht oder mit roher Gewalt, bleibt euch überlassen – wie auch viele Entscheidungen innerhalb der Geschichte. Nur einig müsst ihr euch eben sein. Dann ist es eines der besten Spiele für zwei Spieler überhaupt.

Borderlands 3

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: Gearbox| Release-Datum: 13. September 2019 |Plattform: PS4, Xbox One, PC, Stadia

Das ist die Story: Ihr, eine Gruppe von Kammerjägern, treibt euch auf dem verwüsteten Planeten Pandora rum und werdet von den „Crimson Raiders“ angeheuert. Gemeinsam mit bekannten Figuren aus der Borderlands-Reihe stellt ihr euch gegen die Calypso-Zwillinge, Tyreen und Troy.

Beide haben als eine Art Influencer des Terrors einen Kult von Wahnsinnigen um sich geschart und sind auf der Suche nach der „großen Kammer“. Die gilt es vor ihnen zu erreichen und nebenbei das ganze Chaos der Borderlands zu überleben. Die Story von Borderlands 3 liegt bei etwa 30 Stunden, kann aber über Nebenquests und viele Events und Aktivitäten erweitert werden.

So spielt ihr zusammen: Den Loot-Shooter Borderlands 3 könnt ihr online in einer Gruppe von bis zu vier Spielern, oder zu zweit im lokalen Splitscreen zocken. Der hat zwar so manchen technischen Schluckauf, macht aber trotzdem eine Menge Spaß.

Die irre Story von Borderlands 3 könnt ihr dabei komplett gemeinsam erleben. Das gilt auch für alle Nebenquests und sonstige Aktivitäten, die euch im Spiel unterkommen. Gemeinsam entdeckt ihr Planet um Planet, sammelt eine geradezu lächerliche Anzahl verschiedener Waffen und genießt den komplett abgedrehten Humor des Spiels. Die Story lässt sich auch spielen, wenn ihr die vorherigen Teile nicht kennt, macht aber mehr Spaß, wenn man bereits etwas Erfahrung mit der Reihe hat. Auch die älteren Ableger lassen sich im Koop spielen und bieten im Zweifel ebenfalls eine gute Option.

Diablo 3

Genre: RPG| Entwickler: Blizzard | Release-Datum: 15. Mai 2012 |Plattform: PC, Xbox On, PS4, Switch, PS3, Xbox 360

Das ist die Story: Die Geschichte von Diablo III führt euch ins düstere Neu-Tristram, wo ihr auf die Bewohnerin Leah trefft. Die schickt euch auf die Suche nach ihrem Onkel Deckard Cain, den ihr früh im Spiel findet – genau so wie den gefallenen Engel Tyrael.

Nach ersten Kämpfen gegen eine böse Hexe macht ihr euch auf eine lange Reise, um die vom Bösen gepeinigte Welt zu retten. Die Hauptstory rund um Diablo beschäftigt euch etwa 15 bis 20 Stunden – je nach Schwierigkeitsgrad. Natürlich könnt ihr abseits der Story aber auch jede Menge Zeit mit Leveln und Looten verbringen.

So spielt ihr zusammen: In Diablo könnt ihr die gesamte Story gemeinsam im Koop-Modus erleben – Mit den Konsolen-Fassungen sogar gemeinsam auf der Couch. Jeder kann eigene Charaktere erstellen und sich bei Fähigkeiten und Loot frei entfalten. Wundert euch aber nicht, wenn ihr euch plötzlich mal um die ein oder andere schicke Waffe, die auf den Boden gefallen ist, streitet.

Gears 5

Genre: Shooter| Entwickler: The Coalition | Release-Datum: 10. September 2019 |Plattform: Xbox One / PC

Das ist die Story: Gears 5 knüpft direkt an die vorherigen Teile der Gears-of-War-Reihe an. Die Alien-Rasse „Der Schwarm“ überrollt die letzten Rückzugsorte der Menschen – was ihr natürlich unterbinden wollt. Ihr führt eine Gruppe von Soldaten, bestehend aus der geheimnisvollen Kait Diaz, Marcus und JD Fenix sowie Del Walker, ins Gefecht, um den Schwarm aufzuhalten. Die Story von Gears 5 beschäftigt euch etwa 12 Stunden.

So spielt ihr zusammen: Ihr könnt die gesamte, spannende Kampagne von Gears 5 im Drei-Spieler-Koop durchzocken. Im Vordergrund steht in erster Linie die explosive Action des Spiels im Kampf gegen den Schwarm.

Der Deckungs-Shooter jagt euch von einer prekären Situation in die nächste, gibt euch aber auch genug brachiale Waffen in die Hand, um den Aliens eurerseits ordentlich einzuheizen. Das Spiel ist übrigens Teil des Game Pass – ihr könnt es euch also möglicherweise im Rahmen eines Abos sichern, wenn ihr bereits Mitglied seid.

Habt ihr die Story geschafft, könnt ihr euch in weiteren Multiplayer-Modi austoben.

