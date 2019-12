Die 14 besten Spiele für 2 zu Weihnachten

Wir zeigen euch hier die besten Spiele auf PC, PS4, Xbox One oder Switch, die ihr zu zweit zusammen an Weihnachten Spielen könnt. Sie bieten Splitscreen oder lokalen Multiplayer.

Was ist das für eine Liste? Besonders zur Weihnachtszeit finden viele Paare, Freunde oder auch Familien genug Freiraum, um gemütlich zu zweit Spiele zu spielen. Das kann auf der Couch oder auch vor dem PC mit lokalen Multiplayer stattfinden. Praktisch ist auch eine Splitscreen-Funktion, um sich einen zweiten Fernseher oder Monitor für das Vergnügen zu sparen.

Wir berücksichtigen dabei die besten Koop-Games, die von unserer Community auf MeinMMO gevotet wurden. Auch Präferenzen der MeinMMO-Redaktion spielen hier rein. Bei der Auswahl haben wir versucht, möglichst viel Genre-Abwechslung einzubringen, damit für jeden etwas dabei ist.

Wenn ihr weitere Empfehlungen habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare und erklärt, was diese Spiele gut macht.

Overcooked 2 – PC, PS4, Xbox, Switch

Release: 7. August 2018 | Genre: Koch-Simulation, Party | Spieler: 1-4 | Altersfreigabe: USK ab 6 Jahren

Overcooked 2 richtet sich vor allem an die Spieler, die nach einer lustigen Unterhaltung suchen. Hier folgt ihr keiner düsteren Story, sondern habt Spaß und kommt ins Schwitzen, wenn ihr gegen die Zeit kämpft.

Werft euch gegenseitig die Zutaten zu und versucht zusammen ein System zu finden, um in dieser chaotischen Küche zurechtzukommen. Zocken könnt ihr mit ein bis vier Spielern, zu zweit macht das aber schon jede Menge Spaß, wenn man ihr in Heißluftballons oder bröckelnden Tempeln kocht.

Wer also zu Weihnachten gar nicht genug vom gemeinsamen Kochen und Backen bekommen kann oder sich erstmal digital darauf einstellen will, hat mit Overcooked 2 eine gute Wahl getroffen.

So wird im Koop gespielt: Beide Spieler teilen sich einen Bildschirm, auf dem sie gleichzeitig zu sehen sind.

Overcooked 2 gehört zu den besten Party Games auf Nintendo Switch, die wir euch empfehlen.

Portal 2: PC, PS3, Xbox 360, Xbox One

Release: 21. April 2011 | Genre: Action-Adventure, Rätsel | Spieler: 1-2 |Altersfreigabe: USK 12

Seid ihr bereit, zu Weihnachten 2019 eure Freundschaft oder Beziehung auf eine harte Probe zu stellen? Dann seid ihr in Portal 2 herzlich willkommen. Im Koop-Abenteuer steuert ihr P-Body und Atlas – zwei nicht wirklich vertrauenerweckende Roboter mit Portalkanonen. In unzähligen Testkammern sollt ihr euer Geschick unter Beweis stellen und die euch gestellten Aufgaben mit Portalen lösen, die ihr in die Räume ballert.

Blöd ist’s nur, wenn ihr viel früher checkt, wie man die Aufgabe löst und euer Partner einfach nicht verstehen will, was jetzt Phase ist. Allein solche Situationen können lustig und frustrierend sein. Doch dann gibt es noch Testkammern, in denen ein Spieler für das Leben des anderen verantwortlich ist. Ihr könnt euch vorstellen, welch großes Potential zum Ruinieren von Freundschaften oder auch für die großartigsten Spielstunden hier geboten werden.

So wird im Koop gespielt: Zocken könnt ihr im Splitscreen oder auch an verschiedenen Geräten, bei dem jeder seine Ego-Ansicht sieht. Per Knopfdruck lässt sich die Kamera des Mitspielers auf dem eigenen Bildschirm anzeigen.

Portal 2 landet auf Platz 48 der 50 besten Multiplayer-Games aller Zeiten, die ihr gewählt habt.

Diablo 3 – PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Release: 19. August 2014 | Genre: Action RPG, Hack’n’Slay| Spieler: 1-4 |Altersfreigabe: USK 16

Wer seine Metzel-Leidenschaft gerne teilen will, kann das in den unzähligen Dungeons und Monstermassen, die Diablo 3 bietet. Schnappt euch Zauberer oder Nahkämpfer und kloppt mit riesigen Schadens-Zahlen alles aus den Feinden heraus, was sie euch bieten.

Der Spaß entsteht hier eher durch das gemeinschaftliche Gefühl, Fortschritte zu erreichen. Optisch ist das Game eher düster und für die Leute gemacht, die genug von buntgeschmückten Tannenbäumen und blinkenden Lichterketten haben. Was hier blinkt, sind kritische Treffer. Und die sind tödlich, nicht schön.

Seid ihr eher als Grinch unterwegs und wollt gemeinsam mit Freunden oder Partner mal von der Weihnachtsstimmung Abstand nehmen, findet ihr euren Weg in Blizzards ARPG.

So wird im Koop gespielt: Die Charaktere teilen sich einen Bildschirm, auf dem sie gemeinsam zu sehen sind.

A Way Out – PS4, Xbox One, PC

Release: 23. März 2018 | Genre: Action Adventure| Spieler: 2 |Altersfreigabe: USK 18

Wolltet ihr schon immer mal gemeinsam aus einem Gefängnis ausbrechen und auf einer packenden Flucht vor der Polizei beweisen, dass euer Teamplay ausgereift ist? Dann ab mit euch in die Welt von „A Way Out“.

Immer wieder werdet ihr vor Entscheidungen gestellt, die ihr nach eigenem Einschätzen löst. Seid ihr der fiese Typ, der gleich mit Schlägen droht, oder habt ihr gar keine Lust auf Stress und seid gechillt? Trefft eure Wahl selbst.

Die spannende Story und viel Abwechslung im Gameplay motivieren, die Geschichte von Leo und Vincent zu Ende zu spielen. Das ist ein Spiel für einen Abend.

So wird im Koop gespielt: Gezockt wird dabei in einem dynamischen Splitscreen, der sich je nach Situation auch mal ganz auf einen Spieler fixiert, während der andere Charakter nur Beiwerk im Hintergrund ist.

Weitere Details zum Spiel A Way Out haben wir hier für euch gesammelt.

Die PS4-Version von A Way Out findet ihr hier im PlayStation Store über unseren Affiliate-Link.

Unravel 2 – PS4, Xbox One, PC, Switch

Release: 9. Juni 2018 | Genre: Jump’n’Run, Puzzle| Spieler: 1-2 |Altersfreigabe: USK 6

Wer es zu Weihnachten besinnlich mag und keinen Bock auf fiese Monster oder Polizeiverfolgungen hat, der fühlt sich in der Welt der Yarnys wohl. Immerhin bestehen diese Schutzgeister aus positiven Gefühlen, die ihr dann gemeinsam im Koop erlebt.

Die Wollwesen steuert ihr harmonisch durch die Welten und löst dabei gemeinsam Puzzle oder schwing euren Partner an den Wollfäden durch die Gegend. Durch das Setting bietet sich das Game auch für Kinder an, die gemeinsam mit Eltern oder großen Geschwistern zu Weihnachten spielen wollen.

Wie wird im Koop gespielt? Auf dem geteilten Bildschirm streift ihr zusammen durch Welt und seht, wie und wo ihr eurem Mitspieler bei einem Hindernis oder einem Rätsel helfen könnt.

FIFA 20 – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Release: 27. September 2019| Genre: Sport, Fußballsimulation| Spieler: Lokal bis zu 4 Spieler|Altersfreigabe: USK für alle Altersklassen

Fußball-Fans können sich in FIFA 20 so richtig austoben und in verschiedenen Modi vom Freundschaftsspiel bis zur WM ihren Skill unter Beweis stellen. Gemeinsam auf der Couch auf einem Bildschirm sind 1vs1 oder auch 2vs2 möglich. Der Modus „Anstoß“ ist für eine Session unter Freunden wie gemacht, denn dort messt ihr euch in Spaß-Modi, die ganz besondere Regelwerke zeigen.

Testet doch gleich den Überlebensmodus aus, denn dort verliert ihr einen Spieler eurer Mannschaft, nachdem ihr ein Tor geschossen habt. Wer es brutaler mag, zockt zusammen den Modus „Keine Regeln“, in dem ihr euch ohne Strafen über den Platz foult. Wer lieber Abseits des Platzes spielt, findet an Volta Gefallen – Volta ist der neue FIFA-Street-Modus in FIFA 20.

Durch die vielen Möglichkeiten zu spielen und den Wettbewerbsfaktor landet FIFA 20 auch sicher bei den besten Couch-Koop-Spielen.

Wie wird im Koop gespielt? In den normalen Matches folgt die Kamera dem Ball. Ihr teilt euch da also den Bildschirm und seht gleichzeitig die Spieler eurer Mannschaften.

Rayman Legends – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Release: 29. August 2013| Genre: Jump’n’run| Spieler: 1-4|Altersfreigabe: USK ab 6

Liebt ihr es nostalgisch und liebäugelt schon seit Jahren mit Rayman? Dann ist die ruhige Zeit der Feiertage vielleicht die perfekte Gelegenheit für euch, sich diesem wunderschönen 2D-Plattformer hinzugeben. Hier geht alles ein bisschen abgedrehter zu mit riesigen Stachelrädern, die ihr für ein Puzzle drehen sollt oder fleischfressenden Pflanzen, deren Zungen einen super Aufzug bilden.

Wenn ihr auf die verspielte Comic-Grafik steht und Bock auf einen soliden Sidescroller habt, dann schnappt euch Rayman Legends und prügelt euch zu zweit durch die liebevoll gestalteten Level. Auch ein Tipp, wenn ihr mit euren Kids spielen wollt.

Wie wird im Koop gespielt? Die Kampagne könnt ihr von Anfang bis Ende mit bis zu 4 Spielern zocken. Gemeinsam befindet ihr euch mit allen Charakteren auf einem ungeteilten Bildschirm und kämpft euch durch Sümpfe, Burgen, Torten und mehr.

Super Mario Party – Nintendo Switch

Release: 5. Oktober 2018| Genre: Brettspiel, Party| Spieler: 1-4|Altersfreigabe: USK ab 0

Schmerzende Fingerkuppen und glückliche Gesichter sind das Ergebnis, wenn ihr in Super Mario Party gemeinsam im Koop spielt. Die wettbewerbliebende Bevölkerung sollte zumindest einmal in ihrem Leben eins der Mario-Party-Games gezockt haben. Warum also nicht den neusten Part auf der Nintendo Switch?

Schnappt euch die Controller und rudert, radelt oder rennt. Hauptsache, ihr seid schneller, als der Gegner. Das geht gemeinsam mit einem Partner oder auch gegen ihn. Wenn man zum Beispiel darum kämpft, wer das ganze Weihnachtsgeschirr abräumen oder aufwaschen soll. In wenigen Sekunden startet ihr eine von über 80 Challenges – Viel besser als Schnick, Schnack, Schnuck.

Tipp: Wenn ihr Gäste über die Weihnachtstage zu Besuch habt, könnt ihr die 2-Spieler-Erfahrung auch noch auf größere Gruppen ausweiten und entweder gemeinsam, in Teams oder jeder gegen jeden spielen.

Wie wird im Koop gespielt? Je nach Disziplin teilen sich die Spieler gemeinsam einen Bildschirm oder sehen jeweils einen Charakter im Splitscreen.

2018 gehörte Super Mario Party für Switch zu den meistgekauften Spielen der MeinMMO-Community.

Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

Release: 28. April 2017| Genre: Rennspiel| Spieler: 1-12|Altersfreigabe: USK ab 0

Schon seit vielen Jahren, damals noch auf den ersten Nintendo-Konsolen, gehört Mario Kart einfach ins Wohnzimmer vieler Familien. Mit Mario Kart 8 Deluxe könnt ihr das tolle Feeling wieder aufleben lassen, wenn ihr mit den Schildkrötenpanzern die Gegner abfrühstückt oder endlich jemand durch die Bananenschale fährt, die ihr schon in Runde 1 so perfekt in der Kurve abgelegt habt.

Eure Rennfahrer sind bekannte Gesichter wie Donkey Kong, Mario, Yoshi, Prinzessin Peach, mit denen ihr über viele abwechslungsreiche Strecken heizt.

Wie wird im Koop gespielt? Spiel ihr gemeinsam im Tisch- oder TV-Modus, können bis zu 8 Spieler mitmachen. Dabei wird der Bildschirm dann aufgeteilt. Alleine mit nur einer Konsole können zwei Spieler gleichzeitig zocken.

Luigis‘ Mansion 3 – Nintendo Switch

Release: 31. Oktober 2019| Genre: Abenteuer / Action| Spieler: 1-8|Altersfreigabe: USK ab 6

Der Traumurlaub von Luigi ging nicht ganz so aus, wie er das wohl geplant hatte. Packt euch für dieses Gruselabenteuer am besten gleich einen Freund ein, damit der euch helfen und wenn nötig beruhigen kann. Zu zweit erkundet ihr dabei die unheimlichen Etage eines Spukhotels und nehmt es mit den Geistern auf, die dort hausen. Trotz der angespannten Stimmung, sollt ihr dann auch noch Rätsel lösen.

Wer nach dem gemütlichen Weihnachtsessen also Luft auf einen bunten Thrill hat, sollte mal im Spukhotel vorbeischauen.

Wie wird im Koop gespielt? Ein Mitspieler kann sich einen Joy-Con schnappen und dann als Fluigi im Abenteuer mitwirken. Gespielt wird auf einem geteilten Bildschirm im lokalen Multiplayer ohne Splitscreen.

Darksiders Genesis – PC

Release: 5. Dezember 2019| Genre: Isometrisches Hack’N’Slay| Spieler: 1-2|Altersfreigabe: USK ab 12

Für die Freunde des gepflegten Hack’n’Slays ist Darksiders Genesis ein kleiner Geheimtipp, der kurz vor Weihnachten 2019 auf den Markt ging. Zusammen mit eurem Koop-Partner übernehmt ihr die Rollen der beiden Reiter der Apokalypse, War und Strife, und schnetzelt euch durch unzählige Horden von Dämonen.

Obwohl das Spiel wegen isometrischer Perspektive wie Diablo aussieht, fühlt es sich wie ein richtiges Darksiders an. Eure Reiter sammeln unterwegs Upgrades für Leben, Wut und diverse speziale Fähigkeiten. Dazu gibt es auch nach dem Abschluss der Kampagne jede Menge Content, wie Nebenquests und Jumping Puzzles.

Da es sich bei Genesis um ein Prequel handelt, muss man kein Darksiders-Spiel gespielt haben, um zu verstehen, was los ist. Die wichtigsten Plotpunkte werden euch erklärt.

Wie wird im Koop gespielt? Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr im Splitscreen oder Shared-Screen zusammen spielt. Für den Splitscreen sind am PC allerdings 2 Controller notwendig.

Pokémon Let’s GO Pikachu / Evoli – Nintendo Switch

Release: 16. November 2018| Genre: RPG| Spieler: 1-2|Altersfreigabe: USK ab 0

Bei einer Liste der besten Spiele für zwei Leute darf ein Pokémon-Universum nicht fehlen. Wir schicken euch aber nicht für Pokémon GO vor die Tür, sondern versammeln euch vor der Switch in Pokémon Let’s GO Pikachu oder Pokémon Let’s GO Evoli. Schlüpft zu Weihnachten in die Rolle eines frischgebackenen Pokémon-Trainers und packt statt Geschenken lieber PokéBälle aus.

Fangt gemeinsam neue Arten der Taschenmonster, erkundet die Kanto-Region, tauscht untereinander eure Fänge und messt euch im Kämpfen gegen andere Pokémon-Trainer. Wer zu Weihnachten nicht auf das Pokémon-Fieber verzichten will und das am liebsten noch mit einem Mitspieler teilen mag, ist in Let’s GO gut aufgehoben.

Wie wird im Koop gespielt? Wer will, reicht einem Kumpel den Joy-Con-Controller und startet gemeinsam in ein Abenteuer. Das gesamte Abenteuer lässt sich zu zweit bestreiten, sogar in Kämpfen steht ihr nebeneinander auf der Spielfläche. Der zweite Spieler kann jederzeit mit ins Geschehen einsteigen oder ist von Anfang an dabei.

Weitere spannende Games für Nintendos Konsole findet ihr bei den 7 besten kostenlosen Spielen für Nintendo Switch.

Rocket League – PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Release: 7. Juli 2015| Genre: Action, Rennspiel, Sport| Spieler: 1-8|Altersfreigabe: USK ab 6

Wer selbst zu Weihnachten nicht genug von Fußball bekommt und bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, der begibt sich mit Spieler 2 in die virtuelle Arena von Rocket League. Kombiniert wird hier Fußball mit ferngesteuerten Autos. Mit den Flitzern sollt ihr den Balls ins Tor schießen und sammelt dafür Boosts ein, um Stunts zu vollführen.

Wer sich dann noch kreativ austoben will, fährt die Karren in seine Garage und ändert dort Farbe, Muster, Boost-Animation, Reifen und mehr. Ein kleines Weihnachtsmützchen auf dem Dach bringt dann auch noch einen Hauch der Feststimmung in die angespannte Stadionatmosphäre.

Wie wird im Koop gespielt? Spielen könnt ihr zusammen im Team oder auch im direkten Duell gegeneinander. Wer will, kann sich online mit weiteren Spielern zusammentun und damit sein Team noch weiter auffüllen. Zur Verfügung stehen euch Splitscreens auf einem Gerät. Wer mit mehreren Geräten zockt, sieht sein eigenes Fahrzeug.

Minecraft – PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Release: 17. Mai 2009| Genre: Open World, Sandbox| Spieler: 1-8 (auf Servern auch mehr)|Altersfreigabe: USK ab 6

Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. In Minecraft ist das wirklich der Fall, wenn ihr euch mit eurem Partner in eine neue Welt begebt, durch die verschiedenen Biome reist und schließlich ein Lager aufbaut. Schnappt euch Werkzeug, baut Material ab, verarbeitet dieses und macht daraus etwas Neues. Burgen, Schlösser, Baumhäuser oder die eigene Unterwasserwelt? Wer sich zusammen mal so richtig kreativ austoben will ohne ein direktes Ziel vor der Nase zuhaben, fühlt sich in Minecraft wohl.

Doch Vorsicht, fangt am besten schon früh damit an, denn wer einmal vom Abbau-Fieber betroffen ist, der kommt davon nicht so schnell wieder los. Ob ihr jetzt einen riesigen Bauernhof baut und alle Tiere, wie Pferde, Kühe, Schafe, Fische, Hühner, Hasen dort ein Zuhause gebt. Oder ob ihr schnell Schwerter, Rüstung und Bogen herstellt, um euch dem Endboss in Minecraft zu stellen, bleibt euch überlassen.

Wie wird im Koop gespielt? Je nach Setup könnt ihr gemeinsam an einer Konsole im Splitscreen spielen oder euch mit mehreren Geräten auf einer Welt treffen, bei der jeder auf seinen eigenen Monitor starrt.

