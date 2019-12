Wir stellen euch fünfzehn gute Multiplayer-Games im Jahr 2020 vor, mit denen ihr auf der PlayStation 4 und der Xbox One richtig viel Spaß haben könnt.

Mit unserer Auswahl haben wir versucht, Multiplayer-Spiele unterschiedlicher Genre vorzustellen. Daher findet ihr sowohl MMORPGGs, als auch Online-Shooter, Sport- und Partyspiele für PS4 und XBox One in der Liste. Zudem wollten wir euch nicht nur reine Onlinegames präsentieren, sondern auch Koop-Spiele und der lokale Multiplayer ist ebenfalls mit dabei.

Bei der Auswahl spielen persönliche Präferenzen der Redaktion, aber auch die Beliebtheit und der Erfolg der Spiele ein Rolle. Die Reihenfolge der Spiele stellt kein Ranking dar.

Und auch wenn es laut der Redaktion die aktuell besten Multiplayer-Spiele für PS4 und Xbox One sind, so behalten wir uns vor, die Liste aufgrund eures Feedbacks zu erweitern. Wenn ihr also der Meinung seid, dass ein Spiel fehlt, macht uns in den Kommentaren gerne Vorschläge und nennt uns die Gründe.

Wer Fighting-Games sucht, sollte sich unsere Liste der besten Kampfspiele gesondert anschauen. Diese haben wir hier nicht aufgeführt.

15. Black Desert

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release PC: 3. März 2016, Xbox One: 4. März 2019, Playstation 4: 22. August 2019 | USK: Ab 16 | Website von Black Desert | Alternativen: Final Fantasy XIV, TERA

Pro Fantastische Grafik

Belagerungen

Umfangreiche Inhalte

Ein Sandbox mit vielen Freiheiten in der Open World

Flottes Action-Kampfsystem Contra Nichts für PvP-Muffel

Gelegentlich Pay2Win-Vorwürfe

Es ist ein komplexes MMO und benötigt viel Einführungszeit

Was ist Black Desert? Das MMORPG Black Desert von Pearl Abyss gehört zu den hübschesten Genre-Vertretern, spricht aber nicht nur diejenigen an, die auf eine gute Grafik abfahren. Indem ihr euch einen Helden erschafft, der in einer riesigen Fantasywelt Abenteuer erleb, habt ihr gemeinsam mit anderen viel Spaß. Black Desert lohnt sich, wenn ihr gerne gegen Monster kämpft, euch an PvP-Schlachten und Belagerungen beteiligen oder einfach nur Handwerker in einer spielerabhängigen Wirtschaft sein wollt. Als Sandbox-MMO bietet es einem viele Möglichkeiten, sich frei auszutoben. Das aktive Kampfsystem gehört zu den besten im MMORPG-Genre.

Für wen lohnt sich Black Desert in 2020?

14. Divinity: Original Sin 2

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch | Release PC: 14. September 2017, Xbox One: 31. August 2018, Playstation 4: 31. August 2018, Switch: 5. September 2019 | USK: Ab 16 | Website von Divinity: Original Sin 2 | Alternativen: Dragon Age, XCOM 2

Pro Interessante Charaktere

Spannende Story

Taktische Rundenkämpfe

Couch-Koop Contra Etwas langsames Gameplay, vor allem in den Kämpfen

Taktische Optionen in den Kämpfen wirken manchmal aufgesetzt (Oh, ein Ölfass neben dem Feind, wie praktisch)

Was ist Divinity: Original Sin 2? Divinity: Original Sin 2 ist ein Rollenspiel für alle, die nicht nur in einem Single-Player-Modus, sondern zu viert kooperativ viele Abenteuer erleben möchten. Jeder Spieler übernimmt einen Helden und gemeinsam erledigt man Quests, folgt der Story und kämpft in den taktischen Rundenkämpfen. Das Spiel bietet sogar einen Spielmodus, der an Pen&Paper-RPGs erinnert. Der Spielleiter erstellt eigene Abenteuer, welche die Mitspieler dann meistern müssen.

13. Minecraft

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Android, iOS | Release PC: 17. Mai 2009, Xbox One: 5. September 2014, Playstation 4: 4. September 2014, Android: 7. Oktober 2011, iOS: 17. November 2011 | USK: Ab 6 | Website von Minecraft | Alternativen: Roblox

Pro Endlos-Spiel

Kreativ Freiheiten

Komplexe Spielmechanik

Jede Menge Mods Contra Pixelartige Comic-Grafik nicht für jeden ansprechend

Keine wirkliche Story

Was ist Minecraft? Minecraft ist ein Spiel für jedermann. Ihr baut euch eure eigene Welt, entweder gemeinsam mit Freunden oder auch mal alleine. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Jede Welt ist anders. Ihr baut Blöcke ab und erschafft daraus Baumaterial. Darüber hinaus craftet ihr Ausrüstung und kämpft gegen Creeper und andere Monster. Gerade das gemeinsame Bauen macht großen Spaß. Es gibt gerade einfach viele Gründe, wieder Minecraft zu spielen.

12. Rocket League

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch | Release PC: 7. Juli 2015, Xbox One: 17. Februar 2016, Playstation 4: 7. Juli 2015, Switch: 14. November 2017 | USK: Ab 6 | Website von Rocket League | Alternativen: Disc Jam, Trials Rising

Pro Viele Spielmodi

Schnelle Matches

Eingängige Steuerung

Leicht zu spielen, schwer zu meistern

Verrücktes Konzept, das Spaß macht und jeder versteht Contra Pay2Win-Vorwürfe

Tutorial könnte für Einsteiger ausführlicher sein

Was ist Rocket League? Liebt ihr Sport und schnelle Autos? In Rocket League spielt ihr im Grunde Fußball, aber ohne Fuß, dafür mit Auto. Ihr legt euch eine schicke Karre zu, die ihr sogar individualisieren dürft. Das geht sowohl am PC, als auch auf der Xbox One, der PS4 und auf der Switch in spannenden Multiplayer-Matches. Dabei müsst ihr in mehreren Spielmodi so viele Tore schießen wie möglich. Rocket League eignet sich auch für den schnellen Spaß zwischendurch.

11. Overcooked

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch | Release PC: 2. August 2016, Xbox One: 2. August 2016, Playstation 4: 2. August 2016, Switch: 27. Juli 2017 | USK: Ab 6 | Website von Overcooked | Alternativen: Death Squared, Rayman Legends

Pro Viele Spielmodi

Ideal für Couch-Koop

Teamplay wird gefördert Contra Kann etwas hektisch werden

Gewöhnungsbedürftige Steuerung

Was ist Overcooked? Ihr wolltet schon immer gerne Koch werden? Dann bekommt ihr im Multiplayer-Game Overcooked die Möglichkeit dazu. Im Team heißt es, schnellstmöglich Gerichte fertigzustellen und an die Kunden herauszugeben. Das ist gar nicht so einfach, denn die Levels bieten Tücken, wie etwa sich bewegende Böden. Teamplay ist extrem wichtig, um die Ziele zu meistern und neue Levels freizuschalten. Ein Multiplayer-Spaß für Groß und Klein. Man munkelt, dass hier sogar Beziehungen auf die Probe gestellt werden.

10. Path of Exile

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release PC: 23. Oktober 2013, Xbox One: 24. August 2017, Playstation 4: 26. März 2019 |USK: Ab 16 | Website von Path of Exile | Alternativen: Diablo 3, Grim Dawn

Pro Extrem umfangreich

Komplexes Charaktersystem

Actionreiche Kämpfe

Teamplay ist wichtig Contra Für Einsteiger sehr komplex

Kein Offline-Modus

Was ist Path of Exile? Wem Diablo 3 zu „seicht“ und bunt ist, den versetzt das Online-Hack-n-Slay Path of Exile in eine düstere Welt. Als ehemaliger Sträfling erlebt ihr eine spannende Geschichte, schließt euch dabei mit anderen Spielern zusammen und bekämpft Horden an Monstern. Dadurch steigt ihr auf, erhaltet neue Skills und kommt an immer bessere Ausrüstung. Das Action-RPG richtet sich an alle, die gerne komplexe Spielmechaniken haben wollen und diese mit Hack ’n Slay-Kämpfen mischen. Ein Vorteil gegenüber Diablo 3 ist auch, dass Path of Exile stetig wie ein MMO erweitert wird.

9. Call of Duty: Modern Warfare

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC, Xbox One, PS4: 25. Oktober 2019 | USK: Ab 18 | Website von Modern Warfare |Alternativen: Battlefield 5, Rainbow Six: Siege

Pro Viele Spielmodi

Schnelle Action, starkes Gameplay

Teamplay

Gute Grafik für ein Call of Duty

Spannende Single-Player-Kampagne Contra Balancing braucht Optimierungen und noch so einige Bugs im Spiel

Manche Maps in der Kritik

Was ist Call of Duty: Modern Warfare? Der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe bietet jede Menge Multiplayer-Spaß auf PC, PS4 und Xbox One für alle, die auf Shooter-Action im Team stehen. Ihr könnt euch in mehreren Multiplayer-Modi austoben, bekämpft euch untereinander und bildet Teams, um taktisch vorzugehen. Sogar Single-Player-Fans kommen durch eine spannende Kampagne auf ihre Kosten. Für viele das beste Call of Duty seit Jahren.

8. Borderlands 3

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC, Xbox One, PS4: 13. September 2019 | USK: Ab 18 | Website von Borderlands 3 | Alternativen: Gears 5

Pro Couch-Koop auf Konsole im Splitscreen

Abgedrehtes Szenario

Jagd nach besserem Loot

Viele Waffen Contra Umständliches Inventar

Weniges Neues im Vergleich zum Vorgänger

Was ist Borderlands 3? Wer auf einen komplett abgedrehten Shooter mit durchgeknallten Charakteren, jeder Menge Loot und völlig verrückten Waffen Lust hat, der liegt mit Borderlands 3 genau richtig. Vor allem kooperativ zu viert macht der Loot-Shooter jede Menge Laune. Auf Konsole sogar im Couch-Koop. Also, Freunde einladen und Feinde grillen!

7. GTA Online

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC: 14. April 2015, Xbox One, PS4: 18. November 2014 | USK: Ab 18 | Website von GTA Online | Alternativen: Red Dead Online

Pro Extrem viele Möglichkeiten

Regelmäßige Events

Spannende Raubüberfälle

Coole Atmosphäre

Gute Ergänzung zum Hit „GTA 5“ Contra Nur eine „lose“ Story

Man kann viel Geld im Spiel versenken

Was ist GTA Online? Ihr habt die Story von GTA 5 durch? Dann spielt einfach im Online-Modus weiter. Gerade im Team mit Freunden könnt ihr jede Menge Spaß haben, wenn ihr Raubüberfälle plant, euch Verfolgungsjagden durch die Stadt liefert, mit Flugzeugen oder Booten fahrt, euch an Rennen beteiligt oder einfach nur im Casino spielt. GTA Online ist wie eine zweite Heimat für alle, die mal einen Kriminellen spielen wollen.

6. The Elder Scrolls Online

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC: 4. April 2014 , Xbox One, PS4: 9. Juni 2015 | USK: Ab 18 | Website von ESO |Alternativen: TERA, Neverwinter

Pro Riesige Fantasywelt mit aufwendiger Story

Entscheidungen haben sichtbare Auswirkungen

„Skyrim Online“

Viele Gruppeninhalte

Auch solo gut spielbar Contra Performance-Probleme

Kampfsystem könnte intuitiver und abwechslungsreicher sein

Was ist The Elder Scrolls Online? Wer eine zweite Heimat in einer Fantasywelt voll tiefgründiger Lore sucht, der sollte sich gemeinsam mit Freunden das MMORPG The Elder Scrolls Online ansehen. Es gehört zu den besten Multiplayer-Games, weil es euch Monate oder sogar Jahre mit seinen Inhalten beschäftigen kann. Erkundet die riesige Welt, bekämpft Feinde und werdet zu einem wahren Helden. Für MMORPG-Fans, die gerne in der Gruppe Quests erledigen wollen, im Grunde ein Muss. Es gehört zweifelsohne zu den MMORPGS mit der besten Story.

5. Apex Legends

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC, Xbox One, PS4: 4. Februar 2019 | USK: Ab 18 | Website von Apex Legends |Alternativen: Titanfall 2, Overwatch

Pro Battle Royale im beliebten SciFi-Setting (Titanfall-Universum)

Helden und ihre Skills sind wichtig

Schnelles Gunplay

Taktisches Gruppen-Gameplay

Free2Play und fair Contra Balancing-Probleme

Zu wenig neue Inhalte

Was ist Apex Legends? Wenn ihr von Battle Royale nicht genug bekommen könnt, aber ein paar neue Gameplay-Elemente sucht, dann schaut euch Apex Legends an. Der Shooter von Respawn Entertainment mischt gekonnt Battle-Royale- und Helden-Shooter-Elemente. Die Kämpfe sind schnell und in der Gruppe solltet ihr sehr taktisch vorgehen. Apex Legends lädt immer wieder zu einer schnellen, actionreichen Partie mit Freunden ein. Der Shooter ist einer der besten Free-to-play-Shooter, die ihr 2019 spielen könnt.

4. Destiny 2

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 | Release: PC: 24. Oktober 2017 , Xbox One, PS4: 6. September 2017 | USK: Ab 16 | Website von Destiny 2 | Alternativen: The Division 2

Pro Coole Inszenierung

Teamplay ist wichtig: Spannender Mix aus MMO und Shooter

Jagd nach besserem Loot

Jede Menge Aufgaben zu erledigen

Grundspiel kostenlos Contra Endgame ist etwas grindlastig

Story bietet altbekannte Elemente (Gut gegen Böse), schöpft Potenzial nicht aus

Was ist Destiny 2? Bungies Loot-Shooter mixt gekonnt viele der besten Elemente mehrerer Genre. Es fühlt sich stellenweise wie ein MMO an, in den Missionen seid ihr aber in einer kleinen Gruppe mit Freunden unterwegs. In den schnellen Shooter-Gefechten geht es aber auch darum, immer bessere Beute zu finden. Hinzu kommt eine spannend erzählte Story. Mögt ihr einen solchen, Mix aus mehreren Genres, dann stürzt euch gleich in die Multiplayer-Gefechte von Destiny 2, der immer wieder dazu einlädt, neuen Loot zu suchen. Der MMO-Shooter gehört aktuell zu den besten Online-Shootern.

3. FIFA 20

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch | Release: PC, Xbox One, PS4, Switch: 27. September 2019 | USK: Ab 0 | Website von FIFA 20 | Alternativen: PES 2020

Pro Sehr gute Ballphysik

Spieler mit Stärken und Schwächen

Couch-Koop

Fantastische Fußball-Atmosphäre mit vielen Lizenzen

Mit Volta ein neuer Modus, der an FIFA Street erinnert Contra KI nicht optimal, Gameplay nicht so frei wie PES

Pay2Win im Spiel-Modus Ultimate Team

Was ist FIFA 20? Fußball-Fans kommen um FIFA 20 nicht herum. Es ist wohl eines der meistgespielten Multiplayer-Spiele überhaupt. Besucht euren Kumpel, schnappt euch den Controller und schon beginnt ein schnelles Match. FIFA 20 setzt die Stadionatmosphäre hervorragend um und lädt immer wieder zu einem Spiel ein. So macht Fußball auf der Konsole oder auch am PC richtig Laune.

2. Warframe

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch | Release: PC: 25. März 2013, Xbox One: 2. September 2014 , PS4: 29. November 2013, Switch: 20. November 2018 |USK: Ab 16 | Website von Warframe | Alternativen: Anthem

Pro Hervorragende Science-Fiction-Atmosphäre

Warframe-Anzüge mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Regelmäßige Updates

Jede Menge Inhalte

Free2Play und fair Contra Etwas zäher Einstieg, neue Spieler fühlen sich überfordert

Manchmal etwas „grindy“

Was ist Warframe? In einem mächtigen Kampfanzug gegen Aliens kämpfen, das wünschen sich doch viele. Und Warframe macht diesen Traum wahr. Jeder Warframe-Anzug hat andere Fähigkeiten und muss entsprechend taktisch eingesetzt werden. Gemeinsam mit Freunden erlebt ihr spannende Missionen in grandioser Atmosphäre sowie actionreiche Kämpfe, was stets dazu motiviert, immer weiterzuspielen. Ein Multiplayer-Highlight! Wir beantworten euch hier, warum die Fans so sehr Warframe lieben.

1. Fortnite

Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch, Android, iOS | Release: PC, Xbox One, PS4: 25. Juli 2017, Switch: Juni 2018, Android: 21. Juli 2017, iOS: 13. März 2018 | USK: Ab 12 | Website von Fortnite | Alternativen: PUBG

Pro Schnelle Battle-Royale-Gefechte

Gut für kurze Partien

Cooler Baumodus

Es passiert ständig etwas durch regelmäßig neue Updates

Spielbar auf so gut wie jeder Plattform

Free2Play und fair Contra Jugendliche Comic-Grafik ist gewöhnungsbedürftig und nicht jedermanns Sache

Keine wirkliche Story

Was ist Fortnite? Fortnite ist das Multiplayer-Spiel schlechthin. Nicht nur wegen der schnellen Battle-Royale-Kämpfe und der Baumöglichkeiten, sondern, weil man es eben auf so gut wie jeder Plattform spielen kann. Einfach unterwegs auf dem Handy eine Runde daddeln und dann zu Hause auf der PS4 weitermachen. Fortnite begeistert einfach. Das Gunplay ist sehr gut umgesetzt, die Partien sind nie zu lang und die Jagd nach neuen Skins motiviert. Fortnite ist nicht umsonst das momentan wohl beliebteste Multiplayer-Game im Westen.

Mit diesen 15 „besten“ Multiplayer-Spielen für PS4 und Xbox One solltet ihr also jede Menge Spaß haben.

