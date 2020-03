Die 6 besten MMORPGs auf PS4 & Xbox One, die Ihr 2020 spielen könnt

MMORPGs sind schon längst auf der Konsole angekommen. Und es erscheinen immer wieder neue Online-Rollenspiele für Xbox One und Playstation 4.

Wir stellen euch 6 ausgewählte MMORPGs vor, die ihr 2020 auf der Playstation 4 oder der Xbox One spielen könnt und die auch mit einem Controller großen Spaß machen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien ursprünglich im Januar 2019, wurde im März 2020 aber überarbeitet. Die Spiele wurden etwa um Informationen zu den Neuerungen und Verbesserungen ergänzt, die in jüngster Zeit erschienen sind.

6 – Skyforge

Plattformen: PC, PS4, Xbox One | Release: PC: 16. Juli 2015, Playstation 4: 11. April 2017, Xbox One: 29. November 2017 | Website: Website von Skyforge

Was ist Skyforge? Skyforge versetzt euch in die Rolle eines Unsterblichen, der zu einem Gott aufsteigen will. Dazu müsst ihr eure Heimatwelt vor der Invasion von Göttern anderer Welten beschützen.

Zu den Features von Skyforge gehören:

Erkundung von instanzierten Spielgebieten

Quests und Kämpfe gegen Monster, Roboter, Aliens und Götter

Regelmäßige Invasionen als Gruppen-Events

Ausbau eurer Fähigkeiten und Anhängerschaft als Gott

PvP, darunter auch Battle Royale, findet in speziellen Gebieten und Modi statt

Wie spielt sich Skyforge auf Konsole? Das MMORPG wurde zunächst für PC entwickelt. Der Controller-Support kam erst nachträglich hinzu. Allerdings funktioniert die Steuerung sehr gut, da Skyforge über ein aktives Kampfsystem mit Kombo-Möglichkeiten verfügt. Mit einem Controller lassen sich die Kämpfe sehr gut bestreiten. Selbst die Menüführung geht in Ordnung.

De Performance und Grafik ist zwar auf dem PC am besten, mit wenigen Abstrichen lässt sich Skyforge aber selbst auf einer PS4 und Xbox One gut spielen.

Pro Viel Content

Verwandlung in einen Gott

Spannende PvP-Modi

Jede Menge interessanter Gruppen-Content

Flottes Action-Kampfsystem Contra Keine Open World

Wirkt inzwischen etwa in die Jahre gekommen

Story überzeugt nicht wirklich

Für wen eignet sich Skyforge? Skyforge ist ein Lobby-MMORPG, das zwar keine offene Welt bietet, dafür mehr Wert darauf legt, wie ihr euren Helden verbessert und ausbaut.

Wer gerne viele Kämpfe gegen Monster bestreitet und sich gerne mal im PvP mit anderen Spielern misst, der kann mit Skyforge jede Menge Spaß haben. Besonders ist auch, dass Ihr mit einem Helden die zig verschiedenen Klassen ausprobieren könnt, wenn Ihr sie im Spiel freigeschaltet habt.

Die Ästhetik ist ungewöhnlich, das Gameplay aber typisch für ein Action-MMORPG. Skyforge eignet sich ideal, um den Kopf auszumachen, während man sich als Gott durch Horden von Aliens schnetzelt.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Skyforge wird nach wie vor mit Updates unterstützt. So wurde der Pyromant als neue Klasse eingeführt, mit dem ihr eure Feinde in Asche verwandelt. Außerdem finden regelmäßig Events wie Invasionen statt, in denen ihr an Belohnungen kommt.

Wollt ihr wissen, wie sich Skyforge auf der PS4 spielt? Wir haben das MMORPG für euch getestet:

