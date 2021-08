7 MMOs und Online-Spiele, die wir im August 2021 empfehlen

Im August sollen gleich 5 neue MMOs und Online-Spiele ihren Release feiern. Außerdem gibt es einige größere Updates, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Wir von MeinMMO stellen euch die 7 wichtigsten Spiele vor, die für euch im August interessant sein könnten.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jedes Spiel feiert im August 2021 seinen Release oder bekommt ein Update, das größere Neuerungen mit sich bringt.

Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im August passiert. Dazu zählen kleinere Updates, Beta-Events oder Releases, die erst gegen Ende des Monats stattfinden.

Wie ist diese Liste entstanden? Diese Liste soll euch über neue Releases und Updates informieren und wurde vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch zusammengestellt. Jedes Spiel wird im Laufe des Artikels genauer vorgestellt und es wird verraten, für wen sich der jeweilige Titel lohnt.

Tribes of Midgard – Release

Genre: Survival | Entwickler: Norsfell | Plattform: PC, PS4, PS5 | Release-Datum: 27. Juli 2021 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? In Tribes of Midgard spielt ihr einen gefallenen Wikinger-Helden, der von Walhalla nach Midgard zurückgeschickt wird, um die dort drohende Apocalypse “Ragnarök” zu verhindern. In der Spielwelt erwarten euch Feinde aus der nordischen Mythologie, darunter Riesen, Trolle und Alben.

Gespielt wird in der ISO-Perspekte und das Kampfsystem ähnelt Spielen wie Diablo. Zudem bietet es verschiedene Survival-Mechanismen, die euch das Abenteuer erschweren sollen. Auch das Bauen eigener Festungen ist möglich.

Den Abenteuern in Tribes of Midgard könnt ihr euch allein oder im Koop mit Freunden stellen. Das Survival-Spiel lässt sich auf Servern mit bis zu 10 Spielern erleben.

Das sind die Highlights von Tribes of Midgard

In seinen Grundzügen erinnert das Spiel an den erfolgreichen Survival-Titel Valheim, jedoch mit einem Kampfsystem, das stark an Diablo erinnert. Tribes of Midgard bietet euch:

Zwei Spielmodi: Saga-Modus für die Story und den Survival-Modus, in dem man ein Dorf bauen kann und dann versucht dort zu überleben

8 verschiedene Klassen mit eigenen Skills und Attributen, die besonders gut im Team harmonieren

Generelle Survival-Elemente wie Basis-Bau, Crafting und Kälte

Welt-Events, die in verschiedenen Seasons auftreten und besondere Herausforderungen versprechen

Epische Boss-Raids gegen Riesen

Ein Upgradesystem mit Runen, von denen euch eine stärker macht, wenn ihr völlig nackt seid

Darum solltet ihr Tribes of Midgard im August spielen

Am 27. Juli erschien Tribes of Midgard auf Steam und für die Konsolen PS4 und PS5. Das Survival-Spiel ist also noch sehr jung und es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Besonders die Bosskämpfe versprechen eine Herausforderung, der ihr euch stellen könnt, wenn ihr Lust darauf habt.

Zu Release waren allein auf Steam über 26.000 Spieler gleichzeitig online (via SteamDB), sodass eine gewisse Spielerbasis bereits vorhanden ist. Tribes of Midgard lässt sich zudem hervorragend mit anderen Spielern im Koop erleben, da es auch kein PvP zwischen den Spielern bietet.

Das Spiel richtet sich also an Survival-Fans, die gerne im PvE unterwegs sind und Spaß an dem Wikinger-Setting haben. Grob lässt sich das Spiel als Mischung als Valheim und Diablo beschreiben, jedoch mit einer ungewohnten Cel-Shading-Grafik. Das Spiel kostet 19,99 Euro.

