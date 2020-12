Im Jahr 2021 erwarten wir Releases von vielen Online- und Multiplayer-Spielen. In dieser Release-Liste wollen wir euch über alle Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten, die dieses Jahr stattfinden sollen. Diese MMOs, MMORPGs und Online-Spiele erscheinen 2021 auf PC, PS4, PS, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und Mobile.

Welche Spiele kommen in die Liste? In dieser Übersicht seht ihr anstehende Releases von MMOs, MMORPGs und Multiplayern, aber auch die Veröffentlichungen von großen Erweiterungen im Jahr 2021. Damit ein Spiel oder Addon in dieser Liste steht, muss der Entwickler sich klar dazu geäußert haben.

Im Klartext bedeutet das: Die Spiele hier haben entweder einen konkreten Release-Tag oder -Zeitraum für dieses Jahr vom Entwickler ausgesprochen bekommen. Regelmäßig werden wir den Artikel aktualisieren, wenn es neue Einträge dafür gibt.

Release-Liste: Neue Spiele-Releases 2021 im Überblick

Spiel Genre Release Plattform Stronghold: Warlords Strategie 26.01.2021 PC Wild Terra 2 (Early Access) MMORPG 28.01.2021 PC Skyforge MMORPG Februar 2021 Nintendo Switch Outriders Shooter 02.02.2021 PC, PS4, PS5,

Xbox One, Series X/S Monster Hunter Rise Action-RPG 26.03.2021 Nintendo Switch Hood: Outlaws & Legends Action-Adventure 10.05.2021 PC, PS4, PS5,

Xbox One, Series X/S GTFO Shooter Frühjahr 2021 PC Bless Unleashed MMORPG Frühjahr 2021 PC New World MMO Frühjahr 2021 PC Halo Infinite Shooter Herbst 2021 PC, Xbox One, Series X/S FIFA 22 Sport Herbst 2021 PC, PS4, PS5,

Xbox One, Series X/S Crimson Desert Open-World Winter 2021 PC, Konsolen Battlefield 6 Shooter Winter 2021 PC, PS4, PS5,

Xbox One, Series X/S Elyon MMORPG 2021 PC GW2: End of Dragons (Erweiterung) MMORPG 2021 PC Scavengers Shooter 2021 PC, PS4, Xbox One Crowfall MMORPG 2021 PC Project TL MMORPG 2021 PC, Konsolen Warhammer 40k: Darktide Shooter 2021 PC Lost Ark MMORPG 2021 PC Apex Legends Shooter 2021 Nintendo Switch Magic Legends Action-RPG 2021 PC

MMOs und Multiplayer-Spiele, die ihr 2021 spielen könntet

Abgesehen von festen Release-Dates freuen wir uns auf MMOs, die in diesem Jahr mehr von sich preisgeben. Das können Alphas, Betas oder auch Early-Access-Starts sein:

Mehr zu den MMORPGs in Entwicklung erfahrt ihr in diesem Beitrag:

MeinMMO-Einschätzung: 2021 wird ein großartiges Jahr für MMO-Fans

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist Redakteur und MMORPG-Experte bei MeinMMO. Auf 2021 freut er sich besonders, weil 2020 so wenig neue und spannende MMORPGs wie noch nie zuvor erschienen sind. Doch das könnte 2021 besser werden.

Wie wird 2021? Das neue Jahr startet eher gemütlich. Im Januar startet das MMORPG Wild Terra 2, das ich bereits zuvor in der Beta gespielt habe. Dabei handelt es sich um ein Survival-Spiel, in dem PvP eine wichtige Rolle einnimmt. Für PvP-Muffel, von denen wir einige in der Community haben, dürfte das Spiel eher uninteressant sein.

Zudem kommt im Februar Skyforge für die Nintendo Switch heraus. Das MMORPG ist zwar schon älter (Release 2015), überzeugt aber mit actionreichen Kämpfen auf der Konsole. Da es auf der Switch wenige Titel dieses Genres gibt, lohnt sich ein Blick.

Im Laufe des Frühjahrs soll Bless Unleashed für den PC erscheinen. Dieses MMORPG setzt auf viele Feld-Bosse, ein actionreiches Kampfsystem und vor allem viel Grind. Ich habe Bless Unleashed ebenfalls in der Beta angespielt und war nur wenig angetan. Es spielt sich besser als Bless Online, aber bietet wenige Highlights und Innovationen.

Doch Fans von MMOs sollten sich von diesem ruhigen Start nicht täuschen lassen. 2021 hat einige Highlights in der Hinterhand, darunter 3 AAA-MMORPGs, die definitiv dieses Jahr erscheinen sollen:

New World

Lost Ark

Project TL

Auch Crimson Desert hat seinen Release für Winter 2021 angekündigt. Hier ist noch nicht klar wie Multiplayer-lastig das Open-World-Game wirklich wird. Die Beta aus Korea, die noch in der ersten Hälfte von 2020 starten soll, wird das wohl zeigen.

Hinzu kommen Elyon, das neue MMORPG der TERA-Macher, und voraussichtlich auch Crowfall, das 2020 mit seiner offenen Beta startete und eigentlich auch den Release feiern wollte.

Wer lieber auf seine alten MMORPGs setzt, wird ebenfalls nicht enttäuscht: Dieses Jahr wird es voraussichtlich große Erweiterungen für ESO, Final Fantasy XIV und Guild Wars 2 geben. End of Dragons, die Erweiterung zu GW2, wurde bereits für 2021 bestätigt.

Wer mit klassischen MMORPGs nichts anfangen kann, findet zudem etliche neue Shooter, die 2021 erscheinen sollen. Ein großes Highlight wird wohl Battlefield 6 Ende des Jahres. Zudem dürften wir wohl mit einem neuen Call of Duty rechnen. Für jeden Spieler sollte 2021 also etwas dabei sein, sofern es nicht zu Verschiebungen kommt.

Wie seht ihr das Jahr 2021? Auf welche Spiele freut ihr euch besonders? Lasst es uns wissen!

