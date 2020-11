So spielt sich das neue MMORPG Bless Unleashed auf dem PC

Vom 6. bis zum 9. November fand ein Beta-Test zu Bless Unleashed auf dem PC statt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat diesen genutzt, um das MMORPG anzuspielen.

Was ist das für ein Spiel? Bless Unleashed ist ein neues Free2Play-MMORPG, das nach eigener Aussage Wert auf actionreiche Kämpfe und schwierige Bosse legt. Ihr kämpft dabei gegen verschiedenste Feinde und folgt einer Story, die durch Quests erzählt wird.

Im Endgame erwartet euch neben vielen Feld-Bossen und Dungeons auch PvP.

Bless Unleashed erschien bereits im Frühjahr für die Xbox One und am 22. Oktober für die PS4. Auf dem PC liefen bisher nur Beta-Tests. Der vollständige Release ist für Frühjahr 2021 geplant.

Worauf basiert dieser Artikel? Ich habe rund 1 Stunde der Beta auf dem PC und im Anschluss nochmal mehrere Stunden auf der Xbox gespielt. Zudem habe ich mir einige Videos rund um das Spiel angeschaut, die ich in diesen Bericht einfließen lassen. Bless Online habe ich 2019 rund 20 Stunden gespielt.

Warum wird Bless Unleashed so kontrovers gesehen? Die Brisanz des Spiels liegt vor allem darin, dass es von Round 8 Studios entwickelt wird. Das ist eine Tochterfirma von Neowiz, die wiederum für Bless Online verantwortlich waren.

Bless Online war 2018 einer der großen Hoffnungsträger für MMORPG-Fans. Das Spiel aus Asien versprach viel und wollte sich auch an die westlichen Fans anpassen. Doch technische Probleme, fehlender Content und auch nicht eingehaltene Versprechen führten zu einer raschen Einstellung. Nach nur einem Jahr war Bless Online tot.

Mit Bless Unleashed steht nun ein Nachfolger in den Startlöchern, der laut den Entwicklern aus den Fehlern von Bless Online gelernt haben soll. Doch ist das wirklich so? Wir haben uns das MMORPG angeschaut.

Race-Lock und PC-Portierung vermiesen den actionreichen Einstieg

So verläuft der Einstieg: Die ersten Schritte im Spiel sind meiner Meinung nach sehr elegant gelöst. Ich erlebe zuerst eine Art Traum, in dem ich direkt einen Max-Level Charakter spiele und darüber die Mechaniken des Spiels kennenlerne.

Ich schnetzelt mich durch etliche Feinde, bis am Ende ein großer Bosskampf auf mich wartet. Dabei zeigen sich schon früh die actionreichen Kämpfe, die viel Wert auf Combos legen.

Das System ermöglicht es mir auch, eine Klasse kennenzulernen. Wenn ich mit dieser auf dem Max-Level nicht zufrieden bin, kann ich den Charakter löschen und einen neuen erstellen.

Was bietet Bless Unleashed bei den Charakteren? Zum Start habe ich die Wahl aus 5 verschiedenen Klassen:

Crusader

Berserker

Priester

Magier

Ranger

Auf dem PC habe ich mich für einen Ranger entschieden, später an der Xbox habe ich den Berserker gespielt. Zur Verfügung stehen euch direkt 3 kostenlose Charakterplätze.

Auffällig bei der Charaktererstellung ist, dass Bless Unleashed einen Rassen-Lock hat, der teilweise auch mit einem Gender-Lock verknüpft ist:

Wer Berserker spielt, muss zwingend einen riesigen, männlichen Varg auswählen.

Ranger hingegen gibt es nur als männliche oder weibliche Elfen.

Bei den anderen 3 Klassen hat man zumindest die Wahl aus 2 verschiedenen Völkern – wahlweise Menschen, Elfen oder Ippin, einer kleinen, süßen Tier-Rasse.

Doch insgesamt ist die Vielfalt an Rassen und Klassen bei der Charaktererstellung überschaubar. Auch wenn der Editor an sich viele Optionen bietet, hebt sich Bless Unleashed damit nicht sonderlich ab. Durch die Einschränkungen bei der Rasse war ich sogar etwas enttäuscht.

Der Charakter-Editor von Bless Unleashed ist umfangreich, wird aber durch den Rassen-Lock etwas getrübt.

Kämpfe und Combos: Die Kämpfe in Bless Unleashed spielen sich auf dem PC nicht so gut wie erhofft. Das merkt man schon im Tutorial. Während das Button-Smashen auf der Xbox vergnügen bereitet hat, fühlt es sich auf dem PC nicht richtig an, dass alle Combos aus ewig langen Sequenzen aus rechten oder linken Mausklicks bestehen. Zwischendurch mischt sich mal die Taste „R“ dazwischen. Doch das Potenzial einer Tastatur wird überhaupt nicht ausgeschöpft.

Besonders nervig fand ich das Befreien aus einem Stun. Dafür soll ich abwechselnd linke und rechte Maustaste „smashen“. Auch das machte im Vergleich zum Controller keinen Spaß.

Links am Rand könnt ihr die Kombos des Spiels sehen.

Zudem fand ich auf beiden Plattformen die Kämpfe und das Zielen etwas hakelig. Die Steuerung ist nicht präzise genug. Zudem spielt es trotz Action-Kampfsystem keine große Rolle, wohin ich ziele, Hauptsache ich treffe in etwa den Feind.

Die teils langen Animationen bei den Angriffen führen dazu, dass Feinde meinen Angriffen oft durch ihre eigene Angriffs-Animation ausweichen.

Hinzu kommt ein Ausdauer-System für Ausweichrollen und Sprinten. Diese Leiste ist jedoch schnell aufgebraucht und sollte unbedingt etwas angepasst werden. Beim Bogenschützen muss außerdem darauf geachtet werden, das genug Pfeile im Köcher sind. Gehen die einem aus, ist man für kurze Zeit handlungsunfähig.

Die eigentlich actionreichen Kämpfe fühlen sich durch diese Punkte meist statisch und frustrierend an. Und das ist schade bei einem so auf Combos und Dynamik fixierten System.

Die Navigation mit der Maus: Ein weiteres Problem der PC-Beta war für mich die Navigation mit der Maus. Die zieht unheimlich hinter der eigentlichen Bewegung her, was schnelle Anpassungen unmöglich machte.

Manchmal befand sich der Mauszeiger optisch zwar schon beim nächsten Gegenstand im Inventar, aber das Spiel dachte weiterhin, er wäre noch beim alten. Der Klick wiederum aktivierte sich an der falschen Stelle.

Die Navigation durch das zugegebenermaßen eher hässliche Interface fühlte sich nicht gut an. Doch das lässt sich beheben.

Das sind jedoch Probleme, die während der Beta noch zu lösen sind. Anders als die Grafik, die mich auf beiden Plattformen nicht überzeugt hat.

Wunderschöne Grafik in den Trailern, Ernüchterung Ingame

Während Bless Unleashed in den Trailern optisch einen wunderschönen Eindruck gemacht hat, fand ich die Grafik Ingame deutlich schwächer. Besonders die Wasser-Animationen wirkten verwaschen und der Hintergrund unnatürlich Zweidimensional.

Einen großen Minuspunkt gab es bei mir auch für die Immersion, die durch unsichtbare Wände immer wieder zerstört wird.

In diesem Kampf im Anfangsgebiet brennt die Stadt. Doch das Feuer selbst kann man nicht berühren. Das steckt einfach hinter einer Wand.

Weiter als bis zu diesem Punkt konnte ich nicht laufen. Und solche Wände fand ich recht häufig im Spiel.

Auch beim Thema Farben bleibt Bless Unleashed in meinen Augen sehr blass. Alles wirkt durch die Filter irgendwie aufgehellt und das find ich persönlich nicht schön.

Wirkliche schicke Rüstungen: Ein optischer Aspekt, der mir in Videos und Reviews jedoch positiv aufgefallen ist, ist jedoch die visuelle Entwicklung der Charaktere.

Je bessere Ausrüstung man sammelt, desto cooler sieht man aus. Dabei gibt es auch deutliche Unterschiede in den Ausrüstungen, was mir – obwohl ich kein „Fashion Addict“ bin – gefällt.

Dazu gibt es Kostüme und die Möglichkeit Ausrüstung mit anderen, bereits vorhandenen Skins zu überziehen und die Farben dieser anzupassen. Hier kann Bless Unleashed überzeugen.

Viel Grind, sogar im Midgame

Wie ist der Gameplay-Loop des MMORPGs? In Bless Unleashed dreht sich viel um Quests und Aufgaben in der offenen Welt. Die ist sogar gut gelungen. Immer wieder tauchen Events und Weltbosse auf, die es zu erledigen gilt. Zudem fühlt sie sich tatsächlich belebt an, anders als in vielen anderen MMORPGs.

Allerdings spielt in Bless Unleashed der Grind eine wichtige Rolle:

Ihr sammelt XP zum Leveln

Ihr sammelt XP für bestimmte Fertigkeiten

Ihr benötigt ständig einen höheren Gearscore, um Inhalte zu erleben

Dies tut ihr vor allem zu Beginn über Quests. Die teilen sich in zwei Typen – Blau für Story-Quests und Gelb für Nebenquest – sind jedoch sehr uninspiriert und bieten kaum Abwechslung. Vor allem in den ersten Abschnitten besteht vieles aus dem Rennen von NPC zu NPC und dem stumpfen Besiegen von Monstern.

Allerdings fühlt sich das Quest-System von Bless Unleashed generell nicht ausgereift an. Die Quests belohnen euch oft mit weniger und schwächerer Ausrüstung, als ihr es für euren Fortschritt tatsächlich brauchen würdet. Das merkt man sogar schon in den ersten Stunden.

Der Gear Score wird prominent im Interface gezeigt und spielt eine wichtige Rolle.

Wie grindet man? An diesem Punkt kann ich mich nur auf die Aussagen von Spielern und andere Reviews verlassen. Diese bemängeln jedoch vor allem zwei Dinge:

Man braucht ständig neue Ausrüstung, um die neusten Inhalte zu erleben. Der Gearscore soll meist zu niedrig sein.

Dafür grindet man häufig Weltbosse und hofft dort auf einen seltenen Drop von neuer Ausrüstung. Doch das ist sehr vom Glück abhängig.

Alternativ nutzt man das Aufwertungssystem für Ausrüstung.

Bei den Aufwertungen soll jedoch irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem die Aufwertungen auch schiefgehen können. Danach müsst ihr die Ausrüstung reparieren, bevor ihr erneut versuchen könnt, diese aufzuwerten.

Ihr könnt außerdem Star Seeds für diese Aufwertungen nutzen. Dabei handelt es sich um eine seltene Ressource, die ihr euch im Spiel verdienen könnt. Jedoch könnt ihr auch nur diese eine Ressource nutzen, um mit anderen Spielern zu handeln und so ebenfalls an Ausrüstung zu kommen.

Das verdiente Gold im Spiel lässt sich lediglich einmal am Tag in einer bestimmten Menge in Star Seeds tauschen. Ansonsten wird das Gold vor allem für Händler genutzt. Dadurch soll sich die Währung recht überflüssig im Mid- und Endgame anfühlen.

PvP in der offenen Welt: Wer Lust hat, kann in Bless Unleashed im Interface PvP aktivieren und andere Spieler außerhalb von Städten und Anfangszonen attackieren. Alle Zonen ab Level 20 gelten als PvP-Zonen. Allerdings gibt es hier die Restriktion, dass nur Spieler innerhalb von +-5 Level attackiert werden können.

Falls ihr Spieler attackiert, die kein PvP aktiv haben, gibt es ein Karma-System. Das führt dazu, dass euch ab einem bestimmten Level Wachen attackieren und andere Spieler ungestraft töten können.

Neben dem Open-PvP gibt es auch einen Battleground für 30v30.

Wirklich in Berührung bin ich bisher mit dem PvP aber nicht gekommen.

Ist es besser als Bless Online?

Von der Performance her schlägt sich Bless Unleashed deutlich besser als sein Vorgänger. Ich hatte schon in der Beta nahezu keine Probleme und konnte flüssig spielen. Allerdings muss Round 8 Studios noch etwas an der Steuerung am PC feilen, da es dabei, meiner Meinung nach, noch viele Macken gab.

Im Gameplay selbst sehe ich noch immer viele ähnliche Probleme. Uninspirierte Quests, viel Grind, PvP in der offenen Welt und hakeliges Kämpfen. Da hat für mich keines der beiden MMORPGs wirklich überzeugt.

Tatsächlich ist sogar der starke Rassen-Lock ein kleiner Rückschritt im Vergleich zu Bless Unleashed.

Fazit zu Bless Unleashed

Pro Sehr guter Einstieg

Spannende Bosskämpfe

Eine wirklich offene Welt ohne Ladezeiten und mit vielen Aufgaben

Coole optische Möglichkeiten für Charaktere

Die Performance ist deutlich besser als bei Bless Online damals Contra Recht starker Rassen-Lock

Das Kampfsystem ist hakelig und durch die langen Animationen statisch

Die Quests sind uninspiriert und einfach gehalten

Grindiges Ausrüstungs-System mit möglichen Fehlschlägen

Die Portierung für den PC ist noch eine Beta

Solides Free2Play-MMORPG mit viel Potential, das leider kaum abgerufen wird. Nach rund 5 Stunden Bless Unleashed insgesamt ist mein Fazit eher ernüchternd. Das MMORPG kann in der Performance, dem sehr guten Einstieg und den interessanten Bosskämpfen bei mir punkten. Außerdem macht es Spaß durch die Welt zu laufen und diese zu erkunden. Allerdings gefiel mir schon zum Start das Kampfsystem auf dem PC überhaupt nicht. Die Combos wirken uninspiriert und die langen Animationen nehmen jedes Gefühl von Dynamik und Action. Auch die eintönigen Quests und der Rassen-Lock sind zwei Minuspunkte auf meiner Liste. Zwar bin ich selbst noch nicht tief in das Grinding vorgestoßen, doch das, was ich bisher gehört habe, klingt nicht wirklich verlockend. Das Problem, das ich bei Bless Unleashed sehe, ist die geringe Chance auf Besserung. Denn ähnliche Probleme wurden bereits bei Bless Online vor 2 Jahren und zum Start des Spiels auf der Xbox One bemängelt. Doch daraus wurde anscheinend nur wenig gelernt. Auch wenn Unleashed besser als Bless Online ist, würde ich mir wirklich wünschen, dass das MMORPG noch eine Schippe drauflegt und sich bei der Portierung zum PC und dem Kampfsystem noch verbessert. Denn grundsätzliches Potential hat das Spiel. Doch es ruft sehr wenig davon ab. Alexander Leitsch MMORPG-Experte bei Mein-MMO

Wie sind eure Erfahrungen mit Bless Unleashed? Habt ihr das neue MMORPG bereits auf der Xbox oder dem PC ausprobiert? Wo liegen eure Kritikpunkte? Und hattet ihr die Hoffnung, dass es deutlich besser wird als Bless Online? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!