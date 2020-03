Am morgigen 12. März startet das MMORPG Bless Unleashed für die Xbox One. Erste können dank Headstart bereits spielen. Doch was sagen sie?

Was ist Bless Unleashed? Das MMORPG von Neowiz ist eine neue Version vom PC-Bless, das inzwischen eingestellt wurde. Es handelt sich laut den Entwicklern nicht einfach um eine Portierung, sondern im Grunde um ein neues Spiel, das speziell für die Xbox One entwickelt wurde, aber in derselben Welt wie Bless für PC spielt.

Wann ist Release? Der offizielle Start findet am 12. März statt. Allerdings gab es einen Headstart, der bereits am 26. Februar begann.

Wie macht ihr mit? Da es sich um ein Free2Play-Spiel handelt, könnt ihr es euch einfach im Xbox Store herunterladen. Für das Spiel ist allerdings Xbox Live Gold nötig.

Ist Bless Unleashed doch ein gutes MMORPG?

Erwartet uns eine Überraschung?

Was meinen die ersten Spieler? Seit dem Headstart toben sich manche schon in der Fantasywelt aus. Natürlich gibt es einige negative Stimmen, die noch von der Enttäuschung von Bless Online für PC herrühren. Außerdem regten sich viele über den Headstart auf, für den man mit dem Kauf eines Gründerpakets bezahlen musste, obwohl der Free2Play-Start nur zwei Wochen später stattfand.

Auf MeinMMO wurde beispielsweise sehr viel über das MMORPG diskutiert:

MikeLee2077 schreibt: „Noch nichts geliefert aber schon mal vorab dreist abkassieren. Eine bessere Visitenkarte gibt’s nicht. Danke Bless, nicht mit mir … nochmal.“

Ectheltawar meint: „Zum Spiel will ich ja schon gar nichts mehr sagen, es tut mir um die zukünftigen Spieler leid. Aber wer nach dem Hintergrund und Werdegang der ganzen „Bless-Reihe“ darin Geld investiert, der will eben auch betrogen werden.“

Objektiv betrachtet jedoch kommt das MMORPG richtig gut an. Das hat man sogar schon bei der Beta gesehen. Das, was Streamer und Youtuber bisher zeigen, sieht spaßig aus. Das merkt man beispielsweise an den Kommentaren zu diesen Videos auf Youtube.

Shootersa meint: „Das sieht wie das Bless aus, das uns versprochen wurde. So schade, dass es auf dem PC nicht so aussah.“

Nick Solberg erklärt: „Mist, das könnte ich mir echt holen. Sieht nicht schlecht aus, nachdem ich dieses überhypte Chaos BDO gespielt habe.“

Was überrascht hier? Über Reddit finden viele Diskussionen statt. Im Grunde wird über Bless Unleashed ebenso diskutiert, wie über jedes andere MMORPG zum Start. Das überrascht deswegen etwas, weil im Vorfeld jede Menge Kritik auf das Onlinespiel einprasselte. Diese stammte daher, weil einfach viele von Bless Online für den PC enttäuscht waren. Die Ankündigung von Bless Unleashed für die Xbox One sorgte sogar dafür, dass Bless-Spieler glaubten, die Entwickler hätten das ganze Geld der User genutzt, um daraus nun ein „gutes“ Bless zu machen.

Zumindest scheinen sie mit einer Sache recht gehabt zu haben: Bless Unleashed ist offenbar wirklich besser als die PC-Version, wenn man sich die Meinungen der Spieler so anschaut.