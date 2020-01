Das MMORPG Bless Online sorgte 2018 für viel Aufmerksamkeit, scheiterte jedoch brutal und wurde schon 2019 wieder geschlossen. Nun soll es erneut zurückkehren, jedoch als Mobile-Spiel.

Was war Bless? Bless Online war ein Themepark-MMORPG aus Asien, welches in der Entwicklung 61 Millionen Dollar gekostet haben soll. Es sah grafisch gut aus und wollte spielerisch mit Fokus auf Quests, Story und Open-World-PvP überzeugen.

Da 2018 kein gutes Jahr für MMORPG-Fans war, wurde Bless von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet. Doch das Spiel scheiterte nicht nur im eigenen Land, sondern auch bei uns brutal.

Dafür gab es verschiedene Gründe:

Es fehlten versprochene Inhalte

Es gab viele technische Probleme

Der Fokus auf PvP störte viele Spieler

Es fehlte zu Beginn das Endgame

Die Lokalisierung war stark fehlerhaft

Am 9. September 2019 war dann Schluss für das MMORPG.

Ruht in Frieden: Diese 9 MMOs sind 2019 leider gestorben

Was passiert nun? Zwar ist die PC-Version in vielen Ländern gescheitert, doch der Entwickler Neowiz hat das Franchise noch nicht komplett aufgegeben.

Aktuell arbeitet Neowiz zusammen mit dem Publisher Bandai Namco an einer Xbox-Version mit dem Namen „Bless Unleashed„. Sie sollte ursprünglich im Jahr 2019 erscheinen, wurde jedoch erstmal verschoben.

Doch auch in einem anderen Bereich ist man noch aktiv. So arbeitet die chinesische Firma Longtu Games an einer Mobile-Version: Bless Eternal.

Wird Bless als Mobile-MMORPG Erfolg haben?

Was ist Bless Eternal? Bless Eternal ist ein Mobile-MMORPG in der Welt von Bless. Es wird bereits seit 2017 entwickelt und nutzt die Unreal Engine 4, während die PC-Version noch auf dem Vorgänger UE3 basierte. Zudem soll es Ray Tracing für realistischere Objekte verwenden.

Auf der Webseite MMOCulture klingt es so, als würde Bless Eternal deutlich mehr PvE-Inhalte als die PC-Version bekommen. So soll sich der Entwickler Longtu Games auf Gruppen-Dungeons, in denen Skill und kooperatives Gameplay eine wichtige Rolle spielen, fokussieren.

Zudem sind die klassischen Inhalte wie Life Skills, Reittiere und Haustiere geplant. Bless Online konnte sogar mit seinem speziellen Haustier-System überzeugen. Ob dies so in die Mobile-Version übernommen wird, ist aber nicht bekannt.

Kann Bless Mobile überzeugen? Bless Online scheiterte vor allem an technischen Problemen, PvP-Fokus und fehlenden Endgame-Inhalten. Diese Probleme ließen sich theoretisch in einer neuen Mobile-Version lösen.

Zudem wird das Spiel von einer anderen Firma entwickelt, die bereits einige Mobile-Games erfolgreich entwickelt hat. Da der Markt mit Mobile-MMORPGs boomt, wäre es durchaus möglich, dass Bless Eternal erfolgreich werden könnte.

Die aktuell besten Mobile MMORPGs haben wir von MeinMMO für euch zusammengestellt.

Kommt Bless Eternal zu uns in den Westen? Bisher gibt es keine Informationen zu einem Release von Bless Eternal in China oder Korea. Ob das Spiel überhaupt zu uns in den Westen kommt, ist ebenfalls unbekannt.

Lediglich die Xbox-Version Bless Unleashed ist für uns bereits bestätigt: