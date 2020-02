Das MMORPG Bless Online erschien 2018 als große Hoffnung und wurde bereits 2019 wieder eingestellt. Nun gibt es neue Details zu einem Nachfolger des Spiels, dem Mobile-Game Bless Eternal.

Was ist Bless Eternal? Bless Eternal ist ein weiteres MMORPG im Universum von Bless. Obwohl die PC-Version nicht nur bei uns, sondern auch im eigenen Land Korea brutal scheiterte, setzt der Entwickler Neowiz weiterhin auf das Franchise.

Bless Eternal ist jedoch anders als seine Vorgänger ein Mobile-Game. Es wird bereits seit 2017 entwickelt und basiert auf der Unreal Engine 4. Zudem soll es Ray Tracing für realistischere Objekte nutzen.

Laut neuster Aussage der Entwickler ThinkFun wurde das MMORPG von Grund auf neu gebaut, von einigen grafischen Inhalten abgesehen. Und gerade grafisch kann es in den bisherigen Videos überzeugen.

Außerdem soll der Fokus auf Gruppen-Dungeons liegen, in denen Skill und kooperatives Gameplay wichtige Rollen einnehmen.

Verschiedene Klassen mit Götter-Formen

Was bietet das Mobile-MMORPG? Bless Eternal setzt neben den Dungeons auf folgende Inhalte:

4 spielbare Rassen mit je 5 Klassen

Jede Klasse hat einen eigenen Gott, in deren Form sich Spieler kurzzeitig transformieren können

Gilden, die bereits mit Stufe 1 betreten werden können und sich gegenseitig in GvGs bekämpfen können

Life-Skills

Reittiere

Haustiere

Das Mobile-MMORPG nutzt dabei ein Kampfsystem ohne direkte Zielauswahl. Es soll jedoch eine Option geben, durch die Auto-Targeting aktiviert wird.

Screenshot zum Kampf in Bless Eternal

Wie ist der Charakter-Editor? In der Charaktererstellung nutzt Bless Eternal eine „Morphing-Technologie“, bei der mit einer Fingerbewegung das Aussehen je nach Wahl verändert wird.

Viele Details lassen sich anpassen, wobei es in der Auswahl besonders bei der Größe der Charaktere oder der Zahl der Frisuren Einschränkungen verglichen mit guten Editoren wie Black Desert Mobile gibt.

Globaler Release geplant

Wann erscheint Bless Eternal? Das Mobile-MMORPG soll am 20. März in einen Beta-Test in Korea gehen. Ein genaues Release-Datum gibt es dafür bisher nicht.

Jedoch soll Bless Eternal laut MMOCulture global erscheinen. Geplant ist eine Veröffentlichung aber erst, wenn das Spiel in Korea stabil läuft.

Während der Entwickler ThinkFun den Vertrieb und die Server in Korea selbst übernimmt, scheint der Publisher Joy City (laut MMOCulture) für den globalen Markt zuständig zu sein.

Kommt Bless Eternal für den PC? In dem gleichen Artikel von MMOCulture ist auch die Rede von einer PC-Version. Diese soll aber erst erscheinen, wenn das Mobile-MMORPG erfolgreich läuft.

Neben Bless Eternal wird auch an einem weiteren MMORPG in dem Universum gearbeitet. Bless Unleashed erscheint in wenigen Wochen für die Xbox One: