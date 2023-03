MMORPG versucht, Spieler zu bestechen – Steam nimmt es aus der Liste

Was sagt ihr zu dem Bestechungsversuch von Bless Global? Habt ihr eines der Bless-MMORPGs mal gespielt oder seid aktiv dabei? Findet ihr es richtig, dass das Spiel trotzdem auf Steam bleibt? Was haltet ihr von Kryptowährungen in MMORPGs generell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Bless Global umgeht diese Richtlinie, indem das Spiel zwar für Kryptowährungen wirbt, diese aber nicht direkt in der Steam-Version anbietet. Wer mit der Währung spielen möchte, wird zur mobilen Version weitergeleitet. Dort gibt es dann Play2Earn-Mechaniken ( via MMORPG ).

So reagierte Steam: Spieler für Reviews zu belohnen, ist auf Steam verboten. Deshalb nahm Steam Bless Global aus der Liste, als der Fall bekannt wurde. Bei Steam selbst taucht das MMORPG nun nicht mehr auf, wenn man danach sucht, und ist in keiner Auflistung zu finden.

Um positive Reviews auf Steam zu erhalten, versuchten die Entwickler, Spieler zu bestechen. Sie verfassten eine Nachricht im Discord und kündigten ein Gewinnspiel an: Wer das MMORPG auf Steam positiv bewertet und einen Screenshot postet, kommt in den Lostopf.

Das Mobile- MMORPG Bless Global erhielt am 01. März 2023 eine PC-Version und erschien auf Steam. Doch bereits wenige Tage später wird es nicht mehr gelistet. Was ist da los?

