Neues MMORPG auf Steam ist seit 6 Jahren in Entwicklung – Verrät endlich Details zum Gameplay

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Was sagt ihr zu Bellatores? Wollt ihr es anspielen, wenn das MMORPG erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Der “Deep Dive” soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

In Bellatores wird es verschiedene Fraktionen geben, die miteinander konkurrieren – Konflikte, Kriege und politische Aktivitäten sind relevant. PvP in der offenen Welt ist möglich und wird klar im Fokus stehen.

Das MMORPG bietet eine Kombination aus Survival, PvE und PvP, wobei es möglichst realistisch sein will. “Es erlaubt Spielern, zu leben, als wären sie wirklich in einer mittelalterlichen Fantasywelt”, sagen die Entwickler in einem Interview mit WCCFTech.

Insert

You are going to send email to