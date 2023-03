Haben Addons World of Warcraft eigentlich zerstört oder gerettet?

Addons sind aus World of Warcraft nicht mehr wegzudenken. So gut wie jeder nutzt sie für alle möglichen Bereiche: Rollenspiel, Raids, Dungeons, PvP. Ab und an gibt es Stimmen, die behaupten, mit solchen Modifikationen würde WoW kaputt gehen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus meint: Das Gegenteil ist der Fall. Ohne Addons wäre Dragonflight heute nicht so gut.

Addons machen WoW leichter. Das ist die Aufgabe der meisten dieser Zusatzprogramme: Boss-Mechaniken vereinfachen, leichteren Überblick verschaffen oder die Fähigkeiten der eigenen Klasse besser einordnen.

Ich zocke seit Ende Classic WoW und seit Anfang Burning Crusade ausschließlich mit Addons. Damals habe ich, im jugendlichen Leichtsinn, mit einem der kontroversen Damage-Meter, damals noch Recount, meinen Schaden gemessen oder mit Bossmods in Raids gespielt.

Heute nutze ich noch deutlich mehr: WeakAuras, Method Raid Tools, NeatPlates … selbst unser Raid funktioniert nur durch Addons wirklich gut. Unser Leiter verteilt die Beute mit Hilfe von RCLootCouncil, weil es ja keinen echten Plünderemeister mehr gibt.

Ihr findet auf MeinMMO die besten Addons für WoW 2023 und die aktuell beliebtesten Addons auf Curse.

Trotzdem taucht immer wieder die Diskussion in Foren oder auf reddit auf, ob man Addons eigentlich braucht, ob sie WoW nicht kaputt gemacht hätten. Schließlich machen sie so vieles leichter. Ihr vergesst dabei aber eines: ohne Addons wäre vieles heute gar nicht möglich.

Bosse sind nur dank DBM überhaupt anspruchsvoll

WoW war früher und ohne Addons nicht schwerer. Im Gegenteil: Classic war wirklich einfach. Im Geschmolzenen Kern gab es kaum anspruchsvolle Mechaniken, nur war das Spiel einfach neu und jeder musste sich erst einmal daran gewöhnen.

Der legendäre C’thun lebte deswegen damals 13 Tage – zum Re-Release von Classic 2019 hat er nicht einmal 1 Stunde überlebt. Sicher, das waren Spieler, die jahrelang ständig dort waren und alles auswendig kennen. Trotzdem sind Bosse heute schwerer.

Sieht man sich die Races to World First an, sind die mythischen Bosse einfach viel härter als früher. Das merke ich selbst als Mythisch-Raider immer wieder. Und sie sind deswegen schwerer, weil sie das sein können.

Raids sind bis heute die für mich besten Inhalte des Spiels. Hätten Spieler nicht durch Addons wie Bossmods gelernt, welche Mechaniken es gibt und wie man sie richtig spielt oder umgeht, dann wäre es Blizzard nicht möglich gewesen, Mechaniken weiterzuentwickeln.

WoW hätte sich über die Jahre nicht gehalten und wäre so gut geworden, wie es heute ist. Denn Dragonflight ist verdammt gut. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Spaß in einem Raid gehabt wie im Gewölbe der Inkarnationen.

Ich habe mich total in den Rufer verliebt, die neue Klasse in Dragonflight – die ich nur dank Addons so schnell lernen konnte:

Ich spiele die neue Klasse mit einem Rotations-Helfer und es ist großartig

Bossmods oder Hilfen wie WeakAuras sind dabei nicht das einzige, was ich bei Addons feiere. Mit Dragonflight kam eine neue Klasse ins Spiel, der Rufer. Seit 12 Jahren spiele ich erstmals wieder einen Caster und ich liebe alles daran.

Sowohl als Heiler als auch als DD macht mir der Rufer enormen Spaß. Allerdings ist es immer schwer, eine neue Klasse von Grund auf zu lernen. Ich habe Guides gelesen, den Rufer getestet und mich selbst verbessert.

Was mir aber am meisten geholfen hat, ist das Addon Hekili. Hekili zeigt an, welche Fähigkeit als nächstes eingesetzt werden sollten, um das Maximum an Schaden rauszuholen. Die Berechnung läuft in Echtzeit.

Einige werden jetzt sagen: Du spielst also im Easy Mode! Nein, tue ich nicht. Ich nutze Hekili, um mir die Empfehlung für den nächsten Cast zu holen, aber ich entscheide immer noch selbst, ob ich den Zauber nun nutze, ausweichen muss oder mir meine Abklingzeiten für eine besondere Stelle aufsparen sollte.

So wurde ich recht schnell ziemlich gut mit dem Rufer und nach einem ziemlich üblen Tief in Shadowlands, habe ich wieder richtig Freude an World of Warcraft.

Ich hätte ohne Addons aber deutlich weniger Spaß am Spiel, weil ich einfach gerne gut spiele. Und das Meiste hole ich aus meiner Klasse, wenn ich mein Spiel auf sie zuschneiden kann. Wer sie nicht will … braucht sie ja nicht zu nutzen.