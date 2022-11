WoW Dragonflight: Rufer-Guide – So spielt ihr die neue Klasse mit Builds für DPS & Heiler

In WoW Dragonflight kommen mit den Rufern der Dracthyr zugleich eine neue Klasse als auch ein neues Volk ins Spiel. Die beiden sind untrennbar miteinander verbunden: Jeder Dracthyr ist Rufer und jeder Rufer ist ein Dracthyr. In unserem Guide erklären wir euch, was die Klasse besonders macht und wie ihr die beiden Spezialisierungen Verheerung und Bewahrung ideal spielt.

Was macht Rufer aus? Zum ersten Mal seit 6 Jahren bekommt World of Warcraft eine neue Klasse. Die Rufer der Dracthyr tragen Kettenrüstungen und können sowohl Schaden mit Zaubern auf Distanz machen, als auch heilen. Dabei sind sie allerdings auf 30 Meter Reichweite begrenzt, ein großer Unterschied zu Klassen wie Priester, Druide oder Schamane.

Da Dracthyr so etwas wie die Nachfahren der großen Drachenschwärme sind, teilen sich ihre Fähigkeiten in bestimmte Farben ein:

Rot: Schadenszauber, die zumeist Schaden über Zeit („DoTs“) und Flächenschaden („AoE“) zufügen

Blau: Schadenszauber, die in der Regel gegen 1-3 Ziele am stärksten sind („Cleave“)

Bronze: Heilzauber, die vor allem Schaden verhindern sollen

Grün: Direkte Heilzauber und Heilung über Zeit („HoTs“)

Schwarz: Fähigkeiten mit gemischten oder defensiven Eigenschaften

In unserem Guide erklären wir euch, was die Klasse und das Volk ausmacht, welche Build und Talente ihr am besten nutzt und wie sich Rufer im Kampf spielen. Bedenkt: Durch das neue Talent-System von Dragonflight habt ihr die Möglichkeit, dutzende verschiedene Builds auszuprobieren oder Nuancen zu ändern, um euren eigenen Spielstil zu finden.

Unser Guide ist vor allem eine Richtlinie und eine Hilfestellung, um als Rufer durchzustarten und dient vor allem dabei, die Klasse zu lernen. In unserem Special findet ihr außerdem alle Infos zu den Rufern der Dracthyr.

Die Volks-Fertigkeiten der Dracthyr in der Übersicht

Das sind die Fertigkeiten der Dracthyr:

Flügelstoß – Stößt Gegner von euch fort (1,5 Minuten Abklingzeit)

Gleiten – Verringert die Fallgeschwindigkeit, ähnlich wie das Gleiten der Dämonenjäger

Schwanzfeger – Schleudert Gegner innerhalb von 8 Metern in die Luft (1,5 Minuten Abklingzeit)

Segeln – Katapultiert euch in die Luft und lässt euch dort fliegen (3 Minuten Abklingzeit)

Bekannter Himmel – Verringert die Abklingzeit von Segeln um 1 Minute auf Kontinenten, die ihr vollständig erkundet habt

Erweckt – Erhöht die Meisterschaft um 2,5 %

Scharfes Auge – Erhöht Wahrnehmung um 2 % (ihr findet beim Sammeln wahrscheinlicher seltene Ressourcen)

Außerdem könnt ihr, ähnlich wie Worgen, durch Antlitz zwischen einer eher humanoiden und einer eher drachenähnlichen Form wechseln.

Was macht Dracthyr besonders? Segeln ist das größte Feature der Dracthyr. Wie beim Drachenreiten aus Dragonflight könnt ihr durch die Luft gleiten und euch mit verschiedenen Fähigkeiten fortbewegen, aufsteigen oder schneller werden.

Ihr habt dabei allerdings keinen Elan, wie eure Reitdrachen, sondern nur eine begrenzte Zahl an Aufladungen auf euren Fähigkeiten. Die Abklingzeit von Segeln wird erst zurückgesetzt, wenn ihr wieder landet.

Die Fähigkeiten der Rufer in der Übersicht

Was können Rufer? Ihr tragt als Rufer Kettenrüstung und teilt euch euren Loot deswegen vor allem mit Schamanen, teilweise aber auch mit Jägern und anderen Zauberklassen. An Waffen könnt ihr Äxte, Dolche, Faustwaffen, Streitkolben, Stäbe und Schwerter tragen.

Außerdem habt ihr von Haus aus 4 Klassenfähigkeiten, die euch teilweise in einer Gruppe besonders nützlich machen:

Zorn der Aspekte: Erhöht 40 Sekunden lang das Tempo aller Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder um 30 % (Kampfrausch/Heldentum)

Segen der Bronzenen: Verringert die Abklingzeit von wichtigen Bewegungsfähigkeiten von Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder 1 Stunde lang um 15 %

Schweben: Ermöglicht das Wirken der meisten Zauber 10 Sekunden lang in der Bewegung und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30 %

Tiefer Atem: Fliegt eine große Strecke und fügt Gegnern auf dem Weg Schaden zu. Ihr befreit euch dabei aus allen Effekten, die eure Bewegung unmöglich machen und werdet auf dem Weg immun gegen solche Effekte wie auch Kontrollverlusteffekte.

Dazu habt ihr als Rufer Zugang zu „ermächtigten“ Zaubern. Diese Zauber haben einen anderen Effekt, je länger ihr sie wirkt – treffen etwa mehr Ziele oder verursachen mehr Schaden. Eine der größten Herausforderungen für neue Rufer ist es, zu lernen, wann welcher Zauber wie lange ermächtigt werden sollte und wann ihr Schweben nutzten müsst.

Ermächtigte Zauber können nicht in der Bewegung gewirkt werden.

Welche Talente sollte ich wählen? Die Talentbäume aller Klassen in Dragonflight sind zweigeteilt in einen Klassen- und einen Spezialisierungs-Baum. Im Klassenbaum finden sich im Regelfall Talente, die jeder Spezialisierung nützen sowie bestimmte Fähigkeiten für Bewegung oder Unterstützung der Gruppe („Utility“).

Je nachdem, ob ihr den Dracthyr als DD (Verheerung) oder Heiler (Bewahrung) spielt, sind andere Talente für euch nützlich. In den jeweiligen Guides zu den Spezialisierungen weiter unten findet ihr entsprechend ausgewählte Talente, die euren Build unterstützen. Einige der wichtigsten Talente erklären wir euch aber hier kurz im Detail:

Obsidianschuppen: Verringert euren erlittenen Schaden für 12 Sekunden um 30 % (1,5 Minuten Abklingzeit). Dies ist eine eurer wichtigsten defensiven Abklingzeiten.

Erneuernde Flammen: 8 Sekunden lang werdet ihr um 100 % des erlittenen Schadens im Verlauf von 8 Sekunden geheilt (1,5 Minuten Abklingzeit). Dies ist eure zweite defensive Abklingzeit.

Unterdrücken: Unterbricht das Wirken gegnerischer Zauber

Zeitdruck: Der nächste ermächtigte Zauber wird auf maximaler Stufe gewirkt

Tyrannisierendes Brüllen: Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor euch erleiden 10 Sekunden lang um 50 % erhöhte Kontrollverlusteffekte

Zunichte machen: Fügt Absorptionsschilden eine große Menge Schaden zu

Zephyr: Ihr und 4 nahe Verbündete innerhalb von 20 Metern erleidet 8 Sekunden lang 20 % weniger Schaden durch Flächenangriffe und bewegt euch 30 % schneller

Zeitspirale: Ihr und Verbündete könnt in den nächsten 10 Sekunden einmal eine wichtige Bewegungsfähigkeit einsetzen, selbst wenn diese gerade nicht bereit ist

Mobilität ist eure größte Stärke

Was Rufer besonders ausmacht, ist ihre Mobilität. Im Vergleich zu allen anderen Zauber-Klassen habt ihr mehr Möglichkeiten, auch aus der Bewegung heraus Schaden zu machen oder eure Position schnell zu ändern.

Bereits im Interview erklärten uns die Chefs, dass Mobilität die „Domäne der Rufer“ sei:

Sowohl als Heiler als auch als DPS-Rufer könnt ihr über Talente wie „Tiefgrüne Umarmung“ zu Verbündeten fliegen und sie zugleich heilen. Euer mächtigstes Werkzeug für die Bewegung mitten im Kampf ist jedoch „Retten“.

Durch das Talent könnt stürzt ihr auf einen Verbündeten zu, packt ihn und fliegt mit ihm an eine andere Stelle. Damit könnt ihr Gruppenmitglieder retten, Mechaniken umgehen oder einfach eure Freunde trollen.

Mit weiteren Talenten erhalten euer Freund und ihr zudem noch einen Schild, wenn ihr ihm zur Rettung kommt.

In der Kurzfilm-Reihe „Vermächtnisse“ zeigt Blizzard mit aufwendigen Animationen die Vergangenheit und Geschichte der Dracthyr:

DPS-Rufer-Guide: Verheerung

Wie spiele ich Verheerung? Als DPS-Rufer seid ihr vor allem für Flächenschaden zuständig und entsprechend in Kämpfen mit vielen Zielen und Mythic+ stark. Ihr habt zwar auch akzeptablen Einzelziel-Schaden, werdet hier jedoch von vielen Klassen ausgestochen.

Für die Schadens-Optimierung müsst ihr darauf achten, den DoT-Effekt von Feueratem auf allen Zielen so lange wie möglich aktiv zu halten. Nutzt Feueratem, wann immer ihr könnt.

Eure Essenz verbraucht ihr für Desintegration im Kampf gegen 1-2 Ziele. Ab 3 Gegnern nutzt ihr Scheiterhaufen. Tiefer Atem solltet ihr ebenfalls nur gegen mehrere Ziele nutzen. Je nach Talenten stehen euch zusätzlich einige starke Zauber zur Verfügung:

Drachenwut (sollte immer gewählt werden) – Am besten zusammen mit Kampfrausch-Effekten

Ewigkeitswoge, sobald bereit

Zerschmetternder Stern, sobald bereit, aber am besten so, dass ihr möglichst viel Essenz in der Effekt-Zeit verbrauchen könnt

Wann sollte ich Zauber ermächtigen? Die neue Mechanik der ermächtigten Zauber ist für euch recht wichtig. Feueratem fügt nicht mehr Schaden zu, sondern lediglich mehr Sofort-Schaden und weniger Schaden über Zeit, wenn ihr ihn ermächtigt. Meist ist ein längerer DoT besser.

Ewigkeitswoge trifft mehr Ziele, je länger ihr sie wirkt. Stimmt die aufgeladene Zeit mit der Menge an Gegnern ab.

Die besten Builds für DPS-Rufer

Wir geben euch hier 2 Builds für verschiedene Situationen. Kopiert einfach die Zeichenfolge und importiert den Build daraus direkt ins Spiel. Zur Vorbereitung und zum Ausprobieren liefern wir Builds für Stufe 60 mit und solche, die ihr auf Stufe 70 verwenden könnt.

Beispiel-Build für Raids und gegen einzelne Ziele: Stufe 60: BsbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDkAAAAAAAapQiIJAJRSLJRDIRiESCQSiEhkkA Stufe 70: BsbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDkAAAAAAAplSkISCQSSSLJRDSLRiESiEkkIRIJJ

Beispiel-Build für Mythic+ und Kämpfe gegen viele Ziele: Stufe 60: BsbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDIAAAAAAgWIJikQgEJlkkASLgESSAJJSESSC oder BsbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDIAAAAAAgWIJJSSASkUSSASLgESSAJJSESSC (vor allem wenn Ziele weniger lang leben und ihr mehr Burst-Schaden braucht) Stufe 70: BsbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDIAAAAAAooFSiIJkISkUSSSLItEJSIJBSSiEhkkA



Das sind die wichtigsten Talente: Wenn ihr euren eigenen Build bauen wollt, beachtet, dass es einige Talente gibt, die quasi unerlässlich sind. Ohne diese büßt ihr viel eurer Stärke ein:

Natürliche Konvergenz (im Rufer-Baum): Desintegration wird 20 % schneller gewirkt

Drachenrage: Wirkt Scheiterhaufen auf 3 Ziele und erhöht 14 Sekunden lang die Chance auf Essensexplosion um 100 %. Außerdem maximiert ihr die Wirkung eurer Meisterschaft in dieser Zeit.

Ewigkeitswoge: Fügt zwischen 2 und 6 Gegnern Schaden zu

Schillern (nur gegen 1-2 Ziele): Beim Wirken von Desintegration besteht die Chance, Ewigkeitswoge auf Stufe 1 mit verminderter Stärke zu wirken

Zerschmetternder Stern: Erhöht 4 Sekunden lang den Schaden, den ein Gegner durch euch erleidet. Trifft bis zu 2 Ziele

Die Flammen nähren (nur gegen mehrere Ziele): Der Verbrauch von Essenzexplosion verringert die Abklingzeit von Feueratem

Tyrannisierendes Brüllen (für Dungeons, im Rufer-Baum): Erhöht bei Gegnern vor euch 10 Sekunden lang die Dauer von Kontrollverlusteffekten um 50 %

Im Video seht ihr Gameplay zum Verheerungs-Rufer aus der Alpha von Dragonflight:

Rufer-Guide für Heiler: Bewahrung

Wie spiele ich Bewahrung? Als Heiler habt ihr grundsätzlich zwei verschiedene Spielweisen, die ihr je nach Content, den ihr bestreitet, anpassen könnt. Ihr könnt euch die Funktionen leicht an den Farben der genutzten Zauber merken:

„Grüner Drache“: Heilung durch direkte Heilzauber und HoTs – Vor allem in Raids

„Bronzedrache“: Heilung durch Vermeidung und Schilde – Vor allem in Mythic+

Eure Stärke liegt vor allem darin, kurze Schübe mit großem Schaden zu heilen oder zu verhindern. Ihr seid dabei ähnlich effektiv auf einzelne Ziele wie auf Gruppen. Ihr braucht allerdings eine gute Voraussicht, da ihr durch die verminderte Reichweite oft in Bewegung seid. Eure grundlegende Spielweise hängt stark vom Kampf und den Situationen selbst ab:

gibt es wenig zu tun, greift Gegner mit Lebende Flamme an, um Essensexplosion auszulösen

kommt bald großer Gruppenschaden rein, bereitet eure Gruppe mit Smaragdblüten darauf vor

heilt einzelne Ziele mit Lebende Flamme oder Tiefgrüne Umarmung in Notfällen. Wirkt sie nach Echo für erhöhte Wirksamkeit

mit Traumatem und Traumflug heilt ihr mehrere Ziele auf einmal

nutzt Schweben, wenn ihr in Bewegung heilen müsst

Versucht, Umkehrung auf einem Ziel aufrecht zu erhalten, das durchgehend Schaden erhält – meist ist das der Tank. Habt ihr das Talent Zurückspulen, solltet ihr dieses für besonders knifflige Situationen aufbewahren.

Die besten Builds für Heiler

Wir geben euch hier 2 Builds für verschiedene Situationen. Kopiert einfach die Zeichenfolge und importiert den Build daraus direkt ins Spiel. Zur Vorbereitung und zum Ausprobieren liefern wir Builds für Stufe 60 mit und solche, die ihr auf Stufe 70 verwenden könnt.

Beispiel-Build für Raids: Stufe 60: BwbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDJIRSAISCCaJJJJJAAAAAAEQiEIcAJJJRgkE Stufe 70: BwbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDJUSkEAikg0SaJJJJJAAAAAARiQiEIcAJJJJBSSA

Beispiel-Build für Mythic+: Stufe 60: BwbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDBlIgIgkkDIFkkkkkAAAAAAQAChIBJJJRISSA Stufe 70: BwbBnWR3R1Z1HmbUKIpvm3XXhDBlISICIJ5ASJkkkkkAAAAAAQSLIEiEkkkkEikE



Das sind die wichtigsten Talente: Ihr seid als Heiler nicht ganz so flexibel wie Verheerer. Es gibt einige Talente, die quasi „Pflicht“ sind, um eure Gruppe am Leben zu halten:

Traumatem: Ermächtigter Zauber, der bis zu 5 Verbündete sofort heilt und mit einem Heilung-über-Zeit-Effekt belegt

Umkehrung: Heilt Verbündete mit einem HoT. Trifft die Heilung kritisch, wird die Dauer verlängert

Zurückspulen: Spult 50 % des erlittenen Schadens zurück, den ein Verbündeter in den letzten 5 Sekunden erlitten hat

Traumflug (nur in Raids): Fliegt zum Zielort und heilt alle Verbündeten in der Flugbahn

Stasis (nur in Dungeons): Speichert die nächsten 3 Heilzauber. Wird Stasis innerhalb von 30 Sekunden erneut eingesetzt, werden die Heilzauber freigesetzt

Tiefgrüne Umarmung (im Rufer-Baum): Fliegt zu einem Ziel und heilt es

Kauterisierende Flamme (im Rufer-Baum): Entfernt Gifte, Flüche, Krankheiten und Blutungseffekte von einem Verbündeten

Zephyr: Verringert den erlittenen Schaden von euch und 4 Verbündeten innerhalb von 20 Metern um 20 %

Zeitdruck (im Rufer-Baum): Wirkt den nächsten ermächtigten Zauber sofort und auf höchster Stufe

Tyrannisierendes Brüllen (für Dungeons, im Rufer-Baum): Erhöht bei Gegnern vor euch 10 Sekunden lang die Dauer von Kontrollverlusteffekten um 50 %

Zudem solltet ihr passive Effekte mitnehmen, welche die Heilung oder kritischen Effekte eurer Zauber erhöhen. Diese sind im Regelfall für jede Art von Content nützlich.

