WoW: Wer seine Mitspieler trollen will, muss Rufer in Dragonflight spielen

Die neue Klasse in World of Warcraft Dragonflight hat die beste Fähigkeit zum Trollen – findet zumindest WoW-Dämon Cortyn und verrät, was die Dracthyr so „toll“ macht.

In World of Warcraft ist Kooperation und Teamplay besonders wichtig, wenn man Erfolge in Dungeons, Raids oder im PvP erzielen will. Das geschickte Verbinden von Fähigkeiten, Absprache und Koordination ist ein wichtiger Faktor, wenn man den Widrigkeiten Azeroths standhalten will. Aber wisst ihr, was das auch ist?

Langweilig.

Zumindest manchmal. Gelegentlich ist es einfach viel lustiger, seine Teamkollegen in den den direkten oder indirekten Tod zu führen. Als absoluter Fan des todbringenden Wechselblasters und „Glaubenssprung-auf-Cooldown-halten“-Priester, bereitet es mir immer wieder eine sardonische Freude, wenn ich Freunde und Gildenkollegen ein wenig trollen kann.

Exakt aus diesem Grund zwingt mich World of Warcraft quasi den Rufer, die neue Klasse in Dragonflight zu spielen.

Die Dracthyr-Rufer werden die beste Klasse zum Trollen – zumindest bisher.

Denn sowohl der Wechselblaster als auch der Glaubenssprung haben beide einen ziemlich großen Nachteil, man muss seinen Charakter dafür bereits positionieren. Bei Gildenkollegen, die meine „freundlichen Neckereien“ bereits seit einigen Jahren ertragen müssen, schrillen natürlich sofort alle Alarmglocken, wenn meine Priesterin mal wieder freudestrahlend in Richtung eines Abgrunds oder einer todbringenden Feuerfläche rennt.

Doch zum Glück verstehen die Entwickler von World of Warcraft mein Leiden und bringen den Rufer (mit irre vielen Anpassungen). Der kann in seinem Talentbaum die wunderbare Fähigkeit „Fly With Me“ wählen, als „Fliegt mit mir“. Die Fähigkeit liegt sogar so wunderschön zentral im Talentbaum, dass ich sie kaum verfehlen kann (und auch niemals im Leben auslassen würde).

Neue Fähigkeit lässt euch Freunde direkt ins Feuer tragen

„Fliegt mit mir“ lässt den Charakter einen Zielort innerhalb von 30 Metern auswählen. Der Rufer hebt ab, fliegt erst zum aktuell ausgewählten Verbündeten und trägt danach beide Spieler an den Zielort. Wie das aussieht, haben die Kollegen von wowhead in einem kleinen Video gezeigt, das im Subreddit von WoW kursiert:

Oder anders gesagt: Die Rufer bekommen das bestmögliche Talent an die Hand, um ihre Mitspieler richtig ordentlich zu trollen. Denn nun gibt es quasi keine „Frühwarnung“ mehr, denn der Rufer muss sich nicht erst in die Nähe einer Gefahrenquelle stellen.

Das Troll-Potenzial wurde und wird auch aktiv in den verschiedenen Foren diskutiert und sorgte bereits für einige amüsante Memes, wie etwa dieses hier:

Klar ist, dass „Fliegt mit mir“ auch ziemlich stark sein kann, wenn man es denn richtig nutzt. Eine andere Person und sich selbst zu retten, ist eine ziemlich coole Sache. Vermutlich wird man in Raids sogar die Rufer fest anderen Charakteren zuteilen, die nicht so schnell auf den Beinen sind. Das Potenzial für richtig coole, tolle Rettungen ist einfach enorm … aber mindestens genauso groß ist das Potenzial, damit die eigene Gruppe zu ärgern.

Meinen Gildenmitgliedern pulsiert alleine bei der Vorstellung vermutlich schon eine kleine Zornesader auf der Stirn – aber da müssen sie nun durch. Vielleicht auch besser so, dass Blizzard sogar vor dieser Klasse warnt.

In diesem Sinne: Danke, Blizzard. Das ist genau die Fähigkeit, mit der ich mich auf Dragonflight noch ein kleines bisschen mehr freue …