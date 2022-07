Blizzard warnt vor neuer Klasse in WoW: Dragonflight und führt seltsamen Check ein

Mit WoW: Dragonflight führt Blizzard eine neue Klasse in das MMORPG ein. Doch Blizzard traut die neue Klasse wohl nicht jedem Spieler zu. Denn es gibt einen seltsamen Hinweis, den ihr bestätigen müsst.

Blizzard hat mit WoW: Dragonflight eine neue Klasse vorgestellt: So könnt ihr in Dragonflight jetzt den Rufer (im Englischen Evoker) spielen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte bereits die neue Klasse Evoker in WoW gründlich ausprobieren und erklärt, wie ihm die neue Klasse gefallen hat.

Doch bevor ihr die Klasse spielen könnt, legt euch das Entwicklerteam von Blizzard noch einen seltsamen Stolperstein in den Weg. MeinMMO erklärt euch, worum es da geht.

Gameplay zum Rufer und Drachenreiten, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Twitch-Streamer zeigt in Video seltsamen Hinweis von Blizzard

Was ist das für ein Hinweis? Der bekannte Twitch-Streamer Asmongold hatte das neue Addon ausprobiert und wollte natürlich gleich die neue Klasse spielen. Asmongold ist erst kürzlich wieder zu WoW zurückgekehrt, nachdem er eine lange Pause gemacht hatte.

Sobald er den Rufer beziehungsweise Evoker ausgewählt hat, bekommt er eine Warnung angezeigt: „Der Rufer ist eine fortgeschrittene Klasse. Falls du neu in World of Warcraft bist, würden wir dir dringend empfehlen, mit einer anderen Klasse zu starten.“

Asmongold drückt den Hinweis weg und es erscheint ein weiterer Hinweis: „Bist du sicher? Du wirst das Tutorial verpassen. Wir empfehlen für den Start eine andere Klasse. Du kannst jederzeit zurückkehren, wenn du vertrauter mit WoW geworden bist.“ Wer den Hinweis überspringen will, muss dann „ADVANCED“ in das entsprechende Feld schreiben.

Was ist die Reaktion von Asmongold: Der Twitch-Streamer selbst amüsiert sich in seinem Video sehr darüber und kann es nicht fassen, dass es so einen Hinweis gibt. Den 30-sekündigen Clip könnt ihr euch auf YouTube ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Asmongold amüsiert sich über den neuen Warnhinweis in WoW: Dragonflight

WoW: Dragonflight will einiges anders machen

Die Entwickler haben sich abseits vom Hinweis noch einige andere Dinge einfallen lassen. Mit einigen Änderungen will man es auch Usern leichter machen. So hatte etwa MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erklärt, dass er in Dragonflight bald auf drei lebenswichtige Addons verzichten könne. Das dürfte all den Personen gefallen, die keine Lust haben, dutzende Addons zu installieren und nach jedem neuen Update wieder zu aktivieren.

Alles Wichtige rund um WoW: Dragonflight: Alle Informationen und Hinweise rund um die neue Erweiterung zu WoW könnt ihr in folgendem Artikel finden. Hier bekommt ihr einen Überblick über alles, was ihr zu Dragonflight wissen müsst:

WoW Dragonflight: Release, Beta, neue Klasse – Alles, was wir wissen