Auf die PS5 könnte ein Feature kommen, damit wir nie wieder langweiligen Grind erleben müssen

Wann kommt das Feature? Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht, da es sich erst einmal nur um ein umfangreiches Patent handelt. In der Vergangenheit hat Sony schon mehrfach Patente auch in echte Features umgewandelt, wie etwa der Spoiler-Schutz in Spielen auf der PS5.

Laut den Kollegen von Softonic.com soll es noch weitere Optionen geben. So soll die KI etwa den Spielstil eines Spielers nachahmen, den sie aus wiederholenden Spielabschnitten gelernt hat. Das bedeutet, wenn ihr das gleiche noch einmal machen müsstet, übernimmt die Aufgabe einfach die künstliche Intelligenz. Hinzu kommt noch die Möglichkeit, diese Option zu aktivieren, wenn besonders grindlastige Abschnitte im Spiel auftauchen. So bekommt ihr etwa die Chance, besonders langweiliges Gameplay einfach automatisch spielen zu lassen und ihr könnt euch nur auf die interessanten Dinge konzentrieren. Das ganze Konzept nennt sich Anticipated Grinding Content (AGC).

