Das neue PS5-Update bringt ein neues Feature, doch einige Spieler fürchten sich jetzt vor fiesen Spoilern

Das neue PS5 Update 23.01-07.00.00 bringt jede Menge neue Features und sinnvolle Funktion. Über eine neue Funktion wird jetzt in der Community gestritten. Doch wie viel „Spoiler“ steckt wirklich dahinter?

Sony hat ein großes Update für die PS5 veröffentlicht. Mit dabei ist auch endlich die vollständige Unterstützung von Discord auf der PS5. Wie ihr Discord auf der PS5 einrichten könnt, lest ihr hier auf MeinMMO.

Daneben hat das Update aber noch ein paar weitere Verbesserungen und Features gebracht. Doch vor allem über eine neue „Funktion“ wird diskutiert: Wenn ihr mit dem Controller ein Spiel in euer Bibliothek hervorhebt, dann wird der Spielfortschritt in Prozent angezeigt.

Einige sind der Meinung, dass genau das schon eine Form von Spoiler sei und es die Option geben müsse, dass man die Anzeige ausblenden könne. Denn schließlich würde man immer wissen, wie weit man mit seinem Spiel schon sei.

Ist der Reiz beim Spielen, nicht zu wissen, wie weit man ist?

Wie sieht die Kritik aus? Die Kritik ist für einige auf reddit durchaus nachvollziehbar. Denn einige User wollen nicht, dass ihnen die PS5 unaufgefordert mitteilt, dass das Spiel fast durchgespielt ist. Das wäre schon eine Form von Spoiler, wenn einem die Konsole solch wichtige Informationen mitteilen würde. Insbesondere bei storylastigen Spielen würde das enorm stören.

Was erwidern andere dagegen? Andererseits, erwidern einige, gebe es so eine „Funktion“ in einigen Spielen bereits intern. Hier werde man für einen bestimmten Spielfortschritt belohnt und das sei ja auch kein Spoiler. Und das Online-Magazin Gamerant hält den Vorwurf des Spoilers ebenfalls für seltsam: Denn dann sei ja die Zeitangabe auf einem Film auch schon ein Spoiler. Denn schließlich wisse man direkt beim Start, nach wie vielen Stunden man sich den Abspann ansehen müsse.

Was denkt ihr? Findet ihr das neue “Feature” halb so wild oder stört es euch ebenfalls, wenn ihr euren Spielabschluss in Prozent eingeblendet bekommt? Schreibt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen.

Mehr rund um die PS5:

