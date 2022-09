Sony bringt heute endlich das Feature auf die PS5, auf das ich seit 2 Jahren warte

Sony hat ein großes Update für die PS5 vorgestellt. Das freut vor allem MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann, denn mit dem Update kommt am 7.9. ein Feature für die PlayStation 5, auf welches er schon lange gewartet hat.

Sony stellt regelmäßig neue Funktionen und Features für die PS5 vor. Nachdem im Sommer das große Update mit dem Support für eine zusätzliche SSD gekommen war, gibt es nun ein weiteres großes Update.

Auch dieses Mal gibt es wieder jede Menge neue Funktionen. Mit dabei ist ein Feature, über welches ich mich besonders freue: Die offizielle Unterstützung von WQHD. Eine Auflösung, die bei immer mehr Gamern Einzug findet.

Endlich kann ich mit der PS5 einen WQHD-Monitor nutzen

Was bringt das neue Update überhaupt? Das neue Update für die PS5 bringt gleich eine ganze Handvoll an Verbesserungen und neuen Features (via blog.playstation.com). Dazu gehören etwa:

YouTube-Suche per Sprachbefehl

Remote Play direkt über die PS App starten

Option zum Senden von Freigabeanfragen an Freunde

Benachrichtigungen zum einfacheren Beitritt zu Spielen von Freunden über den Party-Chat

1440p-HDMI-Videoausgabe auf Fernsehern und Monitoren

Vor allem das letzte Update mit der WQHD-Unterstützung ist für mich ein wichtiger Punkt, auf den ich schon seit Release der Konsole warte. Denn ich zocke an der PlayStation 5 hauptsächlich an meinem Gaming-Monitor und der bietet mir eine Auflösung von 1440p. Doch genau hier liegt das Problem.

Bisher konnte ich die PS5 an meinem Monitor nur auf Full-HD nutzen. Dabei ist der Unterschied zwischen Full-HD und WQHD gewaltig. Ein Kollege von mir hatte erklärt, warum ein WQHD-Monitor zu seinen wichtigsten Gaming-Käufen gehört und ich kann ihm da nur beipflichten.

Firmware Update für die PS5 bringt Feature, das riesigen Unterschied macht

Ist der Unterschied wirklich so groß? Falls ihr mir nicht glaubt, wie sichtbar der Unterschied zwischen Full-HD und WQHD ist, dann schaut euch etwa folgendes YouTube-Video an. Ihr könnt deutlich mehr sehen und vor allem wirken die Texturen schärfer und klarer. Die Pixeldichte von 1920×1080 zu 2.560 x 1.440 Pixeln steigt übrigens ebenfalls deutlich an, dadurch sind mehr Details erkennbar und das Bild sieht einfach „besser“ aus.

Warum nutze ich nicht 4K? 4K-Monitor waren mir zum einen bisher einfach zu teuer. Einen 4K-Fernseher besitze ich ebenfalls nicht, sondern nur einen älteren Full-HD-Fernseher.

Hinzu kommt, dass ich in meinem Rechner eine Radeon RX 6700 XT verbaut habe, nachdem ich jahrelang auf einer Radeon RX 570 unterwegs gewesen bin. Die RX 6700 XT ist eine Grafikkarte von AMD, die hervorragend für Auflösungen bis einschließlich WQHD geeignet ist und nur bedingt für 4K. Für mich ist WQHD daher der beste Kompromiss zwischen Leistung und Qualität gewesen. Umso mehr freue ich mich über das Update, welches Sony jetzt veröffentlicht hat.

Einen Nachteil gibt es jedoch immer noch: VRR auf der PS5 unterstützt wird nur bei Full-HD und 4K-Videoausgabe unterstützt, jedoch nicht bei 1440p (WQHD). VRR sorgt dafür, dass die Bildrate zwischen Monitor und PC/Konsole synchronisiert werden. Das soll verhindern, dass es unschöne Zerreißeffekte (sogenanntes Tearing) gibt. Aber vielleicht ergänzt Sony dieses Feature noch nachträglich.

Die fehlende WQHD-Unterstützung war für mich auch lange ein Grund, warum man sich keine PS5 kaufen sollte. Damit muss ich in Zukunft bei der Bildqualität keine Kompromisse mehr eingehen, wenn ich an der PS5 zocke:

