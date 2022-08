6 Gründe, warum ihr gerade keine PS5 kaufen solltet

Ihr wartet auf den nächsten Drop und wollt unbedingt eine PS5 kaufen? MeinMMO erklärt euch, was gegen den Kauf einer PlayStation 5 spricht.

Wer eine PS5 kaufen möchte, steht häufig unter Stress: Man verfolgt Ticker und versucht bei jedem Drop dabei zu sein, um endlich seine tolle Konsole zu bekommen. Doch lohnt sich der ganze Stress am Ende überhaupt für eine Konsole, die mich 500 Euro kostet?

MeinMMO erklärt euch, was gegen den Kauf einer PS5 spricht.

Wenig exklusive Spiele für die PS5

Viele User kaufen sich verschiedene Konsolen oder haben bereits eine Xbox, eine PS5 und eine Nintendo Switch im Schrank liegen. Der Grund dafür ist oft, dass ihr für exklusive Spiele eine bestimmte Konsole benötigt. So ein Spiel sorgt auch häufig dafür, dass eine Konsole wie die Nintendo Switch zum Kassenschlager wird.

Das Problem der PS5 ist jedoch, dass es zum aktuellen Zeitpunkt nur eine handvoll dieser Exklusives gibt. Spiele wie Astro’s Playroom, Returnal und Ratchet & Clank: Rift Apart sind empfehlenswerte Spiele, dennoch sind sie nicht unbedingt das Verkaufsargument schlechthin, warum man jetzt unbedingt eine Konsole braucht. Vor allem dann, wenn man ohnehin noch eine PS4 besitzt.

Viele Spiele funktionieren auf PS4 und PS5

Es gibt nur wenige Spiele, die ihr wirklich nur auf der PS5 spielen könnt. Dazu gehören etwa Astro’s Playroom oder Ratchet & Clank: Rift Apart. Bei vielen anderen Titeln wie etwa Horizon: Forbidden West oder FIFA bietet Sony auch eine PS4-Version an. Wollt ihr das Spiel also unbedingt spielen, dann könnt ihr es auch auf der PS4 spielen und benötigt keine PS5.

Viele PS4-Spiele könnt ihr außerdem nachträglich noch auf die PS5-Version upgraden. Je nach Anbieter entweder für rund 10 Euro oder kostenlos.

Die PS4 ist aktuell verfügbar und auch 2022 noch leistungsfähig

Während Microsoft mittlerweile die Produktion der Xbox One eingestellt hat, produziert Sony weiterhin noch PS4-Konsolen. Und die PS4 ist deutlich günstiger als die PS5.

Solltet ihr bereits eine PS4 haben und ohnehin nur auf einem Full-HD-Gerät oder maximal WQHD-Monitor zocken, dann reicht die PS4 noch völlig aus, wenn ihr Games zocken wollt, die Sony sowohl für die PS4 als auch die PS5 veröffentlicht.

Kompliziert wird es erst, wenn ihr bereits eine PS4 Pro besitzt. Denn die Pro unterstützt bereits in einigen Spielen 4K-Auflösung und auch mit einer angemessenen Framerate. Wollt ihr jedoch aus der PS5 alles herausholen, dann braucht ihr einen 4K-Fernseher mit HDMI 2.1-Unterstützung, um von der Mehrleistung und den höheren Bildraten überhaupt profitieren zu können.

Die besten Fernseher für PS5 und Xbox findet ihr in unserer Kaufberatung:

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Alternativen zur PS5 sind günstiger und außerdem verfügbar

Für die PS5 müsst ihr, wenn ihr sie denn bekommt, rund 500 Euro zahlen. Je nach Bundle zahlt ihr aber durchaus auch mehr. Für einige Alternativen im Konsolenbereich zahlt ihr jedoch weniger:

Für die Xbox Series S zahlt ihr bei guten Angeboten bereits rund 250 Euro und bekommt ebenfalls die Performance einer Next-Gen-Konsole.

Die Nintendo Switch bekommt ihr je nach Angebot ebenfalls für rund 300 Euro. Für die Lite-Edition zahlt ihr weniger als 200 Euro, müsst aber auf den Docking-Modus verzichten.

Ihr solltet aber beachten, dass keine der genannten Alternativen die gleichen Funktionen und Features der PS5 bietet. Ihr bekommt andere Funktionen und teilweise auch andere Exklusives oder im Fall der Switch einen Handheldmodus.

Sony veröffentlicht mittlerweile Exklusives auch für den PC

Wer bestimmte Spiele zocken wollte, der musste sich lange eine PlayStation kaufen. Denn viele Spiele erschienen nur exklusiv für Sonys Konsole. Doch genau das ist sich gerade am ändern.

Mittlerweile könnt ihr Spiele wie God of War, Horizon: Zero Dawn oder Spider-Man auch auf dem PC zocken und Sony überlegt, weitere exklusive Titel auf den PC zu bringen.

Es dürfte auch weiterhin Spiele geben, bei denen Sony auf zeitliche Exklusivität setzt, die ihr erst einmal nur auf der PS5 zocken könnt. Spannender ist hier eher, dass ehemals PS5-exklusive Titel vermutlich nie auf der Xbox und umgekehrt erscheinen werden. PC-Spieler dürften aber langfristig von dieser Taktik profitieren.

Auf die PS5 Slim warten

Wer sich einmal die PS5 im Geschäft oder bei Freunden angesehen hat, der weiß: Die PS5 ist ein echter Koloss und deutlich größer als die bisherige Generation (PS4). Wenn ihr normalerweise eure Konsole unter den Fernseher stellt oder in eine Schranknische packt, dann kann es durchaus sein, dass die PS5 einfach zu groß ist. Dank eines coolen Tipps könnt ihr sogar ohne Konsole ausprobieren, ob die PS5 in euer Wohnzimmer passt.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sony auch in Zukunft noch eine schlankere Version der PS5 bringt. Die könnte dann all die Kunden glücklich machen, denen die PS5 einfach zu groß und zu schwer ist. Bei der PS4 hatte Sony rund 2 Jahre nach dem Release die Slim-Version veröffentlicht.

Wann erscheint die PS6? Alles, was wir zur PlayStation 6 von Sony wissen

Die 6 Gründe gegen die PS5 im Überblick

Bisher gibt es kaum Exklusives für die PS5.

Viele Spiele könnt ihr sowohl auf der PS4 als auch PS5 spielen.

Die PS4 ist leistungsfähig und viele Spiele laufen auch 2022 noch problemlos.

Mit Nintendo Switch oder Xbox Series S bekommt ihr gute Konsolen für deutlich weniger Geld.

Viele Exklusives für die PlayStation erscheinen mittlerweile auch für den PC.

Die PS5 Slim könnte für viele User eine Alternative zur großen PS5 werden.

Doch eine PS5 kaufen? Euch konnten unsere Argumente nicht überzeugen und wir wollt trotzdem unbedingt eine PS5 kaufen?

