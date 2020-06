Das PS5-Design wurde vorgestellt und sie soll ziemlich groß sein. Wenn ihr wissen wollt, wie die PS5 bei euch in der Wohnung aussieht, braucht ihr nur ein „Augmented Reality“ – fähiges Smartphone. Denn mithilfe einer AR-App könnt ihr jetzt ausprobieren, wie die PS5 bei euch in der Wohnung aussehen könnte.

Mittlerweile hat Sony das offizielle PS5-Design vorgestellt. Doch viele haben mittlerweile festgestellt, dass das Design deutlich größer ausfällt, als das Design der PlayStation 4. Laut Sony hat die Größe der PS5 aber einen guten Grund.

Viele fragen sich jetzt, ob das neue PS5 Design überhaupt ins Wohnzimmer oder in den TV-Schrank passt. Falls ihr die gleichen Sorgen habt, gibt es einen einfachen Trick, mit dem ihr das Design auch jetzt schon in euer Wohnzimmer stellen könnt.

Wie funktioniert das? Auf Sketchlab gibt es ein inoffizielles 3D-Modell der PlayStation 5. Dieses kann man mit Augmented Reality in die eigene Wohnung bewegen.

Das hochgeladene Modell stammt aber nicht von Sony selbst, Fans haben das Modell aus dem vorgestellten Video nachgebaut.

Was braucht man dafür? Mithilfe von Sketchlab und einem AR-fähigen Smartphone könnt ihr das 3D-Modell ziemlich leicht in euer Wohnung bringen. Wir erklären euch, was ihr beachten müsst.

Wer das PS5 Design über Sketchfab aufruft, der kann unten rechts (gelb markiert) den AR-Modus starten. Bildquelle: Screenshot.

PS5 Design in eurem Wohnzimmer? So einfach geht‘s

Nutzt ihr Android, kontrolliert zuerst, ob ihr die Google Play-Dienste für AR (via play.google.com) installiert habt. Diese benötigt ihr, wenn ihr Augmented Reality vollständig benutzen wollt.

iOS-Nutzer benötigen keine Extra-App.

Nun besucht ihr die offizielle Seite von Sketchlab, hier findet ihr das inoffizielle 3D-Modell der PS5.

Öffnet ihr die Seite mit einem AR-kompatiblen Android- oder iOS-Smartphone, könnt ihr nun unten rechts auf AR klicken. Der Vorgang kann einen Augenblick dauern.

Anschließend scannt ihr die mögliche Position für die PS5 in eurer Wohnung. Nach dem Scan-Vorgang erscheint das 3D-Modell dann automatisch.

Der Vorgang ist kostenlos, ihr braucht das 3D-Modell nicht kostenpflichtig zu erwerben.

So sieht die PS5 im Selbsttest in der Wohnung aus.

Wie finde ich heraus, ob mein Smartphone AR-kompatibel ist?

Wann ist mein Smartphone AR-kompatibel? Die meisten modernen Smartphones unterstützen bereits Augmented Reality, dennoch müsst ihr ein paar Dinge beachten:

Bei Android muss euer Smartphone mindestens Android 7.0 oder neuer unterstützen, da sich sonst die App nicht installieren lässt.

Bei Apple unterstützen ab dem iPhone 6 aufwärts beziehungsweise das Apple iPad Pro ab der 5. Generation Augmented Reality. Achtet dabei aber darauf, dass die iOS Version 11 installiert ist.

Google hat außerdem auf seiner offiziellen Seite alle Smartphones aufgelistet, welche Geräte Augmented Reality unterstützen.

Passt die PS5 in euer Wohnzimmer, ist sie zu groß oder passt sie einfach dem Design nach nicht? Erzählt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt.

Nach dem Reveal des offiziellen Designs wird viel über das Design der PlayStation 5 diskutiert. Und vor allem die Größe der PS5 könnte einen großen Vorteil bieten: Denn mit dem offiziellen PS5 Design könnte Sony vor allem das Hitzeproblem in den Griff bekommen, mit dem die PS4 und auch die PS4 Pro zu kämpfen hatte.