Das sind die besten PS4-Controller, die ihr 2020 kaufen könnt

Wer auf der PS4 FIFA, Fortnite und Co zocken will, der braucht einen guten Controller. Wir stellen euch die besten Controller 2020 vor und geben ein paar Tipps rund um den Kauf.

Ein guter Controller ist fürs Gaming auf Konsolen ein Muss. Erst recht, wenn man kompetitiv zocken will. Doch mittlerweile gibt es auf dem Markt eine große Auswahl verschiedener Controller.

Doch welches Gamepad ist für wen am besten geeignet? Wir stellen euch die besten Controller vor und erklären, für wen sie am besten geeignet sind.

Was muss ich beim Kauf eines Controllers beachten?

So klappt der Controller-Kauf: Die folgenden Schritte sollte man vor dem Kauf eines Controllers durchgehen und subjektiv für sich abwägen:

Wireless oder Kabelgebunden: Zuerst sollte man sich überlegen, ob man ein kabellosen (Wireless) oder einen kabelgebundenen Controller haben möchte: Kabellose Controller sind flexibler, dafür müsst ihr eventuell mit Inputlags rechnen. Beim kabelgebundenen Controller seid ihr an das Kabel gebunden, müsst aber nicht zwischendurch aufladen und minimiert Lags.

Das Budget kalkulieren: Wie viel Geld will man investieren? Ein Controller muss nicht teuer sein, damit er gut funktioniert. Teure sind dafür häufig deutlich besser verarbeitet oder setzen auf präzisere und mechanische Bauteile.

Bevorzugte Spiele: Wer gerne Shooter spielt, hat andere Präferenzen als jemand, der lieber Sportspiele oder bevorzugt MMOs zockt.

Ergonomie: Wie wichtig ist ein ordentlicher Grip und gut erreichbare Tasten? Ist man bereit sich einzugewöhnen oder muss direkt alles sitzen?

Kompatibilität: Nicht jeder Controller funktioniert mit jedem System. Häufig sind PS4-Controller mit dem PC kompatibel, aber nicht mit der Xbox One. Andersrum gibt es diese Probleme ebenfalls.

Bester Allrounder – DualShock 4 Wireless Controller



Gewicht: 210 Gramm | Verbindung: Bluetooth/ Kabel | Kabellänge: – | Batterie: fest verbauter Akku | Preisspanne (via Geizhals): 49 – 59 Euro

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nicht mehr und nicht weniger als einen erprobten und guten Controller sucht, der sich beispielsweise bestens für Fifa eignet, der ist beim offiziellen PlayStation 4 – Controller am besten aufgehoben.

Das bietet der PlayStation 4 Dualshock 4: Der offizielle Controller für die PlayStation 4 bietet den offiziellen Standard von Sony und liegt meistens jeder PS4 bei. Neben der schwarzen Variante gibt es eine breite Palette an Farben, in welcher der Dualshock 4 angeboten wird. Vom genannten schlichten schwarz über blau bis zu „Sunset Orange“ ist alles dabei.

Von Vorteil ist, dass sich der Controller sowohl per USB als auch per Bluetooth steuern lässt. Ersteres ist vor allem dann praktisch, wenn der Akku leer ist, man aber weiter spielen will. Einzigartig ist außerdem das Touchpad, welches sich in der Mitte des Controllers befindet und von einigen Spielen verwendet wird. Ebenfalls cool ist der Share-Button, mit welchem sich schnell Inhalte teilen oder Screenshots machen lassen. Ebenfalls gut ist der Klinke-Anschluss, über welchen Headsets angeschlossen werden können.

Im Vergleich zu anderen Drittanbieter-Produkten ist der Dualshock 4 vergleichsweise teuer. Außerdem ist der Controller nur mit dem PC und der PS4 kompatibel und schließt die Xbox One und die Switch aus. Auch der Akku schwächelt nach ausdauernder Benutzung. Ärgerlich ist auch, dass sich das Licht auf der Rückseite nicht völlig abschalten lässt, man kann jedoch zumindest die Beleuchtung des Controllers stark reduzieren. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch mit vielen anderen sinnvollen Tipps für die PS4:

Pro offizielles Produkt von Sony

einzigartiges Touchpad

Lightbar, die VR-Unterstützung bietet

Share-Button

sowohl USB als auch Bluetooth möglich

gute Verarbeitung und Grip Contra teurer als vergleichbare Controller von Drittherstellern

recht schwacher Akku

Lightbar auf Rückseite lässt sich nicht völlig abschalten und ist ein Akkufresser

Das sagen die User: Der Dualshock 4 kommt auf 4,4 Sterne bei 7.101 Bewertungen. Gelobt wird die Präzision und die gute Handhabung des Controllers. Kritisiert wird der schwache Akku und die vielen Fälschungen, die es mittlerweile zu kaufen gibt. Bei einer untypischen Verpackung solle man daher das Produkt zurückschicken.

Beste Maus/Controllerhybrid – SplitFish FragFX Shark PS4



Gewicht: Keine Angabe | Verbindung: Bluetooth/ 2.4 GHz | Kabellänge: – | Batterie: Austauschbare AA-Batterien; 100h (Maus) und 50h (Controller) Preisspanne (via Geizhals): 119 Euro.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer sowohl den Komfort der Konsole als auch die Präzision der Maus haben möchte, der sollte sich den FragFX Shark von SplitFish ansehen. Vor allem in Shootern hat man mit der Maus Vorteile.

Das bietet der SplitFish FragFX Shark: Hersteller SplitFish setzt bei seinem Produkt auf einen Maus-Controller-Mix. Die Maus wirkt wie eine normale PC-Maus, hat aber an der Innenseite die typischen Symbol-Tasten der PlayStation (wie Kreis oder Viereck) integriert. Der Controller oder Chuck bietet die üblichen Funktionen eines Controllers, ist aber etwas schlanker geraten. Sowohl PS4, PS4 Pro und PS3 werden unterstützt. Außerdem handelt es sich um ein offiziell von Sony lizenziertes Produkt.

In jedem der beiden Geräte steckt eine AA-Batterie, die man austauschen kann. Der Hersteller verspricht bei der Maus rund 100 Stunden Laufzeit, beim Chuck rund 50 Stunden. Die Empfindlichkeit der Maus und die Tastenbelegung kann man innerhalb der Spiele einstellen.

Der Nachteil dieses Hybrides liegt vor allem in der Eingewöhnungszeit. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten und die Tasten liegen erst einmal ungewohnt auf Maus und Controller. Auch Makros zu einstellen geht nicht so leicht von der Hand. Wer sich daran gewöhnt, dem bietet der FragFX Shark jedoch die Präzision einer Maus, was vor allem in Shootern von Vorteil ist. Ein zweiter Nachteil besteht darin, dass der Chuck keinen Kopfhörer-Anschluss bietet. Außerdem liegt der Preis von 120 Euro deutlich über einem herkömmlichen Controller.

Pro hohe Batterielaufzeit, 100 Stunden (Maus), 50 Stunden (Chuck)

hohe Präzision und Schnelligkeit

Kombination von Maus und Controller in einem

24 Monate Herstellergarantie Contra mäßige Verarbeitung des Chucks

lange Eingewöhnungsphase

hoher Preis

Das sagen die User: Der Controller wird bei Amazon mit 3,8 bei 191 Bewertungen bewertet. Gelobt werden die hohe Präzision und die Schnelligkeit. Kritisiert wird die mäßige Verarbeitung des Chucks und der fehlende Kopfhörer-Anschluss am Gerät.

Bester Controller für kompetitive Gamer – NACON PS4 Revolution Pro Controller

Gewicht: 390 – 410 Gramm | Verbindung: Bluetooth | Kabellänge: 3m | Batterie: fest verbauter Akku | Preisspanne (via Geizhals): 136 – 179 Euro.

Für wen ist der Controller geeignet? Der Nacon Pro Controller ist vor allem für Spieler geeignet, die einen sehr präzisen Controller mit viel Spielraum für Personalisierung suchen.

Das bietet der NACON Revolution Pro Controller? Der Controller von Nacon setzt auf ein robustes Material und hat ein recht hohes Grundgewicht. Mit den beigelegten Gewichten kann man dieses außerdem noch anpassen. Der Hersteller hat außerdem sowohl an einen Klinken-Anschluss, als auch an ein integriertes Mikrofon gedacht.

Auf der Rückseite des Controllers gibt es außerdem Tasten, um die Lautstärke direkt vom Controller aus zu steuern. Das ist sehr praktisch, denn man muss nicht mehr ins Menü der PS4 wechseln.

Auf der Rückseite befindet sich zudem eine Taste, mit der man zwischen Bluetooth und Kabel switcht, was eine sinnvolle Möglichkeit ist. Das Kabel ist mit 3 Metern auch angenehm lang.

Die Thumbsticks sind etwas leichtgängiger als beim offiziellen PS4 Controller von Sony. Hinter den R1 und L1 Tasten stecken Omron-Switches, die man sonst eher aus dem Bereich der Gaming-Mäuse kennt: Omron-Switches sind sehr präzise und haben eine hohe Lebensdauer.

Von Nachteil ist vor allem die vergleichsweise niedrige Akku-Laufzeit: Gerade mal 6 – 8 Stunden schafft der Controller. Hinzu kommt der happige Preis, der auch nicht jedem gefallen wird.

Pro tolle Haptik

gute Verarbeitung

leichtgängige, präzise Tasten

Lautstärke-Tasten direkt am Controller

dank Taste umschalten von Bluetooth auf Kabel möglich Contra hoher Preis

mit rund 6 – 8 Stunden kurze Akku-Laufzeit

Das sagen die User: Der Nacon Pro Controller wird von den Käufern mit 3,8 Sterne bei 822 Bewertungen beurteilt. Gelobt wird die tolle Haptik und die gute Verarbeitung. Einige beklagen sich, dass der Hersteller zum Teil fehlerhafte Controller verschickt. Ein Austausch würde aber die meisten Probleme lösen. Der sehr hohe Preis gefällt ebenfalls nicht allen.

Bester PS4-Controller im Xbox-Design – Nacon PS4 Asymmetric Wireless Controller

Gewicht: 390 Gramm | Verbindung: Bluetooth | Kabellänge: – | Batterie: fest verbauter Akku | Preisspanne: 51 – 84 Euro

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem guten Controller mit toller Ergonomie sucht, der aber anstatt des PS4-Layouts das des Xbox-Controllers verwendet, der wird beim Nacon PS4 Asymmetric Controller fündig.

Das bietet der Nacon PS4 Asymmetric Wireless Controller: Der Nacon PS4 Controller setzt auf ein schlichtes Design, das jedoch die größte Ähnlichkeit mit einem Xbox-Controller hat: Die beiden Thumbsticks sitzen nicht beide frontal, sondern einer auf der linken Seite, dafür sitzt das Steuerkreuz direkt vorne. Die Tasten haben einen angenehmen Druckpunkt, nur die Rücktasten sind etwas schwerfälliger zu bedienen.

Der Controller bietet sonst die üblichen Funktionen eines PS4-Controllers. Vibrationsfunktion und Share-Taste sind integriert und über den Klinke-Anschluss kann man auch ein Headset anschließen. Der Nachteil: Die Übertragungsqualität der Sprache ist nur mäßig.

Die Akkulaufzeit liegt mit rund 7 Stunden über dem originalen PS4-Controller, bietet aber immer noch weniger als vergleichbare Controller.

Pro Gute Verarbeitung

Tolle Ergonomie dank gutem Grip und Größe des Controllers

Alle bekannten Funktionen wie „Share“ und Vibration sind integriert

Klinke-Anschluss für Kopfhörer/Headset Contra schwergängige Rücktasten (L1/R1)

mäßige Akkulaufzeit

Sprachübertragung des Controllers ist mittelmäßig

Das sagen die User: Der Controller wird mit 4 Sternen bei 282 Rezensionen bewertet. Gelobt wird vor allem die tolle Ergonomie und die Verarbeitung des Controllers. Einige stören sich am schlechten Touchpad und dass der Sprachchat nur mäßig übertragen werde.

Bester PS4 Controller für Individualität – Scuf Impact

Der Scuf Impact lässt sich beliebig anpassen

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem Controller sucht, den man fast vollständig an seine Bedürfnisse anpassen kann, der sollte sich den Scuf Impact ansehen. Dieser Controller lässt sich völlig frei konfigurieren.

Das bietet der Scuf Impact Controller: Der Controller setzt auf Individualität: Auf der hauseigenen Seite (via scufgaming.com) kann man sich seinen eigenen Controller nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Dabei stehen dem Käufer eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Auswahl: Über die Farbe, zu den Griffen bis zur Verarbeitung der Thumbsticks – der Personalisierung sind keine Grenzen gesetzt.

Der Nachteil daran: Die Personalisierung kann sehr teuer werden. Der Grundpreis liegt bei 149 Euro und jede weitere Individualisierung wie andere Thumpsticks, spezielle Griffe oder Trigger sind mit weiteren Kosten verbunden. Wer den Preis aber nicht scheut, der bekommt aber einen tollen Controller.

Pro tolle Ergonomie dank hochwertiger Verarbeitung

vielfältig individualisierbar

modulare, austauschbare Elemente

Einstellbare Trigger und Paddles Contra sehr teuer

Das wissen wir zum PS5-Controller

Mittlerweile hat Sony auch den offiziellen Nachfolger, den PS5 Dualsense Controller, vorgestellt.

Dieser setzt überraschend nicht auf das Design des Dualshock 4, sondern geht stattdessen eigene Wege. Doch scheint Sony auf die richtige Karte gesetzt zu haben: Denn die ersten Entwickler loben den neuen PS5-Controller.