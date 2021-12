Der 1. Pro-Controller der PS5 wird in 3 Stunden über 100.000-mal verkauft

Ebenfalls mit dabei sind die adaptiven Trigger, die erstmals mit dem DualSense-Controller eingeführt worden sind. Das bedeutet, dass sich der Tastendruck der Trigger an die Gameplay-Situation anpasst: Eine Schrotflinte fühlt sich etwa anders an, als wenn ihr gerade durch Schnell lauft.

Am 7.12.2021 um 19:30 Uhr konntet ihr den neuen SCUF Reflex kaufen, doch nach drei Stunden war der Controller bereits ausverkauft. SCUF selbst schreibt in einer E-Mail, die an die Kunden ging, dass man mehr als 100.000 Controller verkauft habe.

Das ist der Stand bei Controllern zur PS5: Ein Controller ist das wichtigste Instrument für Gamer, die an ihrer Konsole zocken wollen. Doch zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur einen Controller für die PS5, der euch alle bekannten Funktionen des DualSense an der PS5 bietet und das ist der offizielle DualSense-Controller von Sony.

