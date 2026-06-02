Er verließ Larian für CD Projekt Red, verkündet nach 6 Monaten bei The Witcher 4: „Die Leute sind nicht bereit dafür“

Ein langjähriger Entwickler von Larian Studios fasste die ersten sechs Monate seiner Arbeit bei CD Projekt Red zusammen und macht den Spielern Hoffnung auf Witcher 4.

Um wen geht es? Felix Pedulla ist ein erfahrener Veteran im Rollenspiel-Genre und arbeitete zuvor beim Entwicklerstudio Larian als Senior Cinematic Designer. Vor rund sechs Monaten traf er laut eigener Aussage die schwierige Entscheidung, sein altes Team zu verlassen, um ein neues Kapitel bei CD Projekt Red zu beginnen.

Dort ist er nun Teil des Teams für den mit Spannung erwarteten neuen Teil der Witcher-Reihe. Für diesen Job tauschte er metaphorisch die Würfel von Baldur’s Gate gegen polnischen Stahl. Der Wechsel war für ihn ein riesiger Schritt, denn er bedeutete nicht nur, alte Freunde zurückzulassen, sondern auch nach Polen zu ziehen und sich in ein komplett neues Studio mit völlig eigenen Tools und Erwartungen an Designer einzufinden.

Hier könnt ihr die Tech-Demo zu The Witcher 4 sehen:

Video starten Die Tech-Demo zu The Witcher 4 gibt Einblicke in die Technik des neuen Games von CD Projekt Red Autoplay

Ihr seid nicht bereit

Was verrät er über Witcher 4? In einem aktuellen Beitrag auf LinkedIn blickt Pedulla auf seine erste Zeit bei CD Projekt Red zurück. Er beschreibt die vergangenen sechs Monate als eine überaus intensive, erdende und stellenweise chaotische, aber vor allem unglaublich lohnenswerte Zeit.

Die Arbeit habe ihn auf unerwartete Weise an seine absoluten Grenzen gebracht. Auch wenn Pedulla extrem stolz auf das bisher Erreichte ist, darf er keine konkreten Details zu Story-Inhalten oder Spielmechaniken von The Witcher 4 verraten.

Seine Aussagen bleiben bewusst vage. Dennoch schraubt er die Erwartungen mit einem einzigen Satz massiv in die Höhe. Er beendet seinen Beitrag nämlich mit der klaren Ansage: „Und wisst ihr, was wir für The Witcher 4 erschaffen? Nun… die Leute sind nicht bereit dafür.“

Wann kommt Witcher 4? Ein genaues Release-Datum für The Witcher 4 ist aktuell noch nicht bekannt. Bislang ging man von einer Veröffentlichung im Jahr 2027 aus, doch daran gibt es mittlerweile bei vielen Fans berechtigte Zweifel.

Gerade erst wurde überraschend ein brandneuer DLC für The Witcher 3: Wild Hunt angekündigt. Diese Ankündigung lässt die Community vermuten, dass der Release des vierten Teils wohl doch nicht schon im nächsten Jahr erfolgen wird.

Es wird also offensichtlich noch eine ganze Weile dauern, bis die Spieler den neuen Titel selbst in den Händen halten können. Die Hoffnungen auf den nächsten gewaltigen Rollenspiel-Hit sind jedoch riesig – besonders, wenn Entwickler-Veteranen wie Pedulla solch vielversprechende Worte finden.

Die Würfel von Baldur’s Gate 3 gegen den polnischen Stahl zu tauschen, mag für den Entwickler ein großer Umschwung im Leben gewesen sein. Trotzdem wechselt Pedulla hier von einem zum anderen potenziellen Meisterwerk. Doch auch bei Baldur’s Gate geht es weiter: Das eindeutig beste Baldur’s Gate (es ist nicht 3) bekommt angeblich ein Remake – Das ist am Gerücht dran