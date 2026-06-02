Digitale Extremes hat am vergangenen 29. Mai neue Details zum nächsten Warframe gegeben, der im Juni das Roster des SciFi-MMOs erweitert. Neben einer Vorstellung der Fähigkeiten gab es auch einen kurzen, animierten Trailer – und der macht ordentlich was her.

Das ist der neue Warframe: Die neue „Klasse“ von Warframe heißt Sirius & Orion und stellt zwei Brüder dar, die als Kinder des Stalkers vorgestellt werden und gemeinsam in den Kampf ziehen – und schon in knapp 2 Wochen spielbar sind, wenn die Brüder als Teil des kostenlosen Updates „Jade Shadows: Constellations“ am 17. Juni veröffentlicht werden.

Um bei der Vorstellung des Duos etwas Vorfreude bei der Community zu wecken, haben die Entwickler einen animierten Trailer zu den Brüdern veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio „THE LINE“ und der Metallband „ERRA“ erschaffen wurde:

Video starten Warframe zeigt Sirius & Orion in einem animierten Trailer, der es in sich hat Autoplay

Healer und Damage-Dealer in einer Klasse, aber nicht zur selben Zeit.

Was zeichnet Sirius und Orion aus? Die Brüder werden als Duo gespielt. Wenn ihr mit diesem Warframe eine Mission startet, wählt ihr am Anfang aus, ob ihr Sirius oder Orion spielen wollt. Der jeweils andere läuft als Begleiter nebenher und bekämpft dabei eure Gegner. Die Besonderheit des Warframes ist jedoch, dass Ihr auf dem Schlachtfeld jederzeit zum jeweils anderen Bruder wechseln könnt. Wichtig zu wissen ist dabei:

Beide Brüder haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber eine gemeinsame Ultimate.

Im Kampf nutzen sie ihre Signature-Waffe, eine Sense namens „Pride & Wrath“.

„Pride & Wrath“ ist technisch gesehen bei beiden Brüdern die gleiche Waffe, verfügt jedoch über andere Kampfeigenschaften, je nachdem, ob ihr Sirius (Pride) oder Orion (Wrath) spielt.

Während Sirius unterstützende Fähigkeiten wie Buffs und Heilung besitzt und die Sense wirft, um mit ihr Gegner in Brand zu stecken und Items auf ihrem Weg einzusammeln, setzt Orion auf puren Angriff durch kurze Schläge mit der Sense, entfernt die Rüstung von Feinden und erzeugt ein schwarzes Loch, das Gegner anzieht.

Bei der gemeinsamen Ultimate steigen Orions und Sirius zeitgleich in die Luft auf und stürzen sich in eine Art Schlagabtausch, bei dem sie immer wieder gegeneinander prallen und dabei allem in ihrer Flugbahn Schaden zufügen. Wenn ihr dabei geschickt zwischen den Brüdern wechselt, erhöht ihr zudem den Schaden der darauffolgenden Kollisionen.

Das sagt MeinMMO-Redakteur Dariusz: Die Headline des Artikels hat es vielleicht schon angedeutet, aber ich finde den animierten Trailer wirklich unnötig cool. Zwar gibt der Stream der Entwickler ein deutlich besseres Verständnis darüber, welche Fähigkeiten Sirius und Orion im Gepäck haben, aber der Trailer macht mir tatsächlich Bock auf einen animierten Film oder eine Kurzserie zu den Brüdern.

Die Fähigkeiten des Duos klingen jedoch auch sehr interessant, vor allem, da es möglich ist, aktiv zwischen den Brüdern zu wechseln. In einem Moment könnt ihr eure Sense als Sirius auf Gegner werfen, im nächsten mit Orion ein schwarzes Loch erzeugen und die rangezogenen Feinde mit Nahkampfangriffen schnetzeln. Die Entwickler zeigten dabei auch, dass ihr die Fähigkeiten kombinieren könnt und das schwarze Loch von Orion als Sirius mit der Sense zu euch ranziehen könnt.

Wie ist euer Eindruck von Sirius und Orion? Findet ihr, der neue Warframe klingt interessant, und würdet ihr euch auch einen Anime im Stil des Trailers anschauen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Falls ihr mit „Jade Shadows: Constellations“ zu Warframe zurückkehren oder sogar erstmalig anfangen wollt, haben wir auf MeinMMO ein paar sinnvolle Tipps für euch zusammengetragen. Schaut da also gerne rein, wenn ihr beim Start/Wiedereinstieg Schwierigkeiten habt: 13 Tipps für Warframe, die sich Anfänger und Rückkehrer merken sollten