Diablo 4 plant Nerfs für eure Lieblings-Builds, deckt so Kern-Problem der Community auf

Für die kommende Season 14 von Diablo 4 hat Blizzard etliche Änderungen im Gepäck, darunter Balance-Anpassungen für alle Klassen und die besten Items im Spiel. Die Pläne sorgen für Diskussionen, obwohl Nerfs laut Spielern durchaus angebracht sind.

Vor einigen Tagen hat Blizzard die offiziellen Patch Notes für den PTR von Season 14 veröffentlicht, der heute, am 2. Juni 2026, startet. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Während sich die Änderungen zwar bei den einzelnen Klassen wie Buffs lesen, werden die meisten Builds nach aktuellem Stand vermutlich schwächer, denn Blizzard überarbeitet auch sämtliche mythische Items.

Die meisten Mythics erhalten einen Nerf, was etwa dazu führt, dass Wirbelwind-Barbaren quasi komplett abstürzen, wie der Experte Rob in seinem Video analysiert. Wirbelwind-Barbaren zählen zu den aktuell besten Klassen in Season 13.

In der Community werden die Änderungen nun heiß diskutiert. Auf Reddit etwa hat ein Thread über 790 Kommentare angesammelt mit der Prämisse: Es sei gut, dass Blizzard nicht mehr nur auf laute Spieler höre, sondern am Spiel arbeite. Nicht alle sind damit einverstanden.

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„Es gibt Builds, die könnten exzellent sein, aber niemand spricht darüber“

Während sich viele einig sind, dass Nerfs durchaus okay seien, solle man nicht vergessen, dass für eine gesunde Balance auch Buffs notwendig seien. Was man aktuell sehe – und wonach Blizzard laut der Community die Patches ausrichtet –, seien schlicht die Builds, die von Experten vorgegeben werden:

Die Leute tendieren dazu, zu spielen, wofür es einen Build gibt. Wenn die Macher etwas nicht ausprobiert haben, gibt es dafür keinen Build. Es gibt Builds, die könnten total gut, wenn nicht exzellent sein, aber sie werden keinen Halt finden, so lange niemand über sie spricht. Ayz1533 auf Reddit

Schon die Kategorisierung im B-Tier oder schlechter führe dazu, dass viele Spieler die Builds nie ausprobieren würden, obwohl sie abseits der absoluten Top-Performer genauso gut durch den Endgame-Content kommen wie die S-Tier-Builds.

Am Beispiel des Wirbelwind-Barbaren wirft ein weiterer Nutzer ein: Es sei auch immer möglich, einfach nicht diesen Build zu spielen. Wenn man durch diese Erfahrung den Spaß an seiner eigenen Klasse verliert, sei das schwerlich Blizzards Schuld.

Was meint ihr, wie stellt sich Blizzard aktuell mit der Patch-Politik an?

Alledings betonen Experten wie Rob, dass die Änderungen noch nicht endgültig seien. Der PTR startet erst heute und Feedback könne einige der geplanten Nerfs noch rückgängig machen – insbesondere die Kritik am neuen Mythic-System war zuletzt laut. Falls ihr bis dahin noch Spaß mit den mächtigen Builds haben wollt, hier findet ihr die Tier List mit den besten Builds in Diablo 4 Season 13.