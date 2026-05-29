Diablo 4 macht die besten Items im Spiel viel schlechter, löst dafür ein anderes großes Problem

Mit Season 14 werden in Diablo 4 Änderungen an den Mythics vorgenommen, die in der Community gar nicht gut ankommen. Dafür wird allerdings an anderer Stelle ein Problem gelöst, das die Spieler nervt.

Was wird geändert? Zum einen wurde die Höchstanzahl der möglichen Obolusse in eurem Inventar von 2.500 auf 25.000 drastisch erhöht. Das dürfte viele Spieler Jubelrufe ausstoßen lassen, da der neue Lootfilter zwar vor Übermüllung eurer Taschen schützt, ihr aber so mit Obolussen zugeworfen wurdet, dass ihr trotzdem ständig in die Stadt zurückkehren musstet.

Mit Season 14 sollen aber auch die mythischen, einzigartigen Gegenstände einer Veränderung unterzogen werden:

Neue Einstufung „Mythisch“ ist keine eigene, extrem seltene Beutestufe mehr, sondern eine Gegenstandsqualität. Das bedeutet: Jeder einzigartige Gegenstand (Unique) im Spiel kann nun zu einem mythischen Gegenstand werden.

Crafting im Horadrimwürfel Ihr könnt nun normale Uniques mithilfe des Horadrimwürfels und einer neuen Saisonwährung („Fragmente des Wahnsinns“) gezielt zu mythischen Gegenständen aufwerten.

Neue Drop-Quellen Ihr könnt sie durch das Besiegen des neuen Saisonbosses („Verderbter Seelenernter“) erhalten, euch über die saisonale Bestenliste ein klassenspezifisches Mythic verdienen oder sie mit einer sehr geringen Chance als Drop finden, wann immer ein „vermachtes“ Unique fällt.

Ausrüstungs-Limit Ihr dürft fortan nur einen selbst gecrafteten mythischen Gegenstand gleichzeitig ausrüsten. Findet ihr jedoch mythische Gegenstände auf dem klassischen Weg als Beute, dürft ihr weiterhin mehrere davon gleichzeitig tragen.



Diese Änderungen kommen allerdings weniger gut in der Community an. Die vollständigen Änderungen findet ihr hier bei Blizzard.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

„Meine Güte, das sind ja wirklich furchtbare Entscheidungen.“

Warum stören die Community diese Änderungen? Die Freude über die Änderungen bleibt bei den Spielern aus, weil mythische Items durch die Umwandlung in eine modifizierbare Gegenstandsqualität ihre festen Werte und ihre Einzigartigkeit verlieren. Statt des sofortigen Jubels über den perfekten Drop erhalten Spieler nun Gegenstände mit zufälligen Werten, was eine frustrierende, ressourcenfressende Lotterie beim Neu-Auswürfeln startet.

Zudem entwertet die Möglichkeit, jedes normale Unique künstlich aufzuwerten, das besondere Stolzgefühl, ein extrem seltenes Unique erbeutet zu haben. Das neue System verlagert den Spielspaß weg von der klassischen, spannenden Item-Jagd hin zu zäher Craftarbeit mit Zufallsfaktor am Horadrimwürfel. Gepaart mit drastischen Nerfs beliebter Ausrüstungsteile fühlt sich das Update für viele Veteranen wie ein massiver Rückschritt an.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Reddit lassen die Spieler ihrem Frust daher freien Lauf:

therealkami schreibt dazu: „Meine Güte, das sind ja furchtbare Entscheidungen. Einzigartige Gegenstände, aber vor allem mythische, sollten feste Werte haben.“

ozzriffic kommentiert: „Ich verstehe das nicht. Einer der größten Kritikpunkte dieser Saison ist, dass einzigartige Gegenstände keine festen Werte haben. Jetzt machen sie etwas Ähnliches mit mythischen Gegenständen. Ohne die Möglichkeit, die Werte neu auszuwürfeln, wirkt das ziemlich schlecht.“

GodBlessPigs meint: „Mir gefällt diese Änderung überhaupt nicht. Sollen wir jetzt etwa zehn identische mythische Gegenstände finden, nur um hoffentlich einigermaßen gute Werte für unseren Build zu bekommen? Mythische Gegenstände sollten immer ein toller und aufregender Fund sein.“

Grimsters- witzelt: „Das klingt ja nach einem verspäteten Aprilscherz…“

Wie findet ihr die Anpassungen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Es bleibt abzuwarten, ob Blizzard die Änderungen nach den Tests auf dem PTR tatsächlich so durchsetzen wird. Die Community scheint derzeit zumindest alles andere als begeistert von den Änderungen an den Mythics. Was euch sonst noch in Season 14 erwartet, lest ihr hier: Diablo 4 Season 14 – Start, Release Date und PTR