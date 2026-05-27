The Witcher 3 stellt neues DLC vor, erhöht gleichzeitig die Systemanforderungen am PC

The Witcher 3 bekommt mit dem neuen DLC „Songs of the Past“ neue Systemanforderungen. Vor allem sehr alte Hardware ist davon betroffen. Die Anforderungen gelten bisher nur für die PC-Version, nicht für die Konsolen.

Vor kurzem wurde versehentlich der neue DLC für The Witcher 3 geleakt. Nun hat das Entwicklerteam den DLC nicht nur offiziell bestätigt, sondern auch gleich neue Informationen vorgestellt.

Gleichzeitig hat CD Project Red darauf hingewiesen, dass sich die Systemanforderungen für The Witcher 3 auf PC ändern werden. MeinMMO hat die Details für euch.

The Witcher 3: Neue Systemanforderungen

Komponente Mindestanforderung CPU AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400 GPU NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB VRAM 6 GB Arbeitsspeicher 12 GB Speicherplatz 70 GB SSD Betriebssystem 64-bit Windows 11

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Was ändert sich? Es ändern sich tatsächlich einige Details. Betroffen sind vor allem Personen, die noch veraltete PC-Hardware einsetzen. Die Version für die Konsolen (Xbox und PlayStation) dürften erst einmal nicht betroffen sein. Konkret ändern sich folgende Dinge:

HDDs werden nicht mehr unterstützt, eine SSD ist Pflicht. Aus eigener Erfahrung wissen wir aber, dass ihr Spiele dennoch auf einer HDD installieren könnt.

Das Spiel läuft ausschließlich unter DirectX 12. Der Nachteil: Vor allem ältere Hardware wird dadurch nicht mehr unterstützt, selbst wenn sie für The Witcher 3 schnell genug wäre.

Es werden nur Prozessoren unterstützt, die von Windows 11 unterstützt werden. Alle unterstützten Intel-CPUs und alle unterstützten AMD-CPUs findet ihr in den offiziellen Unterlagen von Microsoft zu Windows 11.

Es werden nur Grafikkarten unterstützt, für die unter Windows 11 weiterhin aktive Treiberunterstützung für Spiele verfügbar ist. Auch das schließt ältere Modelle aus, die heute keine Updates mehr erhalten.

Nächstes Jahr soll nicht nur der neue DLC erscheinen, sondern obendrein auch ein völlig neues Witcher-Spiel: Mehr Informationen dazu findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO, wo wir euch auf dem neusten Stand halten: The Witcher 4 soll nächstes Jahr erscheinen, wird zu einem der teuersten Spiele weltweit