Witcher 4 soll schon nächstes Jahr erscheinen, wird zu einem der teuersten Spiele der Welt

Die Entwickler von The Witcher haben über Teil 4, 5 und 6 gesprochen und dabei erklärt, wie teuer die neuen RPGs werden. The Witcher 4 wird damit zu einem der teuersten Spiele überhaupt.

Was ist das für ein Bericht? Analyst Mateusz Chrzanowski von Noble Securities hat sich den Finanzbericht von CDProjekt vorgenommen und analysiert. Dabei hat er die hohen Entwicklungskosten, die das Studio angegeben hat, analysiert und verraten, wie viel Geld davon etwa für die Entwicklung von Witcher 4 bereitsteht und warum Teil 5 und 6 günstiger werden.

Dabei verrät der Analyst auch, wann Witcher 4 erscheinen soll und wie der Plan der Entwickler aussieht.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf Witcher 4 sehen:

Grundsatz schaffen und darauf aufbauen

Was ist der Plan der Entwickler? Laut den Schätzungen des Analysten Mateusz Chrzanowski gibt CDProjekt für Witcher 4 ein Budget von rund 660 Millionen Euro an . Wobei die Hälfte des Budgets auf die Entwicklung und die andere Hälfte des Budgets auf Marketing entfallen soll.

Laut dem offiziellen Finanzbericht von CDProjekt belief sich der Gesamtwert der in Arbeit befindlichen Projekte (darunter Witcher 4, Sirius und Cyberpunk 2) im dritten Quartal 2025 bereits auf umgerechnet etwa 200 Millionen Euro. Allein in diesem Quartal investierte das Studio weitere 32 Millionen Euro in die Entwicklung. Hier könnten 2026 und 2027 noch weitere Kosten entstehen.

Laut dem Analysten sei das Budget für Witcher 4 jedoch besonders hoch. Der Plan dahinter sei, dass man mit Witcher 4 eine neue Grundlage für die kommende Witcher-Trilogie erschaffe. So will man einmal einen guten Grundstein in Sachen Engine und Systemen schaffen und diesen dann auch für Teil 5 und 6 wiederverwerten, sodass man für die weiteren Teile viel weniger Geld ausgeben wird.

Mit einem so hohen Budget gehört Witcher 4 dennoch zu den teuersten Spielen der Welt und ist auf einer Ebene mit GTA 6, das laut IGN über eine Milliarde kosten soll, und Star Citizen, das ebenfalls rasant auf die erste Milliarde zusteuert. Es ist damit auch etwa 10 mal so teuer wie Witcher 3, das nur rund 72 Millionen Euro gekostet haben soll.

Wann soll Witcher 4 erscheinen? Dem Analysten nach planen die Entwickler von CDProjekt den Release von Witcher 4 für das vierte Quartal 2027, also etwa zum Weihnachtsgeschäft. Derzeit sollen etwa 800 Entwickler bei CDProjekt arbeiten, laut playstationinfo.de sollen 500 davon bereits an Witcher 4 arbeiten, damit man das interne Zeitfenster schafft.

Wie glaubhaft ist die Analyse? Der Analyst Mateusz Chrzanowski ist kein Gaming-Experte, sondern Wirtschaftsanalyst und Anlagenberater bei Noble Securities, einem Broker für Finanzprodukte. Chrzanowski ist einer der Analysten dort und beschäftigt sich regelmäßig mit Finanzberichten und versteht diese zu lesen. Seine Analyse dreht sich daher mehr um die wirtschaftliche Entwicklung von CDProjekt als um Spielfeatures.

Da die Releases jedoch einen großen Einfluss auf das Unternehmen haben werden, sind sie für den Bericht relevant. Entsprechend glaubhaft sind auch die Einschätzungen zu Budgets und Release-Daten, auch wenn sich Entwicklungen immer verschieben können.

Mit der neuen Witcher-Trilogie wollen die Entwickler von CDProjekt an den Erfolg des dritten Teils anknüpfen und mit der Entwicklung eines neuen Grundsteins agil neue Spiele veröffentlichen. Obwohl Witcher 3 schon jahrelang draußen ist, hat ein Fan nun neue offizielle Inhalte entdeckt: Fans bringen offizielle Inhalte zu The Witcher 3 zurück, die ihr noch nie gesehen habt, inklusive einer Szene mit Yennefer