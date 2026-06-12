Guild Wars 3 soll vieles anders machen als die Vorgänger, jetzt wissen wir mehr

ArenaNet bleibt präsent und veröffentlicht weiter neue Infos zur Zukunft des Guild-Wars-Franchise. Im Fokus des aktuellen Artikels respektive Videos stehen vor allem das Setting und die Welt von Guild Wars 3.

Worum geht’s bei den neuen Infos zu Guild Wars 3? Die Entwickler von Guild Wars 3 haben offenbar nicht vor, sich nach der Ankündigung des dritten Teils wieder zurückzuziehen und monatelang im stillen Kämmerlein an ihrem neuen MMORPG zu arbeiten.

Auf den Auftritt beim Summer Game Fest und den ersten Trailer folgten bereits ein Bekenntnis zur Zukunft des gesamten Franchise in Videoform sowie ein Stream auf Twitch. Jetzt gab es obendrauf einen ausführlichen Artikel sowie ein Video, in denen es speziell um das Setting und den Schauplatz von Guild Wars 3 geht. Die Entwickler verraten im Detail aber auch noch weitere Besonderheiten, die den neuen Teil ausmachen sollen.

Im Folgenden fassen wir euch das Wichtigste zusammen. Den Artikel von ArenaNet findet ihr alternativ auch auf guildwars3.com und das Video auf YouTube oder im Anschluss:

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Zeitreise in eine neue Ära

Wohin führt uns Guild Wars 3? Es geht ins alte Orr, mehr als 1.000 Jahre vor den Ereignissen vom ersten Guild Wars:

Die Götter der Menschen haben die Welt noch nicht verlassen.

Der ehemalige Gott des Todes wurde gerade erst entthront.

Der erste Gildenkrieg fand noch nicht statt. Die Spannungen zwischen rivalisierenden Gilden nehmen aber bereits zu.

Die Region Orr steht im direkten Zusammenhang mit dem Verschwinden der menschlichen Gottheiten und den Ursprüngen der namensgebenden Gildenkriege, aber auch mit Grenths Aufstieg, Dhuums Niedergang und dem Handlungsbogen rund um Abbadon.

Kurzum: Das ist ein geschichtsträchtiger Ort und wir steuern auf einige der wichtigsten Ereignisse der Guild-Wars-Geschichte zu. Gleichzeitig soll Guild Wars 3 aber sehr bodenständig beginnen und sich auf die Schicksale der Bewohner von Orr konzentrieren. Die Gefahr soll greifbar und persönlich sein. Eure Handlungen sollen direktere Auswirkungen auf euer Umfeld haben.

Da dieser Zeitabschnitt für Guild-Wars-Einsteiger und Veteranen gleichermaßen neu ist, soll Guild Wars 3 ein perfekter Startpunkt für jeden sein, der die Reihe erstmals ausprobieren möchte. Kenner der beiden Vorgänger sollen dennoch auch viel Bekanntes sehen und Antworten auf Fragen erhalten, die teils schon vor vielen Jahren aufgeworfen wurden.

Der große zeitliche Abstand zu den beiden anderen Spielen ermöglicht es den Entwicklern zudem, Guild Wars und Guild Wars 2 auch in Zukunft weiter zu unterstützen, ohne dass sich die Handlungen der Spiele gegenseitig in die Quere kommen.

Wie unterscheidet sich Guild Wars 3 spielerisch von den Vorgängern? Hier gibt es ganz klar noch die meisten Fragezeichen. Ein paar neue Details haben die Entwickler jetzt aber verraten. So soll bereits der Fokus auf die Region Orr die Spielerfahrung maßgeblich beeinflussen. Die Entwickler erklären:

Statt uns sofort über mehrere Regionen auszubreiten, konnten wir uns die Zeit nehmen, tiefer einzutauchen – und eine Version von Orr zu erschaffen, die vielschichtiger, detailreicher und stärker verflochten ist als alles, was wir bisher erschaffen haben. Euch erwartet eine nahtlosere Welt mit weniger Ladebildschirmen als in vorherigen Guild Wars-Spielen und somit ein deutlich kontinuierlicheres Spielerlebnis.

Aus dem Artikel von ArenaNet lässt sich aber auch eine Gemeinsamkeit der Guild-Wars-Teile erkennen: Das Erkunden der Welt soll erneut eine wichtige Rolle einnehmen und sich belohnend anfühlen. Es soll sich in Guild Wars 3 jedoch sehr viel mehr lohnen, an bereits entdeckte Orte zurückzukehren, da ihr dort „völlig neue Erfahrungen vorfinden könnt.“

Wie klingt das für euch? Habt ihr Lust auf Guild Wars 3 und die Reise nach Orr? Oder lassen euch die bisherigen Infos kalt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Bereits die Ankündigung des dritten Teils wirkt sich übrigens bereits positiv für ArenaNet aus: Wer seine Spielerzahlen steigern möchte, muss nur einen Nachfolger seines MMOs ankündigen