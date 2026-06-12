Ein Spieler stand einer langen Strafe in Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) gegenüber. Nach über 13 Jahren ist sein Bann nun abgelaufen und er wagt einen Blick auf seinen Account.

Was ist das für ein Bann? Der CoD-Spieler „LukeManuFC“ teilte kürzlich in einem Video mit, dass er vor Jahren für 4.999 Tage in Call of Duty: Modern Warfare 3 gebannt wurde. Nun sei jedoch endlich der Tag gekommen, an dem die Sperre vorüber sei, berichtet er auf TikTok.

Daraufhin habe er das Spiel erstmals wieder gestartet. Er sei jetzt Level 1 und müsse von vorne anfangen. Außerdem habe er beim Blick auf die Spielersuche gesehen, dass sich noch knapp über 200 Leute auf den Servern befänden.

In einem weiteren Video erklärte er zudem, wie es damals zu seinem Bann kam.

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Das steckt hinter dem Bann: Der Spieler argumentiert in seinem Video, dass er wegen sogenanntem „Boosting“ gebannt worden sei. Unter Boosting versteht man in der Gaming-Szene das künstliche und oft unerlaubte Hochtreiben von Statistiken oder Rängen – etwa dadurch, dass man sich mit Freunden in einer wenig besuchten Lobby abspricht und sich ohne echte Gegenwehr abwechselnd eliminiert, um schnell Punkte zu farmen.

LukeManuFC führt aus, dass der Fortschritt des Accounts zuvor bereits mehrmals von den Entwicklern resettet worden sei, obwohl er überhaupt nicht gecheatet habe. Er sei schlichtweg sehr gut und einer der 3000 höchstgerankten Spieler weltweit gewesen.

Durch den Mix aus hohem Skill und der „richtigen“ Nutzung von Double-XP (doppelte Erfahrungspunkte) habe er extrem schnell gelevelt und so schon kurz nach Weihnachten Prestige 10 erreicht. Aber die Community glaubt, seine Account-Resets hätten einen speziellen Grund.

Das sagt die Community dazu: LukeManuFC hat viele Kommentare, die überzeugt sind, der Nutzer habe sein hohes Level durch einen Glitch erspielt, der damals in der MW3-Community sehr bekannt und verbreitet war. Mit diesem Glitch verschafften sich die Spieler „unendlich“ Double-XP-Tokens.

Bei diesem Glitch konnten sich Spieler im Prestige Shop von Modern Warfare 3 für „Prestige-Token“ jeweils zwei Stunden doppelte Erfahrungspunkte kaufen. Durch einen Exploit ließ sich das System jedoch austricksen. Die zwei Stunden Double-XP wurden dem Account gutgeschrieben, das Token aber nicht abgezogen. So konnten sich Spieler eine endlose Schleife an doppelten Erfahrungspunkten erschleichen.

Kanntet ihr damals den Exploit oder jemanden, der ihn genutzt hat? Berichtet uns von eurer MW3-Zeit in den Kommentaren!

Heute spielt natürlich kaum noch jemand das gealtertes Modern Warfare 3 aus 2011. Aber vor einigen Jahren erlebte der gefeierte CoD-Ableger einen zweiten Frühling, als Twitch-Streamer den Shooter kurzzeitig mit einem Turnier wieder zum Leben erweckten und auf Twitch zum zwischenzeitlich größten Spiel der Welt machten.