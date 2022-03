Am Sonntagabend, dem 13. März, war ein altes Call of Duty mit großem Abstand das größte Spiel auf der Streamingplattform Twitch. Mit über 400.000 gleichzeitigen Zuschauern überholte CoD: Modern Warfare 3 von 2011 die komplette Konkurrenz.

Worum gehts?

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist das CoD von 2011 und eigentlich längst „Geschichte“

Am Wochenende vom 12.03. bis zum 13.03. ging das Spiel auf Twitch jedoch durch die Decke, mit über 400.000 gleichzeitigen Zuschauern

Das lag an einem Turnier in der spanischsprachigen Community, nur „Just Chatting“ hielt dem Ansturm stand

Dr Disrespect meckert, dass er es auf Twitch viel leichter hatte – Kommt auf YouTube trotzdem besser weg

CoD MW 3: Mehr Zuschauer als Valorant, Apex und Warzone zusammen

Was war da los? „IlloJuan“, mit bürgerlichem Namen Juan Alberto Garcia, ist ein Twitch-Streamer aus Madrid, Spanien, der Streams und Videos auf Spanisch veröffentlicht.

Er organisierte am Wochenende ein großes Turnier, das am Sonntag, dem 13. März stattfand und an dem sich viele große spanische Content-Creator beteiligten – das „Tarde OldSchool – Torneo Modern Warfare 3“.

Schon einen Tag zuvor, am Samstag, zeigte sich die ersten Auswirkungen des Turniers. Viele der teilnehmende Creator übten für den Wettbewerb und brachten MW3 mehr Zuschauer ein, als das kostenlose Battle Royale CoD: Warzone zu bieten hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Doch bei diesem Meilenstein sollte es nicht bleiben. Wenn schon beim Training so viele Viewer am Start sind, wie viel schauen sich dann erst das Turnier selbst an?

Und tatsächlich kam es zu einem heftigen Ausschlag bei den Zuschauerzahlen von MW3 zum Turnier am Sonntag. Allein auf dem Channel von „IlloJuan“ waren zwischenzeitlich 100.000 Leute.

Insgesamt erreichte das altersschwache MW3 im Maximum über 417.000 Zuschauer gleichzeitig. Damit war es kurzzeitig das größte Spiel auf Twitch und hatte mehr Zuschauer als Valorant, Apex und Warzone zusammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie kam es dazu? Besonders im englischen Sprachraum kam es zu einiger Verwirrung darüber, warum das 10 Jahre alte Call of Duty plötzlich der Renner auf Twitch ist.

So titelte zum Beispiel die News-Seite Dexerto: „MW3 ist derzeit das Top-Spiel auf Twitch mit 400.000 Zuschauern und keiner weiß, warum“ (via dexerto.com).

Dabei wird oft vergessen, wie groß die spanische Sprache ist. In Sachen Muttersprachler überholt Spanisch sogar das Englische (471 Millionen vs. 370 Millionen / via babbel.com, Stand Juni 2021).

Erst, wenn man den Anteil der Nicht-Muttersprachler hinzurechnet, wächst Englisch zur größten Sprache der Welt (über 1,1 Milliarden, via berlitz.com), dicht gefolgt von der chinesischen Sprache Mandarin.

An dem Turnier beteiligten sich zudem einige der größten Twitch-Streamer aus der spanischen Community, die viel Aufmerksamkeit auf den Wettbewerb lenkten:

Rubius – ca. 11,5 Millionen Follower

TheGrefg – ca. 9,5 Millionen Follower

ibai – ca. 9,5 Millionen Follower Stand 14.03. via sullygnome.com



Dazu kamen weitere 6 Twitch-Streamer mit jeweils mehr als 1 Million Followern.

Wie ging das Turnier aus? Im Finale standen sich 2 Teams gegenüber, die mit einer Runde „Kontrolle“ auf Nuke Town um den Sieg kämpften. Wollt ihr euch den letzten Kampf selbst ansehen, dann findet ihr ein Video vom Spiel hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Es kommt immer mal wieder zu solchen Ausreißern auf Twitch, wenn sich Fans oder Communitys zusammenschließen und große Events veranstalten.

Ein gutes Beispiel dafür ist auch der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov. Die letzten Jahre war der knallharte Ego-Shooter zum Jahresende immer eines der größten Spiele auf Twitch.

Sonst ist Tarkov aber eher ein Nischentitel mit einer eingeschworenen Fan-Gemeinde: Hardcore-Shooter ist Anfang 2022 das größte Spiel auf Twitch – „Könnte Gaming übernehmen, aber …“