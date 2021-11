Die aktuell 5 größten Streamerinnen in Deutschland: Wer sie sind und was sie machen

Twitch ist immer noch die bekannteste und größte Plattform für Livestreaming. Viele Streamer konnten durch sie Millionen erwirtschaften und sind teilweise bekannter als einige Promis aus dem Fernsehen. Wer die 5 größten Streamerinnen sind, erfahrt ihr in unserer Liste hier auf MeinMMO.

Die Streamerinnen dieser Liste bieten das Gegenstück zu unserem Artikel über die aktuell 5 größten männlichen Streamer in Deutschland.

Diese Liste wurde nach folgenden Kriterien erstellt:

Das Ranking wird durch die Watchtime bestimmt, also die Zuschauerstunden

Der Zeitraum der letzten 30 Tage (Stand: 08. November 2021)

Kommerzielle sowie Event-Kanäle bleiben außen vor

Platz 5: RevedTV

Streamerin: Antonia „RevedTV“ Staab

Antonia „RevedTV“ Staab Watchtime: 224.187

224.187 Aktiv seit: 24. Juli 2015

24. Juli 2015 Kanal: twitch.tv/RevedTV (via Twitch)

Wer ist Reved? Reved, oder auch Antonia, streamt vor allem in der „Just chatting“-Kategorie. Wenn die 20-Jährige zum Controller greift, spielt sie eher kleine oder Gelegenheitsspiele, wie Bloons TD 6, Among Us oder Life is Strange. Durchschnittlich erreicht sie in ihren Streams 4.900 Zuschauer.

Toni, wie die meisten sie nennen, fing schon 2015 an unregelmäßig zu streamen. Aktiver wurde sie erst, als sie 2019 nach Madeira zog und damit zur Truppe von den bekannten YouTubern und Streamern Unge, NotColln und Halbzwilling gehörte.

Außerdem ist sie die Partnerin von Platz 3 dieser Liste: AnniTheDuck. Die Beziehung zueinander haben sie im August 2021 öffentlich gemacht.

Was passierte zuletzt? Zuletzt hat die Streamerin ein neues Format und eine Challenge gestartet. In dem Format sollten sich Zuschauer von ihr bewerben, die Lust auf ein Date mit anderen Zuschauern haben (via Twitter). Dabei wird sowohl ein Bachelor oder eine Bachelorette als auch Kandidaten gesucht.

Danach soll im Discord miteinander geredet werden und wer einander nicht daten möchte, kann buzzern, um die nächste Person in den Call zu schicken. Die zwei Personen, die sich für 10 Minuten nicht wegbuzzern, bekommen von Toni ein Date im Wert von 300 Euro spendiert.

In der Challenge, die Greenscreen Challenge, geht es darum mit gegebenem Material ein witziges Video zu erstellen (via Twitter). Als Preis winken 1000 Euro und ein Creative Cloud Jahresabo.

Das ist der witzigste Clip der Streamerin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Platz 4: JenNyan

Streamerin: Jennifer „JenNyan“

Jennifer „JenNyan“ Watchtime: 245.554

245.554 Aktiv seit: 15. August 2015

15. August 2015 Kanal: twitch.tv/JenNyan (via Twitch)

Wer ist JenNyan? Die 26-jährige Jennifer startete erst auf TikTok voll durch, bis sie zu Twitch kam. Mit dem Gruppenprojekt „Rustplatz“ im Spiel Rust bekam sie plötzlich einen Hype, nahm die Chance wahr und arbeitete sich von dort an immer weiter hoch.

Jen streamt vorrangig im Just chatting oder zockt das Spiel Rust. Zudem hat sie schon einige Stunden in Wreckfest oder The Forst versenkt. Mit ihren Streams erreicht sie durchschnittlich 2.700 Zuschauer.

Einige kennen JenNyan durch ihren Ex-Freund Georg Stengel, der ein deutscher Popsänger ist und bei der TV-Sendung „The Voice of Germany“ mitgemacht hat.

Was passierte zuletzt? Zuletzt zog Jen von Leipzig nach Berlin, zu einigen ihrer Streamer-Kollegen. Außerdem nimmt sie als Gast an der MAG 2021 teil, einer Convention für Cosplay, Anime und Manga (via Twitter).

Das ist der witzigste Clip der Streamerin:

Platz 3: AnniTheDuck

Streamerin: Anissa „AnniTheDuck“ Baddour

Anissa „AnniTheDuck“ Baddour Watchtime: 293.735

293.735 Aktiv seit: 15. Juni 2016

15. Juni 2016 Kanal: twitch.tv/AnniTheDuck (via Twitch)

Wer ist AnniTheDuck? AnniTheDuck oder Anni, wie sie liebevoll von den meisten genannt wird, streamt schon seit einigen Jahren auf Twitch. Als der bekannte YouTuber Julien Bam sie überredet hat mit YouTube zu beginnen, wurden mehr Leute auf sie aufmerksam.

Anni streamt durchschnittlich für 6.675 Zuschauer und zockt Spiele, wie Animal Crossing: New Horizons, New World oder Raft. Wenn sie nicht spielt, quatscht sie einfach mit ihren Viewern oder ist kreativ unterwegs.

Das Markenzeichen der 24-jährigen Streamerin sind kleine gelbe Entchen, die in Anlehnung an ihr Lieblingstier und ihren Namen entstanden sind.

Was passierte zuletzt? Während Halloween gab es ein größeres Event mit bekannten anderen YouTubern, wie RevedTV, Brammen von PietSmiet, und Niekbeats. Zusammen spielte die Truppe Pen&Paper (via Twitter).

Das ist der witzigste Clip der Streamerin:

Platz 2: xPandorya

Streamerin: Tatjana „xPandorya“ Werth

Tatjana „xPandorya“ Werth Watchtime: 306.431

306.431 Aktiv seit: 01. September 2012

01. September 2012 Kanal: twitch.tv/xPandorya (via Twitch)

Wer ist Pandorya? Pan unterhält im Schnitt 2.134 Zuschauer mit ihren Rollenspiel-Streams zu GTA 5 oder in Just chatting. Auf ihrem YouTube-Kanal hat sie sich vor allem auf Horrorspiele spezialisiert, aber bringt auch zwischendurch witzige Games, wie „My Boyfriend“.

Die 37-Jährige ist die Lebensgefährtin von Gronkh, einem Urgestein auf YouTube und einer der größten Gaming-Twitch-Streamer Deutschlands. Seit Ende 2012 gehen die beiden gemeinsame Wege, sowohl im Real Life als auch im Internet. Sie werden als Duo von ihren Fans „Panik“ genannt, was sich aus Pan und Erik, Gronkhs echtem Namen, zusammensetzt.

Die Streamerin gehört zu den Ideenträgern von der berühmten Charity-Reihe „Friendly Fire“. Dieses Jahr startet Teil 7 des Projekts und natürlich ist sie, neben vielen anderen bekannten Influencern, mit von der Partie.

Was passierte zuletzt? Pan hat erst am 09. November etwas Großes für den 20. November angekündigt (via Twitter). Was genau sich dahinter verbirgt, weiß nur die Streamerin selbst, aber sie scheint sehr aufgeregt zu sein, die Info mit ihren Zuschauern zu teilen.

Das ist der witzigste Clip der Streamerin:

Platz 1: Sintica

Streamerin: Anika „Sintica“ F.

Anika „Sintica“ F. Watchtime: 341.738

341.738 Aktiv seit: 01. September 2012

01. September 2012 Kanal: twitch.tv/Sintica (via Twitch)

Wer ist Sintica? Sintica ist die DJane von Twitch. Sie legt fetzige Musik für durchschnittlich 2.426 Menschen auf, während sie gemäß der Partystimmung dazu abrockt. Wenn sie keine Musik macht, befindet sie sich im Just chatting, quatscht mit den Leuten oder macht alltägliche Dinge, wie Möbel aufbauen, Kochen oder im Urlaub entspannen.

Die letzten Spiele, die die 25-jährige Anika auf ihrem Kanal gestreamt hat, waren Minecraft und Genshin Impact, sonst ist sie eher weniger im Gaming-Bereich vertreten.

Gerade Corona hat ihr noch mal einen ordentlichen Push auf Twitch gegeben. Die Leute konnten natürlich nicht in die Disco oder feiern gehen – da kam Sintica mit ihrer Disco-typischen Musik gerade zur richtigen Zeit.

Die Streamerin gehörte außerdem zu den 3 Frauen der 100 Top-Verdiener von Twitch.

Was passierte zuletzt? Sintica nimmt mit 49 anderen YouTubern und Streamern an Craft Attack 9 teil. Dieses Event findet in Minecraft statt und wurde von den großen Streamern Trymacs, Gamerstime und SparkofPhoenix geplant. Darin befinden sich alle Teilnehmer auf einer Map. Es gibt kein festes Ziel, nur ein Miteinander und Spaß haben.

Das ist der witzigste Clip der Streamerin:

Was haltet ihr von den Streamerinnen? Verfolgt ihr jemanden aus der Liste aktiv oder kanntet ihr sie noch nicht? Hättet ihr eventuell eher andere Streamerinnen in dieser Liste erwartet? Oder habt ihr aufgrund von Corona auch schon in der Twitch-Disco von Sintica gefeiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.