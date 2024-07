„Egal, ob sie mit mir arbeiten“ – Twitch-Streamer verrät, warum er niemals alleine mit einer Frau in einem Zimmer ist

Tyler „Ninja“ Blevins (33) ist der Streamer mit den meisten Followern auf Twitch. In seiner 13-jährigen Streaming-Karriere hat er es geschafft, die ganz großen Skandale zu vermeiden – dafür hat er offenbar einen Trick.

Um welchen Streamer geht es? Tyler „Ninja“ Blevins ist einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch. Der mittlerweile 33-Jährige wurde 2018 mit dem Hype um Fortnite riesig und ist bis heute der Streamer mit den meisten Followern auf Twitch. In seinen vielen Jahren auf Twitch gab es auch Kritik:

In seiner mittlerweile 13-jährigen Laufbahn als Streamer hatte Ninja jedoch nie einen Karriere-zerstörenden Skandal, wie sie sich aktuell zu häufen scheinen: So haben sich Freunde und Geschäftspartner von DrDisrespect abgewendet, während 2,50 € zwei deutsche Twitch-Stars die Karriere kosteten.

In einem aktuellen Stream nahm Ninja Bezug auf den neuesten Aufreger, um ein Team-Mitglied des YouTube-Giganten MrBeast, und erklärte, wie er selbst solche Skandale vermeidet.

Ninja flieht, wenn er alleine mit einer Frau ist

Was ist Ninjas Trick? Wie der Streamer erklärt, hält er sich einfach niemals mit einer anderen Frau als seiner Gemahlin alleine in einem Raum auf. Ninja geht sogar so weit, zu sagen, er scheue keine Mühen, um diese Situation zu vermeiden.

„Selbst, wenn es meine PR-Person ist, das spielt keine Rolle. Es ist mir egal, ob sie mit mir arbeiten, was auch immer. Es ist zu jeder Zeit jemand mit im Zimmer.“ Sollte sich Ninja doch einmal mit einer fremden Frau in alleine in einem Raum wiederfinden, verlasse er das Zimmer sofort, so der Streamer. Für ihn ist das „Treue“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Darüber hinaus sagt Ninja, dass er keine Privatnachrichten verschickt, außer an „seine Jungs“. Mit Frauen gebe es keine Privatnachrichten, so der 33-Jährige. Als Ausnahme benennt er etwa seine Fortnite-Kollegin Maria „Chica“ Lopez – die ist zufälligerweise selbst mit einer Frau verheiratet. In solchen Fällen informiere er aber seine Frau, versichert der Streamer.

Er scherzt: „Wenn ich dich nicht kenne, schicke ich dir keine Nachrichten. Ich will dich nicht kennenlernen und dann herausfinden, dass du erst 7 bist.“ Auch in dieser Hinsicht hat Ninja vor, Skandal-frei zu bleiben, wie er erklärt: „Sprich nicht mit Minderjährigen. Hallo? Es ist nicht schwierig. Tu es einfach nicht. Welches Jahr haben wir? Wie schwer kann es sein? Ich mache es nicht.“

Bereits im August 2018 hatte Ninja mit einer ähnlichen Aussage für Aufregung gesorgt, als er verkündete, nicht mit Frauen zu streamen, um Gerüchte zu vermeiden. Kritiker warfen ihm Sexismus vor. Für eine ganz besondere Frau machte der Streamer damals dann aber doch eine Ausnahme.