Der smarte Psychiater auf Twitch, den alle so toll finden, bekommt Schwierigkeiten wegen einer Live-„Therapie“

Dr. Alok „Dr K.“ Kanojia bietet als HealthyGamer_GG live auf Twitch Gespräche an. Seine Gespräche mit einem verstorbenen WoW-Streamer brachten ihn jedoch in Schwierigkeiten.

Was ist das für ein Mediziner? Dr. Alok Kanojia ist ein amerikanischer Psychiater, der online als „Dr. K“ auftritt. Dr. K kämpfte während seines Studiums mit Videospiel-Sucht und gründete später die Organisation “Healthy Gamer”, die nicht-medizinische Unterstützung und Ratschläge in der Gaming-Community zur Verfügung stellt.

Unter dem Namen HealthyGamer_GG streamt Dr. K auch auf Twitch. In seinen Streams unterhält er sich mit Internet-Persönlichkeiten, darunter auch schon die bekannten Streamer Asmongold und xQc. Dr K. bezeichnet die Gespräche zwar bewusst nicht als Therapie-Sitzungen, ihr therapeutischer Charakter ist jedoch schon länger Gegenstand von Diskussionen.

Zu den Gesprächspartnern von Dr. K gehörte auch der 2020 verstorbene WoW-Streamer Byron „Reckful“ Bernstein. Dafür bekommt der Mediziner nun offenbar Schwierigkeiten.

Unklare Verhältnisse zwischen Reckful und Dr. K

Welche Schwierigkeiten gibt es jetzt? Wie am 23. Juli 2024 über X.com bekannt wurde, hat das “Board of Registration in Medicine”, die Zulassungsstelle für Mediziner in Massachusetts, Disziplinarmaßnahmen gegen Kanojia ergriffen. Diese gehen wohl auf eine Beschwerde aus dem Februar 2022 hervor.

Gegenstand ist dabei die Beziehung zwischen Dr. K und Reckful. In einem öffentlich einsehbaren Dokument auf der Website des Bundesstaats Massachusetts werden insgesamt 6 „Interviews“ gelistet, die der Mediziner mit dem Content Creator auf Twitch geführt hat.

Dabei ging es unter anderem um Suizidalität, Depressionen und Borderline-Persönlichkeitsstörung. In einem der Gespräche sprechen die beiden darüber, ob Dr. K ein Therapeut oder ein Freund von Reckful ist. In einem abschließenden Live-Stream erwähnte der Twitch-Streamer, dass sie ihre Gespräche offline forsetzen würden.

Das “Board of Registration in Medicine” befindet, das Verhalten von Kanojia untergrabe das „Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität des ärztlichen Berufsstandes“. In Folge wird die ärztliche Zulassung von Dr. K „reprimanded“. Das entspricht ungefähr einer Verwarnung oder einem Verweis im Deutschen (via Gesetzte im Internet).

Das Board stellte jedoch auch fest, dass Dr. K angesichts der Verschlechterung von Reckful’ mentaler Gesundheit Überweisungsrichtlinien eingehalten habe, darunter die Empfehlung, sich in Behandlung zu begeben und eine Anleitung zur Inanspruchnahme von Notdiensten.

Dr. K darf weiter praktizieren

Welche Konsequenzen Dr. K? Im Wesentlichen hat der Psychiater nur eine Warnung erhalten. Seine Zulassung ist also nicht in Gefahr. Er kann also weiter praktizieren und er muss auch keine Strafe zahlen. Diese Warnung hängt der Zulassung nun aber dauerhaft an und kann öffentlich eingesehen werden (via grgblaw.com).

In einem Post im Subreddit von HealthyGamerGG heißt es, man habe bereits vor der Beschwerde aus dem Jahr 2022 korrektive Maßnahmen hinsichtlich problematischer Aspekte der „Interviews“ ergriffen, darunter ein Vorab-Gespräch, um Grenzen festzulegen sowie die Einrichtung eines Beraterstabs.

