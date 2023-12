Psychologe erstellt Video über Twitch-Streamerin – Sie nennt das „maximalen moralischen Abfuck“

Der Konflikt um die deutsche Twitch-Streamerin Shurjoka treibt immer wildere Blüten: Jetzt veröffentlichte ein Psychologe ein YouTube-Video über die Streamerin und bezeichnete das als „Psychologische Analyse.“ Für Shurjoka ist so eine Ferndiagnose ein Missbrauch ihrer Person, um damit Werbung zu machen.

Was ist das für ein Konflikt?

MontanaBlack ist mitten in diesem Konflikt, er reagierte auf kritische Videos zu Shurjoka und erhöhte die Reichweite der Kritik maßgeblich:

Shurjoka schimpft über YouTube-Video eines Psychologen

Das ärgert Shurjoka gerade sehr: Am 17.12. erschien auf YouTube ein Video: „Die Shurjoka-Dynamik – Psychologische Analyse: Kog. Dissonanz, Wut, Lösung“. In diesem Video äußert sich ein Psychologe zum Konflikt zwischen Shurjoka und Content-Creatorn wie KuchenTV, MontanaBlack und Alicia Joe.

Dabei gibt er eine grobe Einordnung der Situation und wertet von außen die Rolle der verschiedenen Kontrahenten: MontanaBlack wird als „Brückenbauer“ gelobt. Alicia Joe wird bescheinigt, die gehe mit dem Konflikt gut um, indem sie sich nicht verstärkt auf ihn einlasse.

KuchenTV würde hingegen Shurjoka lächerlich machen, indem er sie überhöhe .

Für Shurjoka ist das Video ein Affront. Sie nennt es in einem Post auf Twitter vom 21. Dezember einen „maximalen moralischen und ethischen Abfuck.“

“Lauwarme psychologische Einordnungen”

Shurjoka sagt: Für sie sei es unverständlich, wie ein Psychologe auf YouTube „Fremd/Ferndiagnostik“ zu ihr veröffentlichen dürfe, um Werbung für seine eigene Coachings zu machen – und das ganz ohne ihr Einverständnis.

Sie habe vor einigen Jahren ihre eigenen Diagnosen öffentlich gemacht. Nun würden Influencer das Video des Psychologen nutzen und es als Waffe gegen sie missbrauchen:

„Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn nichts aussagende, lauwarme psychologische Einordnungen von Experten als Waffe gegen Betroffene von echten Erkrankungen missbraucht werden, um diese in der Öffentlichkeit zu gaslighten.“

Shurjoka führt auf Twitter mehrere Beispiele an, wie sie in YouTube-Videos in der öffentlichen Diskussion als „Geisteskranke“ hingestellt und in Thumbnails als „Irre in Zwangsjacke“ gezeigt werde.

Sie nennt das monetarisierten Hass :

Es sei eine ekelhafte Hasskampagne und ausgelebte Frauenfeindlichkeit, wenn man sie als „hysterisch, irre oder unzurechnungsfähig“ hinstelle. Dafür solle man sich schämen.

Wie sehen andere das Video? Selbst der größte Kritiker von Shurjoka, KuchenTV, hat sich in einem Video kritisch zu den Ausführungen des Psychologen geäußert. Ihm fehle da jeder tiefere Einblick. Es wirke so, als wolle das Video des Psychologen nur ein paar Klicks mitnehmen (via youtube).

Man könne nicht einen 11 Monate andauernden Konflikt auf 3 Clips zusammenkürzen und dann darüber urteilen. Alles, was der Psychologe in dem Video sage, hätte er selbst auch so sagen können – und er habe nicht mal studiert, sondern sei “nur Realschüler”.

KuchenTV lehnt etwa den Rat des Psychologen ab, einen Konflikt nicht auf die Spitze zu treiben, sondern es auch mal gut sein zu lassen und zu de-eskalieren. Aus Sicht eines YouTubers sei es klug, auf Konflikte einzugehen: Denn Konflikte zwischen YouTubern bringen Reichweite und Geld.

