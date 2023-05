Twitch: Streamerin wird Deutschlands „Gamerin des Jahres“ – Kann sich nicht darüber freuen

Seit die Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz (25) zur „Spielerin des Jahres 2023“ gekürt wurde, sieht sie sich heftiger Kritik ausgesetzt. MeinMMO erklärt euch, was es mit der Kritik auf sich hat und, was die Streamerin dazu zu sagen hat.

Was ist das für ein Preis? Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) wird seit 2009 verliehen und gilt als wichtigster Preis in der deutschen Gaming-Branche. Er dient auch als Wirtschaftsförderung für deutsche Spiele-Studios durch das Bundesministerium der Wirtschaft. Neben den besten Computer- und Videospielen wird auch der Spieler oder die Spielerin des Jahres ausgezeichnet.

Am 11. Mai 2023 wurde die Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz als „Spielerin des Jahres“ geehrt. Die 25-Jährige spielt gerne Strategie-Games wie Crusader Kings III und ist zudem aktive Spielerin von Magic: The Gathering und Pen&Paper-Spielen.

Darüber hinaus ist Shurjoka für ihr politisches Engagement bekannt. So nutzt sie ihre Reichweite, um sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einzusetzen. Damit eckt sie auch mal an.

So etwa Anfang des Jahres, als sie sich – wie sie selbst sagt – sehr „laut“ für die Rechte von trans Personen starkmachte und in diesem Zuge das neue Spiel Hogwarts Legacy kritisierte, welches im Universum von Harry Potter spielt. Sie rief im März 2022 zu einem Boykott auf, das Spiel nicht zu kaufen und äußerte unter anderem Kritik an der Figur des “Hagrid”, weil der in den Romanen einem Jungen einen Schweineschwanz verpasst hatte.

Nun gibt es Diskussionen darüber, ob die Wahl von Shurjoka als Spielerin des Jahres gerechtfertigt sei.

Hinweis: Das Titelbild zeigt Shurjoka bei der Preisverleihung des DCP © Franziska Krug/Getty Images for Quinke Networks via flickr.

Kritiker finden, Shurjoka sei keine richtige Gamerin

Warum wird die Wahl kritisiert? Nach der Bekanntgabe der Spielerin des Jahres wurde Kritik in den sozialen Medien laut. Einige Leute bemängelten, dass Shurjoka auf ihrem Twitch-Kanal zu viel „Just Chatting“ und zu wenig Gaming zeigen würde, um dem Titel gerecht zu werden.

So wurden Screenshots der Analyse-Seite TwitchTracker geteilt, aus denen hervorgeht, dass die 25-Jährige im laufenden Jahr mehr als 50 % ihrer Streams in der Plauder-Kategorie verbracht hat.

Ein Twitter-Nutzer mutmaßte, Shurjoka hätte den Preis nur gewonnen, weil sie „woke und laut“ sei, während eine E-Sportlerin die Auszeichnung eher verdient hätte (via Twitter).

Influencer nennt Preis für Shurjoka einen „Skandal“

Von wem kommt die Kritik? Unter den Kritikern sind neben „einfachen“ Nutzern der sozialen Netzwerke wie Twitter auch andere Influencer. Der kontroverse Meinungsblogger KuchenTV veröffentlichte ein YouTube-Video, in dem er die Verleihung als „Skandal“ bezeichnete.

Das Video sah auch MontanaBlack, der zu den größten deutschen Streamern gehört. Der 35-Jährige behauptete, Shurjoka spiele keine Games – „oder zumindest nur ganz selten“ (via YouTube). Zudem sei Shurjoka “toxisch”.

Für ihn sei der Preis damit der „größte Witz des Jahres 2023“.

Was sagen die Zahlen? Tatsächlich geht aus den Daten von TwitchTracker hervor, dass Shurjoka im Jahr 2023 bislang etwa 55 % ihrer Streaming-Zeit in „Just Chatting“ zugebracht hat.

Soviel Zeit in “Just Chatting” zu verbringen, ist auch für Gaming-Streamer mittlerweile typisch für Twitch, da es Zuschauern ja auch um den Kontakt und das Gespräch mit den Streamenden geht.

Bei MontanaBlack etwa liegt der „Just Chatting“-Anteil bei 22 %. Für das Jahr 2023 hat sich der Anteil bislang auf 30 % erhöht, dazu kommen noch 46 % in CS:GO. Seine Zeit im Shooter verbringt MontanaBlack allerdings auch mehr mit dem Öffnen von Kisten als mit dem eigentlichen Spiel.

Shurjoka meint, Kritikern geht es nicht um den DCP, sondern um sie

Was sagt Shurjoka zu der Kritik? Im Stream vom 24. Mai ging Shurjoka auf die Kritik gegen sie ein. Sie sagt, Diskurs und sachliche Kritik an ihr seien legitim. Das könne und müsse sie als öffentliche Person und als „Frau mit einer politischen Meinung“ aushalten.

Sie störe es aber, wenn sie falsch zitiert und in ein falsches Licht gerückt werde. So werde sie immer wieder als „extremistisch“ bezeichnet. Das lehnt sie ab. Zudem würden ihr Aussagen unterstellt, etwa gegen Gronkh im Zusammenhang mit J.K. Rowling, die nicht von ihr stammen.

Besonders ärgert sie, dass jedes Mal, wenn sie in Videos von männlichen Influencern auftaucht, deren Community sie mit Hassbotschaften, Gewaltandrohungen, gerade mit sexualisierter Gewalt, überschüttet.

Der Grund dafür, dass Leute sie kritisieren, sei da gar nicht so wichtig.

Manche Leute hätten einfach etwas gegen sie, das sei dann immer etwas anderes: Mal Hogwarts Legacy, mal eine vermeintliche Doppelmoral und jetzt eben der DCP. Die andauernde Kritik führe mittlerweile dazu, dass sie sich über positive Ereignisse gar nicht mehr richtig freuen könne:

Es ist wirklich ein ganz besonders beschissenes Gefühl, wenn du einen Punkt in deinem Leben erreichst, an dem du dich nicht mehr traust, dich über Dinge zu freuen, die dir passieren. […] Weil du bei allem, was passiert, damit rechnen musst, dass ein Video dazu gemacht wird und du tausende Gewaltandrohungen geschickt bekommst. Das ist echt krass und echt nervenzehrend.

Shurjoka erklärt den DCP: „Politischer Preis mit Gaming-Bezug“

Was sagt Shurjoka zum Preis selbst? Bereits am 12. Mai ging Shurjoka auf die Kritik an der Preisverleihung ein und erklärte auf Twitter, dass sie „Variety-Streamerin“ sei. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf einige wenige Spiele oder Themen spezialisiert hat.

Vielmehr steht bei Variety-Streamern die Abwechslung im Vordergrund. Shurjoka sagt, sie beginne ihre Streams für gewöhnlich mit einem Segment in „Just Chatting“ und wechsle danach zu einer Vielzahl unterschiedlicher Spiele. Somit sei es logisch, dass die Zeit, die sie mit Plaudern verbringt, größer sei als die Zeit in einzelnen Games (via Twitter).

Da die Kritik jedoch nach wie vor nicht abreißen will, sprach sie das Thema im Stream vom 24. Mai nochmal an. In dem Stream wies sie auf die offizielle Definition des Preises hin. Der werde eben nicht für die besten Spieler und Spielerinnen oder diejenigen mit der höchsten Spielzeit verliehen.

Vielmehr handle es sich dabei um einen politischen Preis, der Personen in der Gaming-Szene verliehen wird, die sich entweder durch besondere spielerischen Leistungen auszeichnen oder eben durch ihr politisches und gesellschaftliches Engagement.

Für Shurjoka ist es daher gerechtfertigt, dass sie als Spielerin, die sich gesellschaftlich engagiert, mit dem Titel als „Spielerin des Jahres“ ausgezeichnet wird.

Auch abseits vom DCP sehen sich einige Frauen im Gaming immer wieder mit den Vorwürfen konfrontiert, sie seien aus irgendeinem Grund gar keine „richtigen“ Spielerinnen. Sei es wegen der Wahl ihrer Spiele oder auch der Kleidung, die sie beim Zocken und Streamen tragen.

Dabei spielen Frauen im Gaming eine wichtige Rolle, wie ihr etwa an den 5 Frauen, ohne die wir 5 der besten Spiele der Welt nicht hätten, sehen könnt.