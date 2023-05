In The Elder Scrolls Online rückt der Release der „Necrom“-Erweiterung immer näher. In einem neuen Trailer sehen wir nun, wie düster das DLC wird.

Es sind nur Spiele zugelassen, die mindestens zu 80 % in Deutschland entwickelt wurden. Die Gewinner werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt:

In Deutschland ist das anders, denn der Computerspielpreis ist eine Art Wirtschaftsförderung der Bundesrepublik für deutsche Spiele-Studios. Der Preis wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert – also von Green Jesus, Robert Habeck, persönlich.

Was macht den deutschen Computerspielpreis anders? Die hohen Geldzahlungen, die an den Preis geknüpft sind, lösen im englischsprachigen Ausland ein wenig Verwunderung aus. Preisgelder von 100.000 € gibt es bei vergleichbaren Veranstaltungen anderswo nicht.

Am 11. Mai wurde der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Der DCP 2023 ist in Deutschland mit 800.000 € an Preisgeldern für deutsche Spiele verbunden. Wir schauen auf MeinMMO darauf, welche 3 Spiele die höchsten Geldpreise bekamen und sehen ein interessantes Phänomen, wenn man die Spiele nach ihren Steam-Reviews ordnet.

Insert

You are going to send email to